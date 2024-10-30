Wednesday, 30 October 2024 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناجيات من مرض السرطان يحاربن من أجل الحياة مرة أخرى

10/30/2024 2:48:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان– "شهادة ميلاد جديدة وتاريخ آخر يستحق الاحتفال، وفرحة لا توصف بالكلمات.. إنها عودة للحياة، ومتعة قضاء اللحظات الجميلة مع الأهل والأصدقاء. لكن عودة المرض تأتي ثقيلة، ليس على المريضة فحسب، بل على أفراد عائلتها الذين يجمعون قوتهم ليكونوا سندا لها مرة أخرى".
بهذه الكلمات تصف ناجيات من مرض السرطان عودته إليهن مرة أخرى بعد رحلة علاج طويلة وشاقة. من بين هؤلاء النساء ليلى، التي عاد لها المرض في مرحلته الثالثة، وهي تدرك أن الطريق سيكون شاقا، وأن العلاج هذه المرة سيكون أطول وأكثر تعقيدا في مراحله".
ليلى تروي قصتها وهي تغالب الدموع، لكنها في الوقت ذاته ما تزال متمسكة بالأمل، وتقول: "إن خبر شفائها في المرة الأولى بعد سنوات من العلاج، جعل يومها مميزا، وملأها بحب الحياة من جديد، "كنت أريد طي هذه الصفحة في ذاكرتي، وفي كل مرة كنت أقوم بالفحص الدوري أجده يوما ثقيلا، فأنا شخص مقبل على الحياة، وكثيرا ما فكرت بعدم الرجوع لهذه الفحوصات، وحتى العلاج الهرموني كنت أتمنى التوقف عن أخذه".
يحتفل العالم كل عام بشهر التوعية بسرطان الثدي، لكن تبقى قصص الناجيات من هذا المرض رحلة لا تنسى من الألم والأمل، فهي قصص تتقاسم فيها النساء لحظاتهن المؤلمة، وفرحة الشفاء، وصدمات عودة المرض من جديد، في معركة يتداخل فيها الصبر مع القوة.
إحدى الناجيات من سرطان الثدي، مرام زيادات، تصف حالتها عند تلقيها خبر عودة المرض بعد فترة من الشفاء، بعد انتصارها في معركتها الأولى وبعد سلسلة من الجلسات العلاجية المرهقة، "شعرت وكأن الزمن توقف، ليس فقط لأنني سأعود لمواجهة المرض، بل لأنني كنت أرى أثر الخبر على وجوه عائلتي، التي عاشت معي رحلة التعافي الأولى واحتفلنا معا بنجاتي".
تستذكر زيادات أنها في المرة الأولى، عندما ذهبت لعمل فحص الثدي بعد شعورها بوجود كتلة صغيرة تحت إبطها، وبعد نصيحة زوجها، وتشجيعه لها بالفحص للاطمئنان، ومن ثم توالت الفحوصات من صورة ماموغرام إلى صورة رنين مغناطيسي ملونة، إلى خزعة والتأكد من وجود ورم سرطاني.
شعرت في تلك اللحظة أن الدنيا تلف بها، فلديها طفلتين بعمر الزهور، بحاجة لها، مبينة أن وجود زوج داعم ومحب ومتعاون خفف عليها كل اللحظات الصعبة، فالعلاجات لم تكن سهلة، ما سلبها الطاقة لفعل أي شيء لعائلتها، وجعلها تشعر بالعجز والخوف من الاستمرار بهذه الحالة.
وتقول زيادات: "عندما شعرت بالضعف اعتقدت أنني لن أشفى وأني سأعيش في دوامة المرض، لكن الشفاء كان حليفي بعد عام من التعب الجسدي والنفسي، وكان خبر علاجي وشفائي خبرا فرح الجميع به واحتفلنا به".
لكن الفرح لم يكتمل وفق زيادات، فهي تقوم بفحوصات دورية منذ شفائها، وكانت الفاجعة، أن المرض عاد لها في الثدي الآخر، وأن عليها العلاج في مراحله المبكرة، وعلى الرغم من إيمانها وأملها بالشفاء، إلا أن الحزن والضعف خيما عليها أكثر من المرة الأولى، فاليوم هي تعرف ما الذي ستعيشه وما ستمر به هي وعائلتها".
لا شك أن عودة المرض في حياة المريضة تمثل صدمة تفتح جروحا قديمة، وتعيد الألم إلى الذاكرة، لكنها أيضا تكشف مدى الصمود، خاصة أمام العائلة التي تحاول جاهدة أن تكون مصدر القوة والدعم.
وتشير اختصاصية أمراض الدم والأورام والكشف المبكر الدكتورة غدير عابدين، التي عملت لأكثر من 22 عاما في مستشفى الحسين للسرطان، واليوم تعمل في عيادتها الخاصة، إلى أن الناجيات من سرطان الثدي قد يكن عرضة لخطر عودة المرض، سواء في الثدي المصاب أو الآخر.
وتؤكد أن نسبة عودة المرض للناجيات واللواتي كانت إصابتهن فقط بالثدي، بمراحل مبكرة ما يقارب 10 - 15 %، أما من كانت إصابتهن مع غدد ليمفاوية وثدي، فإن نسبة العودة تصل إلى 30 %.
وتوضح عابدين أن هناك ضرورة كبيرة للمتابعة المستمرة، إذ ينصح بإجراء صورة الماموغرام سنويا، والفحص السريري الدوري، إضافة إلى تناول الأدوية الهرمونية لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بعد الشفاء، لافتة أيضا إلى أهمية فحص هشاشة العظام، خاصة لأولئك اللواتي كن يعانين من إصابة في الثدي والغدد الليمفاوية.
ويرى اختصاصي علم النفس الدكتور علاء فروخ، أن سرطان الثدي بمراحله المختلفة يتطلب خططا علاجية متنوعة، تشمل العلاج الكيماوي، الهرموني، المناعي، الإشعاعي، وأحيانا الاستئصال.
لكنه يؤكد أن العلاج لا يجب أن يكون جسديا فقط، إذ إن الجانب النفسي يلعب دورا أساسيا منذ اللحظة الأولى للتشخيص، فمع كل خطوة من خطوات العلاج، يفضل أن يكون هناك تثقيفا نفسيا للمريض يوضح له ماهية المرض، مراحله، آثار العلاجات المختلفة، نسبة الشفاء، وكيفية التعايش معه، إضافة إلى توعية المحيطين به ليكونون عونا لها في هذه الرحلة.
ومن ناحية أخرى، يقول اختصاصي علم الاجتماع، د. محمد جريبيع: "إن هناك قلقا مجتمعيا عاما من كل ما يتعلق بالجانب الصحي، مرجعا ذلك إلى قلة الوعي الصحي، مؤكدا أن تجربة جائحة "كورونا" أسهمت برفع مستوى التثقيف الصحي، مما جعل الأفراد أكثر إدراكا لسبل الوقاية وفهما لمراحل المرض وخطورته وطرق علاجه".
ويضيف د. جريبيع أن مرض السرطان، بمختلف أنواعه يظل محاطا بشيء من الخوف والرهبة لدى الكثيرين، نتيجة للتجارب الشخصية والمعرفة المتداولة حوله.
ووفق الدكتور فروخ، فإن نسبة كبيرة من الناجيات من المرض يواصلن الحياة بروح مختلفة، إذ يصبحن رواة لقصصهن الملهمة، ويشاركن تجاربهن كدليل على إمكانية التغلب على المرض، مما يحفز غيرهن على مواجهة السرطان بدلا من الهروب منه.
ويشدد على أن "الهروب من المرض لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدا، أما المواجهة، فهي بداية طريق العلاج والنصر" على حد تعبيره.
وتلفت الدكتورة عابدين، إلى وجود أنواع مختلفة من سرطان الثدي، من أبرزها سرطان الثدي الثلاثي السلبي، الذي يتميز بارتفاع نسبة احتمالية عودته في غضون ثلاثة أعوام من الشفاء، وسرطان الثدي الهرموني الذي يستجيب للعلاج الهرموني وتكون نسبة عودته أقل، وعلى مدى أطول في حال حدوثها.
وتضيف أن هناك حالات تحتاج لعلاج مناعي لدعم جهاز المناعة في التصدي للمرض، مشيرة إلى أن كل حالة يتم التعامل معها بشكل خاص، وفقا لظروفها.
ويقول د. محمد جريبيع: "إن السرطان على الرغم من التقدم الكبير في التشخيص المبكر وإمكانية الشفاء منه، يبقى شبحا يثير المخاوف في نفوس الكثيرين، وعلى الرغم من تطمينات الأطباء بأن الكشف المبكر يزيد من فرص النجاة، يبقى بعض الناس غير واثقين من هذه النظرية، معتقدين أن شبح المرض قد يعود مجددا".
وتشكل وفقا لجريبيع، هذه المخاوف عائقا نفسيا أمام بعض الناس، لكنها في الوقت نفسه تشجع آخرين على الإقبال على الفحوصات المبكرة، إدراكا لأهمية الكشف عن المرض في مراحله الأولى.
ويؤكد، أن الناجيات من سرطان الثدي غالبا ما يعشن شعورا مزدوجا بين الشكر لنجاتهن والخوف من عودة المرض، إذ يعتبرن أنهن مررن بتجربة صعبة ومليئة بالتحديات لا يرغبن بتكرارها، ويحتجن إلى دعم شامل، سواء من الناحية الصحية لمتابعة الفحوصات المستمرة، أو من الناحية النفسية لمساعدتهن في التغلب على المخاوف والعودة إلى الحياة بثقة.
ويقول جريبيع: "إن تعزيز الوعي المجتمعي بقوة الشفاء المبكر، وأهمية المتابعة النفسية والطبية تسهم في بناء مجتمع أكثر إلماما ومرونة تجاه مرض كان ينظر إليه سابقا على أنه نهاية لا مفر منها".
ويعود الدكتور فروخ، ليؤكد أن فكرة المرور بتجربة المرض مرة ومرتين، رغم الألم والصعوبات، تظل أفضل من الوصول إلى مرحلة متقدمة من المرض وانتشاره، إذ تبقى خيارات العلاج والتعافي أكثر فعالية في مراحله المبكرة.
ويضيف أن بناء شبكة دعم تضم ناجيات أخريات من المرض، يمكن أن يكون مصدر إلهام لهن، فعندما ترى المريضة أن هناك نساء مثيلات لها يواجهن التحدي ذاته، فإنها تشعر بأنها ليست وحدها.

MENAFN30102024000072011014ID1108834970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث