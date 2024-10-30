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أمام عائلتها.. شطيرة بيتزا تقتل مراهقة في روما

10/30/2024 2:48:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

توفيت مراهقة بريطانية تعاني من حساسية شديدة من الفول السوداني، بعد تناولها بيتزا في الليلة الأولى من إجازة عائلتها في روما.
وكانت سكايلر، 14 عاماً، تزور العاصمة الإيطالية مع والديها وشقيقيها في رحلة مدتها أسبوع. وعند تناول أول وجبة في روما، فوجئوا بمعاناتها من ردود فعل تحسسية شديدة، مثل انقباض الحلق، وصعوبة التنفس، وتسارع ضربات القلب، والقشعريرة، وارتعاش الجسم.



واتصل الأبوان بخدمات الطوارئ. ورغم وصول المسعفين بسرعة لإنعاشها، إلا أنها فقدت الوعي، ثم أعلنت وفاتها بسبب صدمة الحساسية حسب صحيفة كورييري ديلا سيرا.

ويخضع المطعم الذي توفيت فيه الفتاة إلى التدقيق، رغم أنه لم يتأكد علم المسؤولين عنه بحالة الفتاة الخطيرة، في التحقيق معهم، إلى جانب فحص إذا كانت معلومات المواد المسببة للحساسية معروضة بشكل صحيح وواضح في المطعم أم لا. وكالات

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