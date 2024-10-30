أداة ذكية لكشف الصور والفيديوهات المزيفة عبر قزحية العين

أطلق الشريك المؤسس لشركة الذكاء الاصطناعي الرائدة "أوبن إيه.آي"، سام ألتمان، مشروعا باسم "وورلد" (العالم) يهدف لاستخدام المسح الضوئي لقزحية عين الأشخاص للمساعدة في التمييز بين الصور والفيديوهات الحقيقية لهم وتلك التي تم تزييفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة المعروفة باسم "التزييف العميق".



وجاء مشروع "وورلد" بعد أن أتاحت منصة الذكاء الاصطناعي "تشات جي.بي.تي" التي تطورها شركته إمكانية إنشاء صور أو لقطات فيديو مزيفة لأي شخص تطابق الحقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويقول ألتمان إنه يمكن استخدام المسح الضوئي للقزحية لإنشاء ملف "بطاقة هوية عالمية"، وهو ما يمكن عمله فقط باستخدام الماسح الضوئي "أورب" الذي يتم تطويره في إطار "وورلد".



ويهدف المشروع بشكل أساسي لمعالجة المشكلات الناجمة عن الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء نسخ مزيفة من الفيديوهات والصور للأفراد باستخدام التزييف العميق.



ويبقى أحد المخاوف الرئيسية حاليا هي أن يستطيع المحتالون استخدام التزييف العميق في عمليات احتيالية، مثل اختلاق شخصية رئيس شركة يطلب من موظفيه تحويل مبالغ مالية إلى جهات محددة.

ووفق مشروع وورلد تمت تسمية التقنية الجديدة باسم "الوجه العميق"، وتتيح مطابقة أي فيديو بقراءة المسح الضوئي لعين الشخص الحقيقية.



وتعتزم الشركة تقديم كاميرا خاصة بها لاستخدامها في هذه العملية، وهو ما ينهي الحاجة إلى طلب التعاون مع منصات التكنولوجيا الأخرى لإجراء عملية المطابقة.



في الوقت ذاته، فإن التقنية الجديدة ستكون متوافقة مع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تتيح اجتماعات الفيديو عبر الإنترنت مثل زوم وتيمز وواتساب وفيس تايم.



ويذكر أن هذه التقنية ستكون متاحة فقط للمسجلين على قاعدة "أي.دي وورلد" التي سيعلن عنها في إطار مشروع وورلد.



وبحسب البيانات فإن حوالي ثلث سكان العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، لديهم تسجيل مسح ضوئي لعيونهم. وفي العاصمة البرتغالية لشبونة فإن واحدا من كل 7 من سكانها لديه تسجيل مسح ضوئي لعينه.



ووفقا لوورلد فإنه لا يتم تخزين أي بيانات على أجهزة المسح الضوئي أورب نفسها، وإنما يتم إرسالها مباشرة إلى أجهزة المستخدمين. ويستخدم وورلد تكنولوجيا البيانات المتسلسلة المستخدمة في تأمين العملات المشفرة، لتقسيم وتخزين مجموعات البيانات في مواقع مختلفة بهدف تحسين حمايتها ضد محاولات الاختراق والسرقة.