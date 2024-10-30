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ريشة حداد تنسج عوالم مفعمة بالعواطف والتجارب الإنسانية

10/30/2024 2:48:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- تتسم رحلة الفنانة التشكيلية الأردنية عبير عبد الله حداد بالحياة والإبداع، حيث تجسد واقع المرأة بأسلوب يعكس عوالم ملونة مفعمة بالعواطف والتجارب الإنسانية. إذ تعتمد في أعمالها على أساليب متنوعة، من التعبيري والتجريدي إلى التكعيبي، مستخدمة ألوان الأكريليك ببراعة.
تتميز لوحاتها بالتركيز على لون أساسي مع تدرجاته المختلفة، مما يضفي تنوعا وحيوية على أعمالها، حيث تسعى لإبراز العمق الداخلي للشخصيات النسائية التي ترسمها، وتوظف الظلال العميقة لتعزيز الجماليات البصرية عبر الأبعاد الثلاثية.
تحدد التشكيلية حداد ملامح أعمالها بلمسات هادئة وأسلوب راق، مركزة بشكل خاص على مشاعر المرأة. لاستكشاف التجارب الدقيقة التي تمر بها النساء. حيث تتيح الملامح والألوان مرونة تعبيرية تنقل المتلقي عبر لغة بصرية إلى أعمق التفاصيل غير المعلنة. وتعرض لوحاتها طيفا متباينا من المشاعر الإنسانية، من الفرح والحب إلى الحزن والأمل، وغيرها من العواطف الإنسانية.
تتجسد المرأة في لوحات عبير حداد بصورة جديدة في كل مرة، وكأن فلسفة خاصة تحركها. تتأرجح وجوه الشخصيات بين الحزن، القلق والفرح، لتبدو وكأنها تعكس واقعا لا يمكن التغاضي عنه. في مخيلة حداد، تنبثق انطباعات تضعها ضمن إطار فني أنيق يعيد البهجة والسرور إلى المشاهد.
وفي ظل الحالة الإلهامية التي تمتلكها، تكرس حداد مفاهيم تشكيلية تجسد واقع المرأة بجرأة، من دون المساس بجوهرها، كما ذكرت في حديثها لـ"الغد".
حداد، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وإدارة الأعمال من جامعة اليرموك، تعتبر أن الفن هو "قوت الحياة"، وترى أن الفنان الحقيقي يتأثر ببيئته وعالمه بشكل لا مفر منه. من هنا، تسعى حداد إلى خلق تواصل متكافئ بينها وبين المتلقي.
يعتمد أسلوب حداد على إبراز مجموعة من العناصر الرمزية المتداخلة، مما يخلق مشهدا فنيا حيا ونابضا. إذ تستند في أعمالها إلى الأسلوبين الانطباعي وأحيانا التكعيبي، حيث تظهر الأشكال والألوان بصورة تجريدية ومجزأة، مما يعكس عمق مشاعرها وأفكارها بأسلوب مميز.
في بعض لوحاتها، تظهر امرأتان تتسم ملامحهما بالهدوء والتأمل. وتتدرج الألوان المستخدمة بين درجات البني، الذهبي والأصفر، ما يمنح اللوحة طابعًا دافئا. أما الخلفية، فتبدو وكأنها تنتقل تدريجيًا من الظلام إلى الضوء، مما يضفي على العمل حسًّا بالعمق والحركة.
ويمكن أيضًا رؤية أشكال تجريدية تشبه الطيور، مما يضفي عنصرا من الحرية والخفة على اللوحة. ويبدو أن حداد استخدمت تقنية لتنعيم الحواف، مما جعل الأشكال أكثر اندماجًا وانسيابية، مؤكدة بذلك على رؤيتها الخاصة في الجمع بين الجماليات الفنية والرمزية العميقة.
في لوحة أخرى، تتجلى المرأة والفنانة في وسط العمل، حيث تعزف المرأة على آلة الكمان، مما يدل على اندماجها التام مع الموسيقا. هذا يعكس القوة التعبيرية والفنية للموسيقا، والتفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة به.
أما الشخصيات الغامضة على جانبي المرأة، فهي شخصيات بلا ملامح واضحة، مما قد يشير إلى الدعم أو الحماية، أو ربما جمهور غير محدد يتفاعل مع الفن. يتميز العمل بالألوان الدافئة مثل الأحمر والبرتقالي، مما يضفي شعورا بالحركة والعاطفة. بينما توفر الخلفية الرمادية ثباتا هادئا يبرز الشخصيات المركزية.
أما التداخل بين الموسيقا والمصارعة، والذي يجمع بين العزف على الكمان ومشهد مصارعة الثيران، يشير إلى التناقض بين النعومة والعنف، وبين الفنون الرفيعة والقوة الخام. ومن الواضح أن لوحات الفنانة تحمل الكثير من الرمزية والتعبير المتعدد، ويمكن تفسيرها بطرق عدة حسب منظور المشاهد وخلفيته الثقافية. وهذا هو ما تسعى إليه الفنانة، من خلال ترك المشاهد يتفاعل بحرية مع الأعمال الفنية، مما يشجع المتفرجين على تفسيرها بطريقتهم الخاصة. قد يكون لهذا تأثير عميق على بعض الناس، لأنه يسمح لهم بتجربة الفن من منظورهم الشخصي، ويتيح لهم إضافة عناوين أو عبارات قصيرة لكل لوحة، مما يفتح باب التفسير الشخصي من دون تقديم تفسير مباشر.
هذا النهج الذي اتبعته التشكيلية حداد يعزز فهم الجمهور للعمل الفني، ويمكن أن يساعدهم في تقدير الأفكار والجهود التي وضعتها في لوحاتها.
يمكن أن تقدم شروحات مختصرة أو قصص خلف كل لوحة، مما يساعد على إلقاء الضوء على الإلهام والرسائل التي تريد توصيلها، وتحاول تجميع ما يجول في أعماقها من أفكار ومواضيع إنسانية هادفة، تخدم المجتمع بالألوان والخطوط.
وتختم حداد حديثها بالقول: "أحاول أن أحافظ على المستوى الفني وبما أستطيع ترجمته من أعماق النفس، وما يهمني هو أن أقدم لوحة فنية حرة في موضوعها".

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