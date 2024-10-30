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مواجهة متكافئة تجمع معان ومغير السرحان

10/30/2024 2:48:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان- تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراة وحيدة، تجمع معان وضيفه مغير السرحان على ملعب الأمير محمد بالزرقاءعند الساعة 7.45 مساء، فيما قرر اتحاد الكرة في وقت سابق ترحيل مباراة الصريح والسلط، والتي كانت مقررة اليوم لتقام عند الساعة 5.00 من مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الحسن بإربد، الذي عاد ليستقبل منافسات الدوري بعد إغلاقه لمدة أكثر من شهرين.
وتتواصل مباريات الجولة غدا بمواجهة من العيار الثقيل، وقمة منتظرة لحسم صدارة الدوري بعد نهاية الجولة، عندما يستقبل الحسين إربد متصدر الترتيب برصيد 19 نقطة ضيفه فريق الوحدات ثاني الترتيب برصيد 17 نقطة، عند الساعة 5.00 مساء على ملعب الحسن، حيث إن فوز الحسين باللقاء سيجعله يسير بخطوات ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين للمرة الثانية، ويبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط، فيما يشعل فوز الوحدات فتيل منافسات الدوري ويعطيه الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الحسين، فيما تبقى نقطة التعادل الفريقين تحت ضغط الرمثا والأهلي، علما أن هناك مباراة مؤجلة للوحدات مع السلط، والحسين مع مغير السرحان.
وسيتولى إدارة قمة الحسين والوحدات طاقم حكام خارجي بناء على طلب فريق الوحدات، ويعد الثاني هذا الموسم بعدما أدار طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم صادق السالمي، مواجهة الفيصلي والحسين ضمن منافسات الأسبوع السابع.
ويشهد ملعب تطوير العقبة عند الساعة 7.45 مساء، لقاء فريق شباب العقبة وضيفه فريق شباب الأردن، في مواجهة يأمل فيها شباب العقبة الخروج من النفق المظلم، ومحاولة ترك المركز الأخير من خلال تسجيل فوزه الثاني بالدوري، فيما يرنو شباب الأردن للعودة من ثغر الأردن الباسم بانتصار يجعله يتقدم للمركز الخامس مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة الرمثا والفيصلي.
وتقام يوم بعد غد السبت مواجهان، تجمع الأولى العريقين الجزيرة والأهلي عند الساعة 5.00 مساء على ملعب البترا، ويسعى فيها الفريقان لحصد نقاط المباراة، والتقدم على سلم الترتيب، حيث يدخل "الأحمر" اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الفني المميز أمام الفيصلي، فيما يبحث "الأبيض" للعودة لسكة الانتصارات وتجاوز الخسارة التي تعرض لها أمام الحسين بالأسبوع الماضي.
ويشهد ملعب الحسن قمة من قمم الدوري، عندما يحل فريق الفيصلي ضيفا على فريق الرمثا، في مباراة تقام عند الساعة عند الساعة 7.45 مساء، على ملعب الحسن، حيث يسعى الرمثا الذي تعثر بالأسبوع الماضي أمام السلط مصالحة جماهير واستغلال ظروف الفيصلي وميزة الأرض لتحقيق الفوز والتقدم نحو المقدمة، فيما يعول الفيصلي على إعادة ترتيب أوراقه الفنية بعد التعاقد مع المدير الفني الجديد جمال أبو عابد أملا في تغيير الصورة الفنية الضعيفة، والتي ساهمت في فقد "الأزرق" 13 نقطة" في 8 جولات.
وتختتم منافسات الجولة يوم الأحد المقبل، بمواجهة تجمع الصريح والسلط عند الساعة 5.00 مساء على ملعب الحسن، ويدخل السلط المباراة بآمال مواصلة عروضه الفنية الجيدة واستثمار الفوز الأخير على الرمثا لحصد نقاط المباراة، فيما يبحث الصريح تحت قيادة المدير الفني الجديد أسامة قاسم لتجاوز خسارة معان الصعبة وتحقيق الانتصار.
ويتصدر فريق الحسين ترتيب الدوري مع نهاية الأسبوع التاسع برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة، ويحل الوحدات ثانيا برصيد 17 نقطة وله مباراة مؤجلة، والأهلي ثالثا 16 نقطة، والرمثا رابعا 16 نقطة، والفيصلي خامسا 11 نقطة، وشباب الأردن سادسا 10 نقاط، ومعان سابعا 8 نقاط، والجزيرة ثامنا 7 نقاط، والسلط تاسعا 7 نقاط وله مباراة مؤجلة، والصريح عاشرا 7 نقاط، ومغير السرحان بالمركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط وله مباراة مؤجلة، فيما يقبع فريق شباب العقبة بالمركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط.
معان × مغير السرحان
يرنو فريق معان لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد الانتصار المهم في الأسبوع الماضي على فريق الصريح، لفرض السيطرة الفنية على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحارس منذر الزعبي مبكرا من أجل تسجيل هدف يريح الأعصاب، ويبرز من فريق معان علي المصري، عمر مناصرة، شاهر شلباية، حمزة مرضي، إبراهيم الأخرس، خضر الحاج، سليمان أبو زمع، وليد عصام.
ويبحث مغير السرحان عن خطف نقاط المباراة، والضغط من كافة المحاور، من خلال الاعتماد على جماعية الأداء مع التركيز على الأطراف من خلال تشكيلته المتوقعة والتي تضم: منذر الزعبي، حمزة الشمالي، أحمد أبو صعيلك، مجاهد الزواهرة، معتز عبيدات، محمد أبو الذهب، زيد أبو الريش، قصي طنوس، علي ذيابات، زيد الزواهرة وأحمد الحراحشة.


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