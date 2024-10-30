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إنتحار فرنسي بسبب عملية زرع لحية فاشلة في تركيا

10/30/2024 2:48:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتحر شاب فرنسي بعد فشل عملية زراعة لحيته في تركيا من قبل وكيل عقارات متنكر في هيئة جرّاح، وفق أقوال والده.
وفي التفاصيل، سافر ماثيو فيجييه لاتور (24 عاماً) إلى اسطنبول في آذار (مارس) لإجراء عملية الزرع، والتي كلفته 1300 يورو، وهو خمس سعر إجرائها في فرنسا، لكنه خسر في وقت لاحق من العلاج 1000من 4000 وحدة شعر نُقلت من رأسه إلى وجهه.

وأوضح والده أن لحية نجله بعد العملية أصبحت غير منتظمة الشكل، إذ نمت بزاوية غير طبيعية وأصبحت مثل "القنفذ"، بالإضافة إلى معاناته من حروق بعد العملية ومشاكل في النوم بسببها.

واكتشف لاتور لاحقاً أن الرجل الذي أجرى عملية الزرع لم يكن في الواقع جراحاً مؤهلاً، بل كان وكيل عقارات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف".

ونتيجة لعمليته الفاشلة، وقع لاتور في "حلقة مفرغة" وعانى من اضطراب التشوّه، وهي حالة يُصاب بها الناس بالهوس بالعيوب في مظهرهم.

وقال أخصائي بلجيكي كان يحاول تصحيح أضرار العملية، إن فروة رأسه لن تتعافى أبداً في البقعة التي فقدت فيها وحدات الشعر.

وانتهى الأمر بلاتور إلى الانتحار بعد ثلاثة أشهر من ذهابه إلى تركيا لإجراء عملية الزرع. وكالات

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