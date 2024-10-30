الأميرة غيداء طلال تلتقي ناجيات من سرطان الثدي ومثقفات صحيّات

التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، مع عدد من السيدات المستفيدات والداعمات للبرنامج الأردني لسرطان الثدي، الذي يعمل بقيادة مؤسسة الحسين للسرطان، للحديث عن أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.



وقالت سموها، خلال اللقاء، "أوجّه ندائي لكلّ امرأة أن تتحمّل مسؤوليّة صحّتها، وأن تبادر فورًا إلى إجراء الفحص المبكّر، الذي يلعب دورا أساسيّا في إنقاذ الحياة".



واستمعت سموها، خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور ومدير عام المؤسسة نسرين قطامش ومئة سيدة من مختلف محافظات المملكة، إلى قصص من ناجيات، وإلى مثقفات صحيّات تحدّثن عن دورهن بتوعية السيدات لإجراء فحوصات الكشف المبكر.



ويأتي اللقاء تزامنا مع الحملة العربية للتوعية بسرطان الثدي، التي تم إطلاقها للعام التاسع على التوالي، تحت شعار "خطوة نحو الحياة.. افحصي"، بهدف رفع التوعية بسرطان الثدي، وتشجيع السيدات العربيات على إجراء فحوصات الكشف المبكر.