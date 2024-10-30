العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما

شاركت العين خوله العرموطي، في اجتماعات لجنة حقوق المرأة التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما.



وأكدت العرموطي، أهمية حقوق المرأة، مشيرة إلى الظلم الذي تتعرض له المرأة العربية، خصوصًا المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تعاني من ويلات الصراعات المسلحة والجوع.



واستعرضت العرموطي، دور الأردن في تعزيز حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



ولفتت إلى الجهود الأردنية في دعم مشاركة المرأة بالحياة البرلمانية والأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن وجود نساء في البرلمان، كجزء من منظومة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.