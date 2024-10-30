مواجهة متكافئة تجمع معان ومغير السرحان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان- تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراة
وحيدة، تجمع معان وضيفه مغير السرحان على ملعب الأمير محمد بالزرقاءعند الساعة 7.45 مساء، فيما قرر اتحاد الكرة في وقت سابق ترحيل مباراة الصريح والسلط، والتي كانت مقررة اليوم لتقام عند الساعة 5.00 من مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الحسن بإربد، الذي عاد ليستقبل منافسات الدوري
بعد إغلاقه لمدة أكثر من شهرين.
وتتواصل مباريات
الجولة غدا بمواجهة من العيار الثقيل، وقمة منتظرة لحسم صدارة الدوري بعد نهاية الجولة، عندما يستقبل الحسين إربد متصدر الترتيب برصيد 19 نقطة ضيفه فريق الوحدات ثاني الترتيب برصيد 17 نقطة، عند الساعة 5.00 مساء على ملعب الحسن، حيث إن فوز الحسين باللقاء سيجعله يسير بخطوات ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين للمرة الثانية، ويبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط، فيما يشعل فوز الوحدات فتيل منافسات الدوري ويعطيه الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الحسين، فيما تبقى نقطة التعادل الفريقين تحت ضغط الرمثا والأهلي، علما أن هناك مباراة مؤجلة للوحدات مع السلط، والحسين مع مغير السرحان.
وسيتولى إدارة قمة الحسين والوحدات طاقم حكام خارجي بناء على طلب فريق الوحدات، ويعد الثاني هذا الموسم بعدما أدار طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم صادق السالمي، مواجهة الفيصلي والحسين ضمن منافسات الأسبوع السابع.
ويشهد ملعب تطوير العقبة عند الساعة 7.45 مساء، لقاء فريق شباب العقبة وضيفه فريق شباب الأردن، في مواجهة يأمل فيها شباب العقبة الخروج من النفق المظلم، ومحاولة ترك المركز الأخير من خلال تسجيل فوزه الثاني بالدوري، فيما يرنو شباب الأردن للعودة من ثغر الأردن الباسم بانتصار يجعله يتقدم للمركز الخامس مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة الرمثا والفيصلي.
وتقام يوم بعد غد السبت مواجهان، تجمع الأولى العريقين الجزيرة والأهلي عند الساعة 5.00 مساء على ملعب البترا، ويسعى فيها الفريقان لحصد نقاط المباراة، والتقدم على سلم الترتيب، حيث يدخل "الأحمر" اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الفني المميز أمام الفيصلي، فيما يبحث "الأبيض" للعودة لسكة الانتصارات وتجاوز الخسارة التي تعرض لها أمام الحسين بالأسبوع الماضي.
ويشهد ملعب الحسن قمة من قمم الدوري، عندما يحل فريق الفيصلي ضيفا على فريق الرمثا، في مباراة تقام عند الساعة عند الساعة 7.45 مساء، على ملعب الحسن، حيث يسعى الرمثا الذي تعثر بالأسبوع الماضي أمام السلط مصالحة جماهير واستغلال ظروف الفيصلي وميزة الأرض لتحقيق الفوز والتقدم نحو المقدمة، فيما يعول الفيصلي على إعادة ترتيب أوراقه الفنية بعد التعاقد مع المدير الفني الجديد جمال أبو عابد أملا في تغيير الصورة الفنية الضعيفة، والتي ساهمت في فقد "الأزرق" 13 نقطة" في 8 جولات.
وتختتم منافسات الجولة يوم الأحد المقبل، بمواجهة تجمع الصريح والسلط عند الساعة 5.00 مساء على ملعب الحسن، ويدخل السلط المباراة بآمال مواصلة عروضه الفنية الجيدة واستثمار الفوز الأخير على الرمثا لحصد نقاط المباراة، فيما يبحث الصريح تحت قيادة المدير الفني الجديد أسامة قاسم لتجاوز خسارة معان الصعبة وتحقيق الانتصار.
ويتصدر فريق الحسين ترتيب الدوري مع نهاية الأسبوع التاسع برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة، ويحل الوحدات ثانيا برصيد 17 نقطة وله مباراة مؤجلة، والأهلي ثالثا 16 نقطة، والرمثا رابعا 16 نقطة، والفيصلي خامسا 11 نقطة، وشباب الأردن سادسا 10 نقاط، ومعان سابعا 8 نقاط، والجزيرة ثامنا 7 نقاط، والسلط تاسعا 7 نقاط وله مباراة مؤجلة، والصريح عاشرا 7 نقاط، ومغير السرحان بالمركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط وله مباراة مؤجلة، فيما يقبع فريق شباب العقبة بالمركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط.
معان × مغير السرحان
يرنو فريق معان لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد الانتصار المهم في الأسبوع الماضي على فريق الصريح، لفرض السيطرة الفنية على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحارس منذر الزعبي مبكرا من أجل تسجيل هدف يريح الأعصاب، ويبرز من فريق معان علي المصري، عمر مناصرة، شاهر شلباية، حمزة مرضي، إبراهيم الأخرس، خضر الحاج، سليمان أبو زمع، وليد عصام.
ويبحث مغير السرحان عن خطف نقاط المباراة، والضغط من كافة المحاور، من خلال الاعتماد على جماعية الأداء مع التركيز على الأطراف من خلال تشكيلته المتوقعة والتي تضم: منذر الزعبي، حمزة الشمالي، أحمد أبو صعيلك، مجاهد الزواهرة، معتز عبيدات، محمد أبو الذهب، زيد أبو الريش، قصي طنوس، علي ذيابات، زيد الزواهرة وأحمد الحراحشة.
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