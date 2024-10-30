الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات في فالنسيا

الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات في فالنسيا
التاريخ
10/30/2024 2:47:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة، بضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار في منطقة فالنسيا شرقي إسبانيا، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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