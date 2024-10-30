إدارة السلط تنهي عقد المدير الفني لفريق اليد بالتراضي

قررت الهيئة الإدارية لنادي السلط، انهاء عقد المدير الفني لفريق كرة اليد العراقي ربيع الدليمي بالتراضي بين الطرفين.



وينتظر أن تسمي الإدارة مديرا فنيأ جديدا للفريق في غضون اليومين المقبلين، خيث تتجه النية للتعاقد مع مدير فني تونسي، أصافة إلى التعاقد مع احد اللاعبين من تونس أيضا.



وتأتي هذه القرارات على خلفية الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام نظيره الأهلي في دوري أندية الدرجة الأولى، فيما بلغ الفريق الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن، وقيل ذلك تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر 2024.