ناجيات من مرض السرطان يحاربن من أجل الحياة مرة أخرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان– "شهادة ميلاد جديدة وتاريخ آخر يستحق الاحتفال، وفرحة لا توصف بالكلمات.. إنها عودة للحياة، ومتعة قضاء اللحظات الجميلة مع الأهل والأصدقاء. لكن عودة المرض تأتي ثقيلة، ليس على المريضة فحسب، بل على أفراد عائلتها الذين يجمعون قوتهم ليكونوا سندا لها مرة أخرى".
بهذه الكلمات تصف ناجيات من مرض السرطان
عودته إليهن مرة أخرى بعد رحلة علاج
طويلة وشاقة. من بين هؤلاء النساء ليلى، التي عاد لها المرض في مرحلته الثالثة، وهي تدرك أن الطريق سيكون شاقا، وأن العلاج هذه المرة سيكون أطول وأكثر تعقيدا في مراحله".
ليلى تروي قصتها وهي تغالب الدموع، لكنها في الوقت ذاته ما تزال متمسكة بالأمل، وتقول: "إن خبر شفائها في المرة الأولى بعد سنوات من العلاج، جعل يومها مميزا، وملأها بحب الحياة من جديد، "كنت أريد طي هذه الصفحة في ذاكرتي، وفي كل مرة كنت أقوم بالفحص الدوري أجده يوما ثقيلا، فأنا شخص مقبل على الحياة، وكثيرا ما فكرت بعدم الرجوع لهذه الفحوصات، وحتى العلاج الهرموني كنت أتمنى التوقف عن أخذه".
يحتفل العالم كل عام بشهر التوعية بسرطان الثدي، لكن تبقى قصص الناجيات من هذا المرض رحلة لا تنسى من الألم والأمل، فهي قصص تتقاسم فيها النساء لحظاتهن المؤلمة، وفرحة الشفاء، وصدمات عودة المرض من جديد، في معركة يتداخل فيها الصبر مع القوة.
إحدى الناجيات من سرطان الثدي، مرام زيادات، تصف حالتها عند تلقيها خبر عودة المرض بعد فترة من الشفاء، بعد انتصارها في معركتها الأولى وبعد سلسلة من الجلسات العلاجية المرهقة، "شعرت وكأن الزمن توقف، ليس فقط لأنني سأعود لمواجهة المرض، بل لأنني كنت أرى أثر الخبر على وجوه عائلتي، التي عاشت معي رحلة التعافي الأولى واحتفلنا معا بنجاتي".
تستذكر زيادات أنها في المرة الأولى، عندما ذهبت لعمل فحص الثدي بعد شعورها بوجود كتلة صغيرة تحت إبطها، وبعد نصيحة زوجها، وتشجيعه لها بالفحص للاطمئنان، ومن ثم توالت الفحوصات من صورة ماموغرام إلى صورة رنين مغناطيسي ملونة، إلى خزعة والتأكد من وجود ورم سرطاني.
شعرت في تلك اللحظة أن الدنيا تلف بها، فلديها طفلتين بعمر الزهور، بحاجة لها، مبينة أن وجود زوج داعم ومحب ومتعاون خفف عليها كل اللحظات الصعبة، فالعلاجات لم تكن سهلة، ما سلبها الطاقة لفعل أي شيء لعائلتها، وجعلها تشعر بالعجز والخوف من الاستمرار بهذه الحالة.
وتقول زيادات: "عندما شعرت بالضعف اعتقدت أنني لن أشفى وأني سأعيش في دوامة المرض، لكن الشفاء كان حليفي بعد عام من التعب الجسدي والنفسي، وكان خبر علاجي وشفائي خبرا فرح الجميع به واحتفلنا به".
لكن الفرح لم يكتمل وفق زيادات، فهي تقوم بفحوصات دورية منذ شفائها، وكانت الفاجعة، أن المرض عاد لها في الثدي الآخر، وأن عليها العلاج في مراحله المبكرة، وعلى الرغم من إيمانها وأملها بالشفاء، إلا أن الحزن والضعف خيما عليها أكثر من المرة الأولى، فاليوم هي تعرف ما الذي ستعيشه وما ستمر به هي وعائلتها".
لا شك أن عودة المرض في حياة المريضة تمثل صدمة تفتح جروحا قديمة، وتعيد الألم إلى الذاكرة، لكنها أيضا تكشف مدى الصمود، خاصة أمام العائلة التي تحاول جاهدة أن تكون مصدر القوة والدعم.
وتشير اختصاصية أمراض الدم والأورام والكشف المبكر الدكتورة غدير عابدين، التي عملت لأكثر من 22 عاما في مستشفى الحسين للسرطان، واليوم تعمل في عيادتها الخاصة، إلى أن الناجيات من سرطان الثدي قد يكن عرضة لخطر عودة المرض، سواء في الثدي المصاب أو الآخر.
وتؤكد أن نسبة عودة المرض للناجيات واللواتي كانت إصابتهن فقط بالثدي، بمراحل مبكرة ما يقارب 10 - 15 %، أما من كانت إصابتهن مع غدد ليمفاوية وثدي، فإن نسبة العودة تصل إلى 30 %.
وتوضح عابدين أن هناك ضرورة كبيرة للمتابعة المستمرة، إذ ينصح بإجراء صورة الماموغرام سنويا، والفحص السريري الدوري، إضافة إلى تناول الأدوية الهرمونية لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بعد الشفاء، لافتة أيضا إلى أهمية فحص هشاشة العظام، خاصة لأولئك اللواتي كن يعانين من إصابة في الثدي والغدد الليمفاوية.
ويرى اختصاصي علم النفس الدكتور علاء فروخ، أن سرطان الثدي بمراحله المختلفة يتطلب خططا علاجية متنوعة، تشمل العلاج الكيماوي، الهرموني، المناعي، الإشعاعي، وأحيانا الاستئصال.
لكنه يؤكد أن العلاج لا يجب أن يكون جسديا فقط، إذ إن الجانب النفسي يلعب دورا أساسيا منذ اللحظة الأولى للتشخيص، فمع كل خطوة من خطوات العلاج، يفضل أن يكون هناك تثقيفا نفسيا للمريض يوضح له ماهية المرض، مراحله، آثار العلاجات المختلفة، نسبة الشفاء، وكيفية التعايش معه، إضافة إلى توعية المحيطين به ليكونون عونا لها في هذه الرحلة.
ومن ناحية أخرى، يقول اختصاصي علم الاجتماع، د. محمد جريبيع: "إن هناك قلقا مجتمعيا عاما من كل ما يتعلق بالجانب الصحي، مرجعا ذلك إلى قلة الوعي الصحي، مؤكدا أن تجربة جائحة "كورونا" أسهمت برفع مستوى التثقيف الصحي، مما جعل الأفراد أكثر إدراكا لسبل الوقاية وفهما لمراحل المرض وخطورته وطرق علاجه".
ويضيف د. جريبيع أن مرض السرطان، بمختلف أنواعه يظل محاطا بشيء من الخوف والرهبة لدى الكثيرين، نتيجة للتجارب الشخصية والمعرفة المتداولة حوله.
ووفق الدكتور فروخ، فإن نسبة كبيرة من الناجيات من المرض يواصلن الحياة بروح مختلفة، إذ يصبحن رواة لقصصهن الملهمة، ويشاركن تجاربهن كدليل على إمكانية التغلب على المرض، مما يحفز غيرهن على مواجهة السرطان بدلا من الهروب منه.
ويشدد على أن "الهروب من المرض لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدا، أما المواجهة، فهي بداية طريق العلاج والنصر" على حد تعبيره.
وتلفت الدكتورة عابدين، إلى وجود أنواع مختلفة من سرطان الثدي، من أبرزها سرطان الثدي الثلاثي السلبي، الذي يتميز بارتفاع نسبة احتمالية عودته في غضون ثلاثة أعوام من الشفاء، وسرطان الثدي الهرموني الذي يستجيب للعلاج الهرموني وتكون نسبة عودته أقل، وعلى مدى أطول في حال حدوثها.
وتضيف أن هناك حالات تحتاج لعلاج مناعي لدعم جهاز المناعة في التصدي للمرض، مشيرة إلى أن كل حالة يتم التعامل معها بشكل خاص، وفقا لظروفها.
ويقول د. محمد جريبيع: "إن السرطان على الرغم من التقدم الكبير في التشخيص المبكر وإمكانية الشفاء منه، يبقى شبحا يثير المخاوف في نفوس الكثيرين، وعلى الرغم من تطمينات الأطباء بأن الكشف المبكر يزيد من فرص النجاة، يبقى بعض الناس غير واثقين من هذه النظرية، معتقدين أن شبح المرض قد يعود مجددا".
وتشكل وفقا لجريبيع، هذه المخاوف عائقا نفسيا أمام بعض الناس، لكنها في الوقت نفسه تشجع آخرين على الإقبال على الفحوصات المبكرة، إدراكا لأهمية الكشف عن المرض في مراحله الأولى.
ويؤكد، أن الناجيات من سرطان الثدي غالبا ما يعشن شعورا مزدوجا بين الشكر لنجاتهن والخوف من عودة المرض، إذ يعتبرن أنهن مررن بتجربة صعبة ومليئة بالتحديات لا يرغبن بتكرارها، ويحتجن إلى دعم شامل، سواء من الناحية الصحية لمتابعة الفحوصات المستمرة، أو من الناحية النفسية لمساعدتهن في التغلب على المخاوف والعودة إلى الحياة بثقة.
ويقول جريبيع: "إن تعزيز الوعي المجتمعي بقوة الشفاء المبكر، وأهمية المتابعة النفسية والطبية تسهم في بناء مجتمع أكثر إلماما ومرونة تجاه مرض كان ينظر إليه سابقا على أنه نهاية لا مفر منها".
ويعود الدكتور فروخ، ليؤكد أن فكرة المرور بتجربة المرض مرة ومرتين، رغم الألم والصعوبات، تظل أفضل من الوصول إلى مرحلة متقدمة من المرض وانتشاره، إذ تبقى خيارات العلاج والتعافي أكثر فعالية في مراحله المبكرة.
ويضيف أن بناء شبكة دعم تضم ناجيات أخريات من المرض، يمكن أن يكون مصدر إلهام لهن، فعندما ترى المريضة أن هناك نساء مثيلات لها يواجهن التحدي ذاته، فإنها تشعر بأنها ليست وحدها.
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