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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا نسائيا

10/30/2024 2:47:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن ما يقدمه الأردن لفلسطين وأهلها وقضيتهم، لم يقدمه أحد، وذلك انطلاقا من ثوابته الوطنية، وترسيخا لرسالته العروبية والقومية، ومواقفه التاريخية تجاه القضايا العادلة لأمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا نسائيا من ملتقى أصايل الأردن، وجمعية نشميات سحاب الخيرية، إن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى مدافعا صلبا عن قضايا أمته، وملاذا لكل أبناء العروبة، الباحثـين عـن الحرية والأمان.

وأكد أن مواقف الأردن الشجاعة، نابعة من وطن قوي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبوعي شعبه وبجيشه العربي المصطفوي، وأجهزته الأمنية، "فالأردن، سيبقى سدا منيعا في وجه التحديات".

واستعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا، وعلى جميع المستويات، الإقليمية والدولية والأممية.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يوظف كل أدواته وإمكانياته، ومكانته الدولية، من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وإسناد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ويبذل جهودا متواصلة من أجل إيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف العيسوي أن الموقف الأردني الطليعي، المساند الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية، برز سواء في الخطاب السياسي، وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان وتلك الانتهاكات، وفي تقديم المساعدات الإغاثية وكسر الحصار المفروض على القطاع.

ولفت العيسوي إلى أهمية مضامين الخطاب التاريخي، الذي ألقاه جلالة الملك في الأمم المتحدة، حيث وضع قادة العالم ومنظماته الدولية، أمام م مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، لوقف مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع، وضرورة إنصافه وحمايته، وتلبية حقوقه الوطنية المشروعة.

وأوضح العيسوي أن الأردن، بتوجيهات ملكية، يواصل إرسال قوافل المساعدات الإغاثية، وإرسال المستشفيات الميدانية، وتنفيذ عمليات إنزال جوي، شارك فيها جلالة الملك، لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة.

وأشار إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية، بهدف تركيب أطراف اصطناعية لنحو (14) ألف مصاب، بينهم أطفال، ممن تعرضوا لبتر في الأطراف، وإلى توجيهات جلالة الملك، بتجهيز وإرسال، مستشفى ميداني أردني "التوليد والخداج "، في منطقة خان يونس.

وأشار العيسوي إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة لجهود جلالة الملك، في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد العيسوي أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية، تنطلق من عقيدة أردنية هاشمية، عمادها التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الأمن والحياة والحرية والكرامة ودولته المستقلة.

وعلى صعيد ذي صلة، قال العيسوي إن جلالة الملك، شدد على وقوف الأردن مع لبنان الشقيق وسيادته، في مواجهة ما يتعرض له من عدوان، والتوجيه بتقديم جميع المساعدات الممكنة له.

من جهتهن، عبرن المتحدثات عن فخرهن واعتزازهن بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، مؤكدين وقوفهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية، التي صنعت وما زالت تصنع بمواقفها الصلبة إرثا عظيما للوطن والأمة.

وأكدن إن الأردن، دائما في طليعة المدافعين عن الأشقاء في غزة والضفة الغربية، والأشقاء العرب، لافتين إلى أن مواقف وجهود جلالة الملك دائما سباقة، ليست غريبة على الهاشميين، المدافعين عن قضايا أمتهم العربية والإسلامية.

وأشرن إلى أن الأردن، قيادة وشعبا، سيبقى القلب النابض لفلسطين وأهلها وأمته، وأن مواقف جلالة الملك العروبية والإنسانية سيخلدها التاريخ، وستبقى تاج فخر وعز وشرف لجميع الأردنيين وأحرار العرب.

وشددن على أن الشعب الأردن بمختلف مكوناته، يقف درعا حصينا، دفاعا عن الأردن، يلتف حول قيادته الهاشمية الحكيمة، التي تقود المسيرة برؤى ثاقبة وخطوات واثقة نحو مستقبل مشرق، يليق بجميع الأردنيين والأردنيات.

وأعربن عن ثقتهن بقدرة وحكمة وحنكة جلالة الملك في قيادة سفينة الوطن، الذي بات يشكل نموذجا ملهما ورياديا، مشيدات باهتمام جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وحرصهم على تمكين الشباب والمرأة، واستثمار طاقاتهم في مسيرة التطوير والتحديث.

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