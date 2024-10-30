الأميرة غيداء طلال تلتقي ناجيات من سرطان الثدي ومثقفات صحيات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، أول من أمس، مع عدد من السيدات المستفيدات والداعمات للبرنامج الأردني لسرطان الثدي، الذي يعمل بقيادة مؤسسة الحسين للسرطان، للحديث عن أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وقالت سموها، خلال اللقاء: "أوجه ندائي لكل امرأة أن تتحمل مسؤولية صحتها، وأن تبادر فورا إلى إجراء الفحص المبكر، الذي يلعب دورا أساسيا في إنقاذ الحياة".
واستمعت سموها، خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور ومدير عام المؤسسة نسرين قطامش ومائة سيدة من مختلف محافظات المملكة، إلى قصص من ناجيات، وإلى مثقفات صحيات تحدثن عن دورهن بتوعية السيدات لإجراء فحوصات الكشف المبكر. ويأتي اللقاء تزامنا مع الحملة العربية للتوعية بسرطان الثدي، التي تم إطلاقها للعام التاسع على التوالي، تحت شعار "خطوة نحو الحياة.. افحصي"، بهدف رفع التوعية بسرطان الثدي، وتشجيع السيدات العربيات على إجراء فحوصات الكشف المبكر.
MENAFN30102024000072011014ID1108834972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.