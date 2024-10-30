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الصيفي: نتائج الجزيرة تحسنت في عهد شلباية.. وخطة سلامي ناجحة

10/30/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أكد لاعب فريق الجزيرة لكرة القدم حمزة الصيفي، تحسن نتائج الفريق في عهد المدير الفني محمود شلباية، بدليل تسجيل أول فوز في الجولة السابعة من دوري المحترفين، على حساب السلط بهدفين دون رد، والتعادل مع الفيصلي بنتيجة 2-2 رغم التقدم بهدفين نظيفين.
ولفت الصيفي في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الفريق منذ بداية الموسم يقدم مستويات مميزة، إلا أن "سوء الطالع" رافقه خلال فترة المدرب عثمان الحسنات، الذي وضع لمساته الفنية على الخطط وأداء اللاعبين، من دون أن ينعكس ذلك على النتائج.
وأضاف: "تبقى لنا 3 مباريات بمرحلة الذهاب وجميعها ننظر إليها بهدف كسب 9 نقاط رغم قوة المنافسين، إلا أننا نمتلك قدرات ترشحنا بالتواجد في مراكز متقدمة، ولا نفكر أبدا بمسألة الثبات بدوري المحترفين، لأن طموحنا أكبر".
وأوضح الصيفي أن شلباية يقدم له النصائح، ويطالبه بتقديم الأفضل، لرؤيته بأنه قادر على صناعة الفارق في الخط الأمامي لفريقه، مشيرا إلى أنه يطمح إلى مساعدة الفريق بالتواجد في مراكز المقدمة، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في الجولات المقبلة.
وواصل: "قرار تهبيط 4 فرق من دوري المحترفين لدوري الدرجة الأولى أراه جيدا من ناحية توزيع الدخل المادي على 10 فرق بدلا من 12، إلا أن وقت تطبيق القرار ربما لم يكن مناسبا.
وأكد الصيفي أن تجربته الاحترافية مع نادي برقان الكويتي قبل موسمين، كانت جيدة، من حيث تقديم مستويات مقنعة للفريق الذي حاول التجديد معه لموسم آخر، إلا أن قدوم مدرب جديد وتفضيله جلب اللاعبين الأجانب ساهم في مغادرته للنادي.
وزاد: "كنت مضطرا للعب في دوري الدرجة الأولى الكويتي لتوقف المنافسات المحلية بعد ختام الموسم 2022 لفترة طويلة، ولا أفضل اللعب في دوريات أقل مستوى من الدوري المحلي، وهو ما جعلني أرفض عرضين مؤخرا، من دوري الدرجة الثانية السعودي، والدوري البحريني، لافتا إلى أن الوضع المادي الصعب محليا يجعل اللاعبين يحترفون في هذه البطولات".
وأشاد الصيفي بإمكانيات مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي، وقدرته على الوصول مع "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم، في حال استمرار النتائج الإيجابية وأهمها أمام العراق في الجولة المقبلة، حيث إن الفوز بها يجعل المنتخب قريبا من المونديال أكثر من أي وقت مضى. وتابع: "خطة سلامي ناجحة، من حيث القوائم الذي يضمها في كل تجمع، بالاعتماد على اللاعبين المحترفين أو المحليين الذين يلعبون مع أنديتهم مباريات داخلية وخارجية، حيث يعتبروا هم الأجهز فنيا وبدنيا، ولا يمكنه اختيار لاعبين من فرق لا تنافس على مراكز متقدمة.
وطالب الصيفي بضرورة الاهتمام أكثر في البنية التحتية، التي تنعكس إيجابيا على مستوى اللاعبين والكرة الأردنية بشكل عام، مؤكدا أن عودة ستاد الملك عبد الله الثاني لاستقبال المباريات خلال المرحلة المقبلة، أمر جيد لتخفيف العبء على بقية الملاعب، مع ضرورة بناء ملعب جديد بمواصفات أفضل.
وختم حديثه: "غرور اللاعبين بعد الفوز في مباراة مهمة يؤدي إلى تراجع مستواهم في المباريات اللاحقة، وهذا أمر خطير يجب التنبيه إليه، كما أن عدم الانتظام بالتدريبات، نتيجة غياب الرواتب، وغياب العقلية الاحترافية عند بعض اللاعبين، يؤدي إلى وجود دوري ضعيف فنيا، متمنيا أن تشهد الكرة الأردنية مزيدا من الاحترافية في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالأندية، من أجل تحقيق أفضل النتائج.

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