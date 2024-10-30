العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شاركت العين خوله العرموطي، في اجتماعات لجنة حقوق المرأة التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما.
وأكدت العرموطي، أهمية حقوق المرأة، مشيرة إلى الظلم الذي تتعرض له المرأة العربية، خصوصًا المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تعاني من ويلات الصراعات المسلحة والجوع.
واستعرضت العرموطي، دور الأردن في تعزيز حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى الجهود الأردنية في دعم مشاركة المرأة بالحياة البرلمانية والأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن وجود نساء في البرلمان، كجزء من منظومة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
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