قطر تعوض لبنان في بطولة كأس الملك.. بشرى ينظم تراي آوت.. المنتخب المدرسي يغادر ثلاثيات جمنزياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد العميري
عمان -
تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
قطر تشارك في بطولة كأس الملك
أعلن اتحاد كرة السلة، مشاركة المنتخب القطري في النسخة الثانية عشر من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، وذلك بعد اعتذار المنتخب اللبناني عن عدم المشاركة، لتفضيله إقامة معسكر تدريبي في إمارة دبي، يسبق خوضه مباريات
النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا مع الإمارات وسورية.
وتقام البطولة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمشاركة منتخبي سورية وفلسطين إلى جانب المنتخب الوطني "منظم البطولة".
وتأتي هذه البطولة بمثابة محطة تحضير نهائية لـ"صقور الأردن" قبل خوض مواجهتي العراق وفلسطين يومي 22 و25 من الشهر ذاته ضمن النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025).
السعودية تكشف عن شعار كأس آسيا
كشفت السعودية عن الشعار البصري وهوية بطولة كأس آسيا 2025، والتي تستضيفها مدينة جدة بالفترة من 5 إلى 17 آب "أغسطس" المقبل، وذلك في حفل أقيم بمقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالرياض، وسط حضور رئيس قطاع الخدمات المشتركة في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية م. بكر درويش، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د.غسان طاشكندي، والمدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي في آسيا هاكوب خاجيريان.
ويستمد الشعار البصري لبطولة كأس آسيا، إلهامه من "العرضة" السعودية، وهي الرمز التقليدي للثقافة السعودية، إذ يجمع التصميم بين الحركات الإيقاعية للعرضة ومرونة لاعبي كرة السلة، ليعكس مزيجا فريدا بين التقاليد الرياضية العريقة والحداثة.
وقال اللبناني خاجيريان: "يمثل الشعار الذي تم الكشف عنه، بداية العد التنازلي لكأس آسيا 2025، ويظهر التقدم الذي حققته كرة السلة الآسيوية والإمكانات المستقبلية الواعدة، إذ يتميز التصميم بالبساطة والإنتاج البارز، مما يرمز لكرة السلة الآسيوية بلمحة واحدة".
من جانبه، أعرب طاشكندي، عن تطلع المملكة العربية السعودية للترحيب بأسرة كرة السلة الآسيوية، وتقديم تجربة تجمع بين التقاليد الأصيلة والرؤية المستقبلية، مبينا أن الشعار يعكس هذه الرؤية، بمزجه للرموز التقليدية ولون الخزامى المستوحى من زهرة الخزامى الجميلة في المملكة.
بشرى ينظم "تراي آوت"
كشف رئيس نادي شباب بشرى، قيس عبابنة، عن توجه فريقه الأول للرجال لبدء رحلة التأهيل والإعداد للموسم الجديد مطلع الأسبوع المقبل.
وينتظر أن ينظم شباب بشرى، "تراي آوت" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتعزيز صفوف فريقه، التي تضم اللاعبين: إبراهيم النصر، يوسف شتات، خلدون جبارة، عبد العزيز العبسي، موسى السطري، أحمد أبو راشد، علي زيادنة، أحمد حزام، حسين عبابنة وصانع الألعاب الأميركي يوجين تشامبيل؛ بقيادة المدير الفني أمجد جبارة ومساعده عبدالرحمن الشريدة.
"المدرسي" يغادر "ثلاثيات جمنزياد"
توقف مشوار المنتخب الوطني المدرسي لثلاثيات كرة السلة عند حاجز دور الستة عشر في بطولة "جمنزياد" التي تستضيفها "المنامة" وذلك بخسارته أمام المنتخب البحريني بنتيجة (16-19)، في لقاء جمعهما أمس.
وحقق المنتخب المدرسي – الذي يمثله اللاعبون عبدالله شتات وعمر سلمان وحسين عبابنة وأحمد البربري بقيادة المدرب أمجد جبارة - خمس انتصارات مقابل تعرضه لخسارتين من إجمالي سبع مباريات خاضها في البطولة، وينتظر أن تعود البعثة اليوم.
مهمات خارجية لـ"الصافرة الأردنية"
قاد الحكم الدولي الأردني أحمد ملكاوي، مباراة اتحاد جدة السعودي والعربي القطري (86-64) بكفاءة عالية، والتي أقيمت أول من أمس في مدينة جدة؛ ضمن منافسات بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة عن منطقة الخليج.
وعاد ملكاوي إلى أرض المملكة أمس، على أن يعود إلى الكويت لإدارة مباراتي الكويت الكويتي والبشائر العماني يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي سيتواجد فيها الحكم الدولي ناصر أبو راشد أيضا بصفة مراقب، كما سيقود ملكاوي مباراة القادسية الكويتي مع اتحاد جدة السعودي يوم 6 منه.
فيما سيتواجد الحكم محمد فوزي في العاصمة البحرينية المنامة، لإدارة مباراتي الأهلي البحريني وشباب أهلي دبي الإماراتي يوم 5 تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل، والمنامة البحريني مع العربي القطري يوم 7 من الشهر ذاته.
الفحيص يمضي بـ"سلة الناشئات"
اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الثالثة لبطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بفوز فرق الفحيص على الأهلي (63-30) واتحاد عمان على نجوم الأردن (38-17) والأرثوذكسي على نجوم الأرثوذكسي (50-49).
3 مباريات بدوري الفئات اليوم
تتواصل منافسات دوري الناشئات تحت 16 سنة بإقامة ثلاث مباريات اليوم لحساب الجولة الثانية من إياب المرحلة الأولى، حيث يستقبل الفحيص في صالته نظيره فريق نجوم الأردن عند الساعة السادسة مساء.
وتشهد صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مواجهتي الإنجليزية واتحاد عمان الساعة 5 مساء، والأهلي مع نجوم الأرثوذكسي الساعة 6:30 مساء.
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