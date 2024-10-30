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الاتحاد الدولي للتايكواندو يضع ثقته في الخبرات التنظيمية الأردنية

10/30/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - بدأت الأنظار تتجه نحو التايكواندو الأردنية، بعد الإنجازات المتنوعة في كافة المحافل، ولا يقتصر الأمر على نتائج لاعبي المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية، بل امتد أيضا إلى الخبرات التي اكتسبها المعنيون على صعيد إدارة البطولات وتنظيمها.
وعلى ضوء السمعة الطيبة للتايكواندو الأردنية، عين الاتحاد الدولي، المستشار الفني للاتحاد علي الأسمر، مديرا فنيا لبطولة قطر المفتوحة الدولية (عيار نجمة)، التي تنطلق منافساتها اليوم بمشاركة 1434 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم.
وتخلو البطولة من مشاركة المنتخب الوطني للتايكواندو، واقتصرت على عدد من المراكز، بناء على تنسيق مسبق مع اتحاد التايكواندو.
ويتمتع الأسمر بمجموعة من الخبرات المتنوعة كلاعب ومدرب وإداري، وسبق له أن أدار بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة) التي أقيمت في شهر شباط (فبراير) الماضي، وبطولة الحسن الدولية (عيار نجمة)، كما كان قائدا للمنتخب الوطني للتايكواندو لعدة سنوات.
وتسلم الأسمر في السابق منصب مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو، ومدير برنامج الإعداد الأولمبي، وكان عضوا في اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي للتايكواندو ومندوبا فنيا للبطولات معتمدا من الاتحاد الدولي للتايكواندو، وعضوا في لجنة المنتخبات الوطنية، علما بأنه يحمل الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية العام 2002.
وحول دوره الجديد، صرح الأسمر في تصريحات لـ"الغد" "كانت التايكواندو الأردنية محط أنظار أصحاب القرار نتيجة للإنجازات الكبيرة التي حققتها على مدار الأعوام السابقة".
وأضاف: "فخور جدا في اعتمادي من قبل الاتحاد الدولي لإدارة بطولة قطر المفتوحة التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، وهو ما يؤكد أن التايكواندو الأردنية تضم خبرات وكفاءات عالية المستوى، ونتطلع لنقل خبراتنا إلى أرجاء العالم، وإثبات أن التايكواندو الأردنية تحول إلى علامة فارقة على المستوى العالمي".
وتابع: "الأرقام تؤكد مكانة التايكواندو الأردنية وحجم التطور الذي تعيشه في الوقت الحاضر، حيث مارس نحو مليون أردني رياضة التايكواندو على امتداد أربعين عاما، وهناك 40 ألف لاعب ولاعبة يمارسون رياضة التايكواندو سنويا، و50 ألف لاعب ولاعبة يحملون الأحزمة الملونة ومثلهم من حملة الأحزمة السوداء".
وحول خطة اتحاد التايكواندو المستقبلية، قال الأسمر:" باعتباري ضمن لجنة المنتخبات الوطنية للتايكواندو، كنا اخترنا مؤخرا لاعبين ناشئين جددا لصفوف المنتخب الوطني، للعمل على إعدادهم بالفترة المقبلة لأولمبياد الشباب".

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