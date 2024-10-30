بعد اختفائه 10 أيام.. العثور على جثة شاب أردني في إيرلندا

توفي الشاب الأردني عاهد بشارات في جمهورية أيرلندا، غرقا بعد 10 أيام على فقدانه.



وسيشيع جثمان الراحل بشارات من بعد صلاة يوم الجمعة المقبل في مسجد مدينة اينيس في جمهورية ايرلندا والدفن في المقبرة الاسلامية في إينيس.

اختفاء عاهد بشارات

وكان وسم "أنقذوا عاهد بشارات" قد شغل الأردنيين بعدما نشرت شقيقة الشاب عاهد بشارات رسالة مؤثرة على حسابها في إنستغرام، مناشدة نشرها على أوسع نطاق بغية معرفة مصير أخيها الذي فقد منذ ما يقارب الأسبوع في أيرلندا حيث يعيش.



فيما أوضح أحد أقارب عاهد لـ"العربية.نت" أن الأخير فقد منذ 21 الشهر الحالي، ولم يعثر عليه منذ ذلك الحين.



"سافر ليكوّن مستقبله"

وقال "إن عاهد سافر إلى أيرلندا لكي يكون مستقبله، لاسيما أن والده متوفى وهو مسؤول عن أسرته".



كما أضاف أن آخر مرة خرج من سكنه كانت يوم الاثنين الماضي، موضحا أنه "بعد هذا التاريخ لم يشاهده أحد".



وكانت أخته ناشدت في رسالة أخرى قبل يومين بنشر صورة أخيها، كاتبة "أستحلفكم بالله، اللهم إني أستودعك أخوي عاهد بشارات".







