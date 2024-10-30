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طاقم حكام عُماني لمبارة الحسين إربد والوحدات

10/30/2024 2:48:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- سمت لجنة الحكام المركزية في اتحاد كرة القدم حكام مباريات الجولة التاسعة، حيث يقود لقاء القمة بين الحسين إربد والوحدات غدا الجمعة، طاقم تحكيم عماني بقيادة حكم الساحة قاسم الحاتمي، وبمساعدة كل من أبو بكر العامري، حامد الغافري، وخالد شقصي حكما رابعا.
مباراة معان ومغير السرحان: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، وأحمد الرويلي، وقيس غوانمة رابعا.
مباراة شباب العقبة وشباب الأردن: مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، علي الهنداوي، أسامة حسن رابعا.
مباراة الجزيرة والأهلي: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، صابرين العبادي، إسراء مبيضين رابعا.
مباراة الرمثا والفيصلي: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، حمزة أبو عبيد، عبد الرحمن شتيوي رابعا.
مباراة الصريح والسلط: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، أحمد سمارة، أحمد راضي رابعا.

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