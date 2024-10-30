الصيفي: نتائج الجزيرة تحسنت في عهد شلباية.. وخطة سلامي ناجحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أكد لاعب
فريق الجزيرة لكرة القدم
حمزة الصيفي، تحسن نتائج الفريق في عهد المدير الفني محمود شلباية، بدليل تسجيل أول فوز في الجولة السابعة من دوري المحترفين، على حساب السلط بهدفين دون رد، والتعادل مع الفيصلي بنتيجة 2-2 رغم التقدم بهدفين نظيفين.
ولفت الصيفي في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الفريق منذ بداية الموسم يقدم مستويات مميزة، إلا أن "سوء الطالع" رافقه خلال فترة المدرب عثمان الحسنات، الذي وضع لمساته الفنية على الخطط وأداء اللاعبين، من دون أن ينعكس ذلك على النتائج.
وأضاف: "تبقى لنا 3 مباريات بمرحلة الذهاب وجميعها ننظر إليها بهدف كسب 9 نقاط رغم قوة المنافسين، إلا أننا نمتلك قدرات ترشحنا بالتواجد في مراكز متقدمة، ولا نفكر أبدا بمسألة الثبات بدوري المحترفين، لأن طموحنا أكبر".
وأوضح الصيفي أن شلباية يقدم له النصائح، ويطالبه بتقديم الأفضل، لرؤيته بأنه قادر على صناعة الفارق في الخط الأمامي لفريقه، مشيرا إلى أنه يطمح إلى مساعدة الفريق بالتواجد في مراكز المقدمة، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في الجولات المقبلة.
وواصل: "قرار تهبيط 4 فرق من دوري المحترفين لدوري الدرجة الأولى أراه جيدا من ناحية توزيع الدخل المادي على 10 فرق بدلا من 12، إلا أن وقت تطبيق القرار ربما لم يكن مناسبا.
وأكد الصيفي أن تجربته الاحترافية مع نادي برقان الكويتي قبل موسمين، كانت جيدة، من حيث تقديم مستويات مقنعة للفريق الذي حاول التجديد معه لموسم آخر، إلا أن قدوم مدرب جديد وتفضيله جلب اللاعبين الأجانب ساهم في مغادرته للنادي.
وزاد: "كنت مضطرا للعب في دوري الدرجة الأولى الكويتي لتوقف المنافسات المحلية بعد ختام الموسم 2022 لفترة طويلة، ولا أفضل اللعب في دوريات أقل مستوى من الدوري المحلي، وهو ما جعلني أرفض عرضين مؤخرا، من دوري الدرجة الثانية السعودي، والدوري البحريني، لافتا إلى أن الوضع المادي الصعب محليا يجعل اللاعبين يحترفون في هذه البطولات".
وأشاد الصيفي بإمكانيات مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي، وقدرته على الوصول مع "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم، في حال استمرار النتائج الإيجابية وأهمها أمام العراق في الجولة المقبلة، حيث إن الفوز بها يجعل المنتخب قريبا من المونديال أكثر من أي وقت مضى. وتابع: "خطة سلامي ناجحة، من حيث القوائم الذي يضمها في كل تجمع، بالاعتماد على اللاعبين المحترفين أو المحليين الذين يلعبون مع أنديتهم مباريات داخلية وخارجية، حيث يعتبروا هم الأجهز فنيا وبدنيا، ولا يمكنه اختيار لاعبين من فرق لا تنافس على مراكز متقدمة.
وطالب الصيفي بضرورة الاهتمام أكثر في البنية التحتية، التي تنعكس إيجابيا على مستوى اللاعبين والكرة الأردنية بشكل عام، مؤكدا أن عودة ستاد الملك عبد الله الثاني لاستقبال المباريات خلال المرحلة المقبلة، أمر جيد لتخفيف العبء على بقية الملاعب، مع ضرورة بناء ملعب جديد بمواصفات أفضل.
وختم حديثه: "غرور اللاعبين بعد الفوز في مباراة مهمة يؤدي إلى تراجع مستواهم في المباريات اللاحقة، وهذا أمر خطير يجب التنبيه إليه، كما أن عدم الانتظام بالتدريبات، نتيجة غياب الرواتب، وغياب العقلية الاحترافية عند بعض اللاعبين، يؤدي إلى وجود دوري ضعيف فنيا، متمنيا أن تشهد الكرة الأردنية مزيدا من الاحترافية في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالأندية، من أجل تحقيق أفضل النتائج.
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