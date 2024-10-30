إثارة منتظرة وترتيبات عالية المستوى لسباق الحسين للقدرة والتحمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - يراهن المتابعون لرياضة الفروسية على قدرة المنظمين من كادر اتحاد الملكي للفروسية، على إخراج النسخة المقبلة من سباق الحسين الدولي للقدرة والتحمل للعام الحالي، بأفضل ترتيبات ممكنة، تتناسب مع أهمية السباق وحجم المشاركة الواسعة فيه، والسمعة الدولية التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة.
وينتظر أن يشهد السباق، الذي قرر الاتحاد برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، تأجيل إقامته أسبوعا ليقام يومي الثاني والثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بدلا من الثالث والرابع عشر من الشهر نفسه، تنافسا مثيرا بين نخبة الفرسان من الجنسين للظفر بالمراكز الأولى للسباق، ومشاركة واسعة من الفرسان والفارسات في ظل منح وقتا أطول للتسجيل. وحسب تعليمات الاتحاد، تم تمديد فترة التسجيل للسباق لغاية يوم الخميس المقبل، وسيكون التسجيل متاحا في الثالث والرابع من الشهر المقبل، للتسجيل المتأخر لغاية الساعة الثانية ظهرا، وسيكون آخر يوم للانسحاب واسترداد الرسوم لغاية الساعة الثانية من ظهر يوم الخامس من الشهر المقبل.
وتعمل لجان اتحاد الفروسية، على إنجاز وإكمال خطة العمل المرسومة لتكون النسخة المقبلة مميزة كما حصلت في النسخ الماضية، وبمتابعة من سمو الأميرة عالية وأعضاء الاتحاد، ويقام السباق لمسافتي 100 كم و120 كم.
ويعكف الاتحاد على إقامة معسكر عمل في موقع انطلاق السباق، ويتم وبالتعاون مع الجهات المعنية تجهيز مرافق الموقع من خيام لاستقبال الضيوف فيها، وكذلك أماكن لإقامة الخيول المشاركة في السباق، إضافة إلى تحديد مسار السباق لمسافتي الكبار والناشئين، واستكمال الأمور التحضيرية كافة.
ويكتسب السباق أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامته كل عام، والمنطقة السياحية الخلابة التي يقام فيها، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها كمسار للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.
ويحظى الحدث الرياضي السياحي، باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات سواء الدولية أو التأهيلية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد.
ويؤكد المواطن سالم بيومي أحد المهتمين برياضة الفروسية، أن سباق الحسين للقدرة والتحمل أصبح حدثا رياضيا سياحيا مميزا، له رواده من المشاركين والمتابعين من داخل الأردن وخارجه.
وأضاف: "يشهد السباق في كل عام إضافات جمالية من اتحاد الفروسية برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وسط تنافس مثير من الفرسان والفارسات على الألقاب وإثبات الذات خصوصا، أن الحدث يمثل تحديا كبيرا للمشاركين".
وأكد أن المشاركين في السباق يواجهون العديد من التحديات خلال المنافسات، بما في ذلك الأراضي الوعرة، وتحمل الظروف الجوية القاسية، وإرهاقهم الجسدي، ومما يتطلب النجاح في الركوب التحمل، بما في ذلك تكييف كل من الحصان والفارس، التخطيط الاستراتيجي للسرعة وفترات الراحة، معرفة شاملة بمضمار السباق والعوامل البيئية.
من جانبه، قال المواطن محمد الحويطي: "إن سباقات القدرة والتحمل أصبحت علامة أردنية مميزة، وسباق الحسين يتوج إبداعات المشاركين الذين يتأهلون من خلال سباقات محلية".
وأردف: "يحمل سباق الحسين للقدرة والتحمل أكثر من عنوان رياضي وسياحي ويقدم الوطن الغالي بأفضل وأجمل صورة، كما أن الإثارة والندية والبحث عن الألقاب بين الفرسان والفارسات، يزيد من جماليات الموقع التاريخي الرائع الذي يستضيف فعالياته".
وقالت الدكتورة هدى ناصر: "إن سباق التحمل ليس مجرد اختبار للقدرة على التحمل الجسدي، بل هو أيضا اختبار للثبات العقلي والشراكة بين الحصان والفارس، فهو يتطلب فهما عميقا لقدرات الحصان واحتياجاته وسلوكه، ويبين مدى التواصل الفعال والثقة بين الحصان والفارس".
وأضافت: "على المشاركين مراقبة حالة أحصنتهم باستمرار، وتعديل سرعتهم وترطيبهم وتغذيتهم لضمان سلامتهم طوال السباق، ويعد سباق الحسين للقدرة والتحمل نموذجا لأفضل السباقات التي تراعي الشروط المطلوبة، وتطبيق مفهوم الفحوصات البيطرية، حيث يتم تقييم الخيول بشكل دوري من قبل الأطباء البيطريين المتمركزين على طول الطريق للتأكد من صحتها ولياقتها البدنية، وتعتبر هذه الفحوصات ضرورية للحفاظ على صحة الخيول، وتخفيف المخاطر المرتبطة بدفعها إلى أقصى حدودها البدنية".
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