بعد اختفائه 10 أيام.. العثور على جثة شاب أردني في إيرلندا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي الشاب الأردني عاهد بشارات في جمهورية أيرلندا، غرقا بعد 10 أيام على فقدانه.
وسيشيع جثمان الراحل بشارات من بعد صلاة يوم الجمعة المقبل في مسجد مدينة اينيس في جمهورية ايرلندا والدفن في المقبرة الاسلامية في إينيس.
اختفاء عاهد بشارات
وكان وسم "أنقذوا عاهد بشارات" قد شغل الأردنيين بعدما نشرت شقيقة الشاب عاهد بشارات رسالة مؤثرة على حسابها في إنستغرام، مناشدة نشرها على أوسع نطاق بغية معرفة مصير أخيها الذي فقد منذ ما يقارب الأسبوع في أيرلندا حيث يعيش.
فيما أوضح أحد أقارب عاهد لـ"العربية.نت" أن الأخير فقد منذ 21 الشهر الحالي، ولم يعثر عليه منذ ذلك الحين.
"سافر ليكوّن مستقبله"
وقال "إن عاهد سافر إلى أيرلندا لكي يكون مستقبله، لاسيما أن والده متوفى وهو مسؤول عن أسرته".
كما أضاف أن آخر مرة خرج من سكنه كانت يوم الاثنين الماضي، موضحا أنه "بعد هذا التاريخ لم يشاهده أحد".
وكانت أخته ناشدت في رسالة أخرى قبل يومين بنشر صورة أخيها، كاتبة "أستحلفكم بالله، اللهم إني أستودعك أخوي عاهد بشارات".
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