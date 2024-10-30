ريشة حداد تنسج عوالم مفعمة بالعواطف والتجارب الإنسانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- تتسم رحلة الفنانة
التشكيلية الأردنية عبير عبد الله حداد بالحياة والإبداع، حيث تجسد واقع المرأة بأسلوب يعكس عوالم ملونة مفعمة بالعواطف والتجارب الإنسانية. إذ تعتمد في أعمالها على أساليب متنوعة، من التعبيري والتجريدي إلى التكعيبي، مستخدمة ألوان الأكريليك ببراعة.
تتميز لوحاتها بالتركيز على لون أساسي مع تدرجاته المختلفة، مما يضفي تنوعا وحيوية على أعمالها، حيث تسعى لإبراز العمق الداخلي للشخصيات النسائية التي ترسمها، وتوظف الظلال العميقة لتعزيز الجماليات البصرية عبر الأبعاد الثلاثية.
تحدد التشكيلية حداد ملامح أعمالها بلمسات هادئة وأسلوب راق، مركزة بشكل خاص على مشاعر المرأة. لاستكشاف التجارب الدقيقة التي تمر بها النساء. حيث تتيح الملامح والألوان مرونة تعبيرية تنقل المتلقي عبر لغة بصرية إلى أعمق التفاصيل غير المعلنة. وتعرض لوحاتها طيفا متباينا من المشاعر الإنسانية، من الفرح والحب إلى الحزن والأمل، وغيرها من العواطف الإنسانية.
تتجسد المرأة في لوحات عبير حداد بصورة جديدة في كل مرة، وكأن فلسفة خاصة تحركها. تتأرجح وجوه الشخصيات بين الحزن، القلق والفرح، لتبدو وكأنها تعكس واقعا لا يمكن التغاضي عنه. في مخيلة حداد، تنبثق انطباعات تضعها ضمن إطار فني أنيق يعيد البهجة والسرور إلى المشاهد.
وفي ظل الحالة الإلهامية التي تمتلكها، تكرس حداد مفاهيم تشكيلية تجسد واقع المرأة بجرأة، من دون المساس بجوهرها، كما ذكرت في حديثها لـ"الغد".
حداد، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وإدارة الأعمال من جامعة اليرموك، تعتبر أن الفن هو "قوت الحياة"، وترى أن الفنان الحقيقي يتأثر ببيئته وعالمه بشكل لا مفر منه. من هنا، تسعى حداد إلى خلق تواصل متكافئ بينها وبين المتلقي.
يعتمد أسلوب حداد على إبراز مجموعة من العناصر الرمزية المتداخلة، مما يخلق مشهدا فنيا حيا ونابضا. إذ تستند في أعمالها إلى الأسلوبين الانطباعي وأحيانا التكعيبي، حيث تظهر الأشكال والألوان بصورة تجريدية ومجزأة، مما يعكس عمق مشاعرها وأفكارها بأسلوب مميز.
في بعض لوحاتها، تظهر امرأتان تتسم ملامحهما بالهدوء والتأمل. وتتدرج الألوان المستخدمة بين درجات البني، الذهبي والأصفر، ما يمنح اللوحة طابعًا دافئا. أما الخلفية، فتبدو وكأنها تنتقل تدريجيًا من الظلام إلى الضوء، مما يضفي على العمل حسًّا بالعمق والحركة.
ويمكن أيضًا رؤية أشكال تجريدية تشبه الطيور، مما يضفي عنصرا من الحرية والخفة على اللوحة. ويبدو أن حداد استخدمت تقنية لتنعيم الحواف، مما جعل الأشكال أكثر اندماجًا وانسيابية، مؤكدة بذلك على رؤيتها الخاصة في الجمع بين الجماليات الفنية والرمزية العميقة.
في لوحة أخرى، تتجلى المرأة والفنانة في وسط العمل، حيث تعزف المرأة على آلة الكمان، مما يدل على اندماجها التام مع الموسيقا. هذا يعكس القوة التعبيرية والفنية للموسيقا، والتفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة به.
أما الشخصيات الغامضة على جانبي المرأة، فهي شخصيات بلا ملامح واضحة، مما قد يشير إلى الدعم أو الحماية، أو ربما جمهور غير محدد يتفاعل مع الفن. يتميز العمل بالألوان الدافئة مثل الأحمر والبرتقالي، مما يضفي شعورا بالحركة والعاطفة. بينما توفر الخلفية الرمادية ثباتا هادئا يبرز الشخصيات المركزية.
أما التداخل بين الموسيقا والمصارعة، والذي يجمع بين العزف على الكمان ومشهد مصارعة الثيران، يشير إلى التناقض بين النعومة والعنف، وبين الفنون الرفيعة والقوة الخام. ومن الواضح أن لوحات الفنانة تحمل الكثير من الرمزية والتعبير المتعدد، ويمكن تفسيرها بطرق عدة حسب منظور المشاهد وخلفيته الثقافية. وهذا هو ما تسعى إليه الفنانة، من خلال ترك المشاهد يتفاعل بحرية مع الأعمال الفنية، مما يشجع المتفرجين على تفسيرها بطريقتهم الخاصة. قد يكون لهذا تأثير عميق على بعض الناس، لأنه يسمح لهم بتجربة الفن من منظورهم الشخصي، ويتيح لهم إضافة عناوين أو عبارات قصيرة لكل لوحة، مما يفتح باب التفسير الشخصي من دون تقديم تفسير مباشر.
هذا النهج الذي اتبعته التشكيلية حداد يعزز فهم الجمهور للعمل الفني، ويمكن أن يساعدهم في تقدير الأفكار والجهود التي وضعتها في لوحاتها.
يمكن أن تقدم شروحات مختصرة أو قصص خلف كل لوحة، مما يساعد على إلقاء الضوء على الإلهام والرسائل التي تريد توصيلها، وتحاول تجميع ما يجول في أعماقها من أفكار ومواضيع إنسانية هادفة، تخدم المجتمع بالألوان والخطوط.
وتختم حداد حديثها بالقول: "أحاول أن أحافظ على المستوى الفني وبما أستطيع ترجمته من أعماق النفس، وما يهمني هو أن أقدم لوحة فنية حرة في موضوعها".
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