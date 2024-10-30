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قطر تعوض لبنان في بطولة كأس الملك.. بشرى ينظم تراي آوت.. المنتخب المدرسي يغادر ثلاثيات جمنزياد

10/30/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد العميري






عمان - تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
قطر تشارك في بطولة كأس الملك
 أعلن اتحاد كرة السلة، مشاركة المنتخب القطري في النسخة الثانية عشر من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، وذلك بعد اعتذار المنتخب اللبناني عن عدم المشاركة، لتفضيله إقامة معسكر تدريبي في إمارة دبي، يسبق خوضه مباريات النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا مع الإمارات وسورية.
وتقام البطولة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمشاركة منتخبي سورية وفلسطين إلى جانب المنتخب الوطني "منظم البطولة".
وتأتي هذه البطولة بمثابة محطة تحضير نهائية لـ"صقور الأردن" قبل خوض مواجهتي العراق وفلسطين يومي 22 و25 من الشهر ذاته ضمن النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025).
السعودية تكشف عن شعار كأس آسيا
 كشفت السعودية عن الشعار البصري وهوية بطولة كأس آسيا 2025، والتي تستضيفها مدينة جدة بالفترة من 5 إلى 17 آب "أغسطس" المقبل، وذلك في حفل أقيم بمقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالرياض، وسط حضور رئيس قطاع الخدمات المشتركة في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية م. بكر درويش، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د.غسان طاشكندي، والمدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي في آسيا هاكوب خاجيريان.
ويستمد الشعار البصري لبطولة كأس آسيا، إلهامه من "العرضة" السعودية، وهي الرمز التقليدي للثقافة السعودية، إذ يجمع التصميم بين الحركات الإيقاعية للعرضة ومرونة لاعبي كرة السلة، ليعكس مزيجا فريدا بين التقاليد الرياضية العريقة والحداثة.
وقال اللبناني خاجيريان: "يمثل الشعار الذي تم الكشف عنه، بداية العد التنازلي لكأس آسيا 2025، ويظهر التقدم الذي حققته كرة السلة الآسيوية والإمكانات المستقبلية الواعدة، إذ يتميز التصميم بالبساطة والإنتاج البارز، مما يرمز لكرة السلة الآسيوية بلمحة واحدة".
من جانبه، أعرب طاشكندي، عن تطلع المملكة العربية السعودية للترحيب بأسرة كرة السلة الآسيوية، وتقديم تجربة تجمع بين التقاليد الأصيلة والرؤية المستقبلية، مبينا أن الشعار يعكس هذه الرؤية، بمزجه للرموز التقليدية ولون الخزامى المستوحى من زهرة الخزامى الجميلة في المملكة.
بشرى ينظم "تراي آوت"
كشف رئيس نادي شباب بشرى، قيس عبابنة، عن توجه فريقه الأول للرجال لبدء رحلة التأهيل والإعداد للموسم الجديد مطلع الأسبوع المقبل.
وينتظر أن ينظم شباب بشرى، "تراي آوت" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتعزيز صفوف فريقه، التي تضم اللاعبين: إبراهيم النصر، يوسف شتات، خلدون جبارة، عبد العزيز العبسي، موسى السطري، أحمد أبو راشد، علي زيادنة، أحمد حزام، حسين عبابنة وصانع الألعاب الأميركي يوجين تشامبيل؛ بقيادة المدير الفني أمجد جبارة ومساعده عبدالرحمن الشريدة.
"المدرسي" يغادر "ثلاثيات جمنزياد"
توقف مشوار المنتخب الوطني المدرسي لثلاثيات كرة السلة عند حاجز دور الستة عشر في بطولة "جمنزياد" التي تستضيفها "المنامة" وذلك بخسارته أمام المنتخب البحريني بنتيجة (16-19)، في لقاء جمعهما أمس.
وحقق المنتخب المدرسي – الذي يمثله اللاعبون عبدالله شتات وعمر سلمان وحسين عبابنة وأحمد البربري بقيادة المدرب أمجد جبارة - خمس انتصارات مقابل تعرضه لخسارتين من إجمالي سبع مباريات خاضها في البطولة، وينتظر أن تعود البعثة اليوم.
مهمات خارجية لـ"الصافرة الأردنية"
قاد الحكم الدولي الأردني أحمد ملكاوي، مباراة اتحاد جدة السعودي والعربي القطري (86-64) بكفاءة عالية، والتي أقيمت أول من أمس في مدينة جدة؛ ضمن منافسات بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة عن منطقة الخليج.
وعاد ملكاوي إلى أرض المملكة أمس، على أن يعود إلى الكويت لإدارة مباراتي الكويت الكويتي والبشائر العماني يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي سيتواجد فيها الحكم الدولي ناصر أبو راشد أيضا بصفة مراقب، كما سيقود ملكاوي مباراة القادسية الكويتي مع اتحاد جدة السعودي يوم 6 منه.
فيما سيتواجد الحكم محمد فوزي في العاصمة البحرينية المنامة، لإدارة مباراتي الأهلي البحريني وشباب أهلي دبي الإماراتي يوم 5 تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل، والمنامة البحريني مع العربي القطري يوم 7 من الشهر ذاته.
الفحيص يمضي بـ"سلة الناشئات"
 اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الثالثة لبطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بفوز فرق الفحيص على الأهلي (63-30) واتحاد عمان على نجوم الأردن (38-17) والأرثوذكسي على نجوم الأرثوذكسي (50-49).
3 مباريات بدوري الفئات اليوم
 تتواصل منافسات دوري الناشئات تحت 16 سنة بإقامة ثلاث مباريات اليوم لحساب الجولة الثانية من إياب المرحلة الأولى، حيث يستقبل الفحيص في صالته نظيره فريق نجوم الأردن عند الساعة السادسة مساء.
وتشهد صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مواجهتي الإنجليزية واتحاد عمان الساعة 5 مساء، والأهلي مع نجوم الأرثوذكسي الساعة 6:30 مساء.

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