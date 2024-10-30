أمام عائلتها.. شطيرة بيتزا تقتل مراهقة في روما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفيت مراهقة بريطانية تعاني من حساسية شديدة من الفول السوداني، بعد تناولها بيتزا في الليلة الأولى من إجازة عائلتها في روما.
وكانت سكايلر، 14 عاماً، تزور العاصمة الإيطالية مع والديها وشقيقيها في رحلة مدتها أسبوع. وعند تناول أول وجبة في روما، فوجئوا بمعاناتها من ردود فعل تحسسية شديدة، مثل انقباض الحلق، وصعوبة التنفس، وتسارع ضربات القلب، والقشعريرة، وارتعاش الجسم.
واتصل الأبوان بخدمات الطوارئ. ورغم وصول المسعفين بسرعة لإنعاشها، إلا أنها فقدت الوعي، ثم أعلنت وفاتها بسبب صدمة الحساسية حسب صحيفة كورييري ديلا سيرا.
ويخضع المطعم الذي توفيت فيه الفتاة إلى التدقيق، رغم أنه لم يتأكد علم المسؤولين عنه بحالة الفتاة الخطيرة، في التحقيق معهم، إلى جانب فحص إذا كانت معلومات المواد المسببة للحساسية معروضة بشكل صحيح وواضح في المطعم أم لا. وكالات
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