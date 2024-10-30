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5 علامات تحذيرية تدل على مشكلة خطيرة في الكبد

10/30/2024 2:48:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- يقوم الكبد بالكثير من الأعمال الشاقة، فهو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أن العديد من الأشخاص يعيشون بوظائف كبد ضعيفة، ولا يعرفون ذلك حتى.
وتقول التقديرات: "إن أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من شكل من أشكال أمراض الكبد، وهو مصطلح واسع النطاق يستخدم لوصف العديد من الحالات، بما في ذلك مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، التهاب الكبد وسرطان الكبد. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
ويشار إلى هذا المرض "NAFLD" باسم "الوباء الصامت"، ويشتبه الخبراء في أن ما بين 80 مليونا و100 مليون بالغ في الولايات المتحدة، يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
وكما يوحي اسمه، يتميز مرض الكبد الدهني غير الكحولي، بوجود دهون في الكبد.
السبب الرئيسي وراء الإصابة بهذا المرض هو زيادة الوزن، إلى جانب عوامل أخرى مثل، مرض السكري من النوع 2، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.
ويقول خبراء: "إن التدابير الوقائية مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والامتناع عن الكحول كلها أمور يمكن أن تساعد في درء أمراض الكبد". لكن الدكتورة بوبو بانيني، اختصاصية أمراض الكبد وأستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة ييل ذكرت: "لا تظهر علامات وأعراض أمراض الكبد عادة إلا بعد حدوث ضرر كبير في الكبد"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
ويحث المتخصصون في الشؤون الصحية، الناس على ضرورة طلب الرعاية الطبية إذا لاحظوا هذه العلامات التحذيرية:
- كدمات ونزيف: عندما يتلف الكبد أو يفشل في أداء وظيفته، يصبح الأشخاص أكثر عرضة للنزيف والكدمات.
- الارتباك وخلل وظائف المخ: إذا لاحظت أي تغيير في الحالة العقلية أو الوظيفة الإدراكية يجب اللجوء إلى الطبيب. يقول الخبراء: "إن السبب غير المتوقع لضباب الدماغ والضعف الإدراكي هو فشل الكبد في المرحلة المتأخرة".
- اليرقان: أمراض الكبد تظهر في صورة اليرقان، وهو اصفرار الجلد أو العينين.
- بول داكن: إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء ولكنك تلاحظ أن لون بولك داكن باستمرار، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة خطيرة في الكبد.
- تورم: يمكن أن يتسبب تليف الكبد أو تندب الكبد في تورم الكاحلين والساقين والبطن.

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