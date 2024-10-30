الاتحاد الدولي للتايكواندو يضع ثقته في الخبرات التنظيمية الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - بدأت الأنظار تتجه نحو التايكواندو الأردنية، بعد الإنجازات المتنوعة في كافة المحافل، ولا يقتصر الأمر على نتائج لاعبي المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية، بل امتد أيضا إلى الخبرات التي اكتسبها المعنيون على صعيد إدارة البطولات وتنظيمها.
وعلى ضوء السمعة الطيبة للتايكواندو الأردنية، عين الاتحاد الدولي، المستشار الفني للاتحاد علي الأسمر، مديرا فنيا لبطولة قطر المفتوحة الدولية (عيار نجمة)، التي تنطلق منافساتها اليوم بمشاركة 1434 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم.
وتخلو البطولة من مشاركة المنتخب الوطني للتايكواندو، واقتصرت على عدد من المراكز، بناء على تنسيق مسبق مع اتحاد التايكواندو.
ويتمتع الأسمر بمجموعة من الخبرات المتنوعة كلاعب ومدرب وإداري، وسبق له أن أدار بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة) التي أقيمت في شهر شباط (فبراير) الماضي، وبطولة الحسن الدولية (عيار نجمة)، كما كان قائدا للمنتخب الوطني للتايكواندو لعدة سنوات.
وتسلم الأسمر في السابق منصب مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو، ومدير برنامج الإعداد الأولمبي، وكان عضوا في اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي للتايكواندو ومندوبا فنيا للبطولات معتمدا من الاتحاد الدولي للتايكواندو، وعضوا في لجنة المنتخبات الوطنية، علما بأنه يحمل الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية العام 2002.
وحول دوره الجديد، صرح الأسمر في تصريحات لـ"الغد" "كانت التايكواندو الأردنية محط أنظار أصحاب القرار نتيجة للإنجازات الكبيرة التي حققتها على مدار الأعوام السابقة".
وأضاف: "فخور جدا في اعتمادي من قبل الاتحاد الدولي لإدارة بطولة قطر المفتوحة التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، وهو ما يؤكد أن التايكواندو الأردنية تضم خبرات وكفاءات عالية المستوى، ونتطلع لنقل خبراتنا إلى أرجاء العالم، وإثبات أن التايكواندو الأردنية تحول إلى علامة فارقة على المستوى العالمي".
وتابع: "الأرقام تؤكد مكانة التايكواندو الأردنية وحجم التطور الذي تعيشه في الوقت الحاضر، حيث مارس نحو مليون أردني رياضة التايكواندو على امتداد أربعين عاما، وهناك 40 ألف لاعب ولاعبة يمارسون رياضة التايكواندو سنويا، و50 ألف لاعب ولاعبة يحملون الأحزمة الملونة ومثلهم من حملة الأحزمة السوداء".
وحول خطة اتحاد التايكواندو المستقبلية، قال الأسمر:" باعتباري ضمن لجنة المنتخبات الوطنية للتايكواندو، كنا اخترنا مؤخرا لاعبين ناشئين جددا لصفوف المنتخب الوطني، للعمل على إعدادهم بالفترة المقبلة لأولمبياد الشباب".
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