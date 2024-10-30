إدارة السلط تنهي عقد المدير الفني لفريق اليد بالتراضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قررت الهيئة الإدارية لنادي السلط، انهاء عقد المدير الفني لفريق كرة اليد العراقي ربيع الدليمي بالتراضي بين الطرفين.
وينتظر أن تسمي الإدارة مديرا فنيأ جديدا للفريق في غضون اليومين المقبلين، خيث تتجه النية للتعاقد مع مدير فني تونسي، أصافة إلى التعاقد مع احد اللاعبين من تونس أيضا.
وتأتي هذه القرارات على خلفية الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام نظيره الأهلي في دوري أندية الدرجة الأولى، فيما بلغ الفريق الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن، وقيل ذلك تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر 2024.
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