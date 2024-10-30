Wednesday, 30 October 2024 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناشر الأسبوعي تتناول الجانب الشعري لدى صاحبة نوبل 2024

10/30/2024 2:48:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشارقة-الغد- تناولت مجلة "الناشر الأسبوعي" في عددها الجديد الـ73، التجربة الشعرية للكاتبة الكورية الجنوبية، هان كانغ، التي نالت جائزة نوبل في الأدب للعام الحالي، عن إبداعها السردي الروائي. وتصدرت صورتها غلاف عدد تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ، من المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب.
ونشرت المجلة تقريرا عن الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وحوارات مع الشاعر الأرجنتيني ليوبولدو كاستيا، الباحثة والمترجمة الكندية ميشيل هارتمان، ورئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد، الذي وصف الشارقة بأنها "منارة الكتاب".
وتضمن العدد استطلاعا لآراء كتاب وناشرين وأدباء تونسيين أكدوا أن الكتاب التونسي يعاني من أزمة في التوزيع، مطالبين بمشروع ثقافي شامل في بلدهم.
وتحت عنوان "سيرة الكلمة في عاصمة الكتاب"، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير "الناشر الأسبوعي"، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد التي جاء فيها: "منذ البدء كانت الكلمة المضيئة أساس تعمير القلب والعقل بالمحبة والمعرفة، في مشروع الشارقة الثقافي التنويري، الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ووفق رؤيته الاستشرافية".
وقال: "علمَنا الحاكم الحكيم، أن الحياة كتاب، وأن للكلمة سيرة وضاءةً في عاصمة الكتاب، وأن المستقبل الذي نحلم به يشرق من مداد الكتب، وأن الكلمة المكتوبة خلاصة الحكمة والإبداع والتفكير والتجارب"، مضيفاً "علمنا الحاكم المؤلف والمثقف، أن الثقافة منارة ترشدنا إلى تحقيق ما نصبو إليه لنا وللأجيال القادمة، وأن الثقافة خريطة طريق للمستقبل، وأن الثقافة بطاقة تعريف لأي أمة من الأمم".
وتابع العامري: "بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب التي تكرس جهودها لتحقيق عدالة ثقافية عالمية، بوصف المعرفة حقاً أساسياً لكل إنسان، أصبح معرض الشارقة الدولي للكتاب على خريطة الثقافة والنشر العالميين، يجمع صانعات وصناع المعرفة من كل القارات"، مؤكداً أن المعرض "يوفر فضاء حراً لأصوات أفريقيا، القارة المظلومة، وغيرها من المناطق التي تعاني من التجاهل والتهميش، إذ أصبح معرض الشارقة للكتاب منصة عالمية للجميع على حد سواء".
ونشرت المجلة مقالات ودراسات عن أعمال أدباء من بولندا، كوبا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، بلجيكا، تركيا، فلسطين، هولندا، مصر والأردن.
وكتب مدير التحرير، علي العامري زاويته "رقيم" عن الندوة الدولية "هجرة اللغات.. قراءة في نموذج العلاقة بين العربية والإسبانية"، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب يومي 13 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب. وقال: "تشهد اللغات هجرات متعددة بين الثقافات، مثل موجات الهجرة البشرية التي حدثت وما تزال تتواصل عبر الزمان". ويكشف التاريخ عن وسم الهجرة أو جرح التهجير في السيرة الألسنية للإنسان على هذا الكوكب الصغير".

MENAFN30102024000072011014ID1108834971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث