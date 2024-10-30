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بدء تقديم الطلبات للبعثات والمنح والقروض الداخلية للجامعات

10/30/2024 2:47:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3-11-2024، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس 14-11-2024.


ودعت وزارة التعليم العالي جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه، مؤكدة على ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، والموجودة أيضاً على موقع مديرية البعثات المشار إليه أعلاه.
وأكدت الوزارة بأن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ/ الأخت الذي يدرس في جامعة غير أردنية، أو كلية مجتمع أردنية خاصة الموضحة في النشرة الإرشادية).


وأهابت الوزارة بالطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، علماً بأن الوزارة ستقوم بإعلان نقاط الطلبة التي سيتم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط وتحميل الوثائق المعززة لهذه الاعتراضات، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.


ونوهت إلى ضرورة تأكد الطالب من ظهور عبارة“تم تخزين طلبك بنجاح” عند الانتهاء من تقديم الطلب الإلكتروني.


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