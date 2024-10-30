طاقم حكام عُماني لمبارة الحسين إربد والوحدات

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- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- سمت لجنة الحكام المركزية في اتحاد كرة القدم
حكام مباريات
الجولة التاسعة، حيث يقود لقاء القمة بين الحسين إربد والوحدات غدا الجمعة، طاقم تحكيم عماني بقيادة حكم الساحة قاسم الحاتمي، وبمساعدة كل من أبو بكر العامري، حامد الغافري، وخالد شقصي حكما رابعا.
مباراة معان ومغير السرحان: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، وأحمد الرويلي، وقيس غوانمة رابعا.
مباراة شباب العقبة وشباب الأردن: مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، علي الهنداوي، أسامة حسن رابعا.
مباراة الجزيرة والأهلي: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، صابرين العبادي، إسراء مبيضين رابعا.
مباراة الرمثا والفيصلي: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، حمزة أبو عبيد، عبد الرحمن شتيوي رابعا.
مباراة الصريح والسلط: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، أحمد سمارة، أحمد راضي رابعا.
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