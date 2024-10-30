Wednesday, 30 October 2024 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إثارة منتظرة وترتيبات عالية المستوى لسباق الحسين للقدرة والتحمل

10/30/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - يراهن المتابعون لرياضة الفروسية على قدرة المنظمين من كادر اتحاد الملكي للفروسية، على إخراج النسخة المقبلة من سباق الحسين الدولي للقدرة والتحمل للعام الحالي، بأفضل ترتيبات ممكنة، تتناسب مع أهمية السباق وحجم المشاركة الواسعة فيه، والسمعة الدولية التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة.
وينتظر أن يشهد السباق، الذي قرر الاتحاد برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، تأجيل إقامته أسبوعا ليقام يومي الثاني والثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بدلا من الثالث والرابع عشر من الشهر نفسه، تنافسا مثيرا بين نخبة الفرسان من الجنسين للظفر بالمراكز الأولى للسباق، ومشاركة واسعة من الفرسان والفارسات في ظل منح وقتا أطول للتسجيل. وحسب تعليمات الاتحاد، تم تمديد فترة التسجيل للسباق لغاية يوم الخميس المقبل، وسيكون التسجيل متاحا في الثالث والرابع من الشهر المقبل، للتسجيل المتأخر لغاية الساعة الثانية ظهرا، وسيكون آخر يوم للانسحاب واسترداد الرسوم لغاية الساعة الثانية من ظهر يوم الخامس من الشهر المقبل.
وتعمل لجان اتحاد الفروسية، على إنجاز وإكمال خطة العمل المرسومة لتكون النسخة المقبلة مميزة كما حصلت في النسخ الماضية، وبمتابعة من سمو الأميرة عالية وأعضاء الاتحاد، ويقام السباق لمسافتي 100 كم و120 كم.
ويعكف الاتحاد على إقامة معسكر عمل في موقع انطلاق السباق، ويتم وبالتعاون مع الجهات المعنية تجهيز مرافق الموقع من خيام لاستقبال الضيوف فيها، وكذلك أماكن لإقامة الخيول المشاركة في السباق، إضافة إلى تحديد مسار السباق لمسافتي الكبار والناشئين، واستكمال الأمور التحضيرية كافة.
ويكتسب السباق أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامته كل عام، والمنطقة السياحية الخلابة التي يقام فيها، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها كمسار للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.
ويحظى الحدث الرياضي السياحي، باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات سواء الدولية أو التأهيلية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد.
ويؤكد المواطن سالم بيومي أحد المهتمين برياضة الفروسية، أن سباق الحسين للقدرة والتحمل أصبح حدثا رياضيا سياحيا مميزا، له رواده من المشاركين والمتابعين من داخل الأردن وخارجه.
وأضاف: "يشهد السباق في كل عام إضافات جمالية من اتحاد الفروسية برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وسط تنافس مثير من الفرسان والفارسات على الألقاب وإثبات الذات خصوصا، أن الحدث يمثل تحديا كبيرا للمشاركين".
وأكد أن المشاركين في السباق يواجهون العديد من التحديات خلال المنافسات، بما في ذلك الأراضي الوعرة، وتحمل الظروف الجوية القاسية، وإرهاقهم الجسدي، ومما يتطلب النجاح في الركوب التحمل، بما في ذلك تكييف كل من الحصان والفارس، التخطيط الاستراتيجي للسرعة وفترات الراحة، معرفة شاملة بمضمار السباق والعوامل البيئية.
من جانبه، قال المواطن محمد الحويطي: "إن سباقات القدرة والتحمل أصبحت علامة أردنية مميزة، وسباق الحسين يتوج إبداعات المشاركين الذين يتأهلون من خلال سباقات محلية".
وأردف: "يحمل سباق الحسين للقدرة والتحمل أكثر من عنوان رياضي وسياحي ويقدم الوطن الغالي بأفضل وأجمل صورة، كما أن الإثارة والندية والبحث عن الألقاب بين الفرسان والفارسات، يزيد من جماليات الموقع التاريخي الرائع الذي يستضيف فعالياته".
وقالت الدكتورة هدى ناصر: "إن سباق التحمل ليس مجرد اختبار للقدرة على التحمل الجسدي، بل هو أيضا اختبار للثبات العقلي والشراكة بين الحصان والفارس، فهو يتطلب فهما عميقا لقدرات الحصان واحتياجاته وسلوكه، ويبين مدى التواصل الفعال والثقة بين الحصان والفارس".
وأضافت: "على المشاركين مراقبة حالة أحصنتهم باستمرار، وتعديل سرعتهم وترطيبهم وتغذيتهم لضمان سلامتهم طوال السباق، ويعد سباق الحسين للقدرة والتحمل نموذجا لأفضل السباقات التي تراعي الشروط المطلوبة، وتطبيق مفهوم الفحوصات البيطرية، حيث يتم تقييم الخيول بشكل دوري من قبل الأطباء البيطريين المتمركزين على طول الطريق للتأكد من صحتها ولياقتها البدنية، وتعتبر هذه الفحوصات ضرورية للحفاظ على صحة الخيول، وتخفيف المخاطر المرتبطة بدفعها إلى أقصى حدودها البدنية".

MENAFN30102024000072011014ID1108834986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث