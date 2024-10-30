حسان للمحافظين: واجبنا أن نخدم المواطنين وألا نتأخر فيما يجب أن نقدّمه لهم

رئيس الوزراء يثني على دور المحافظين ويؤكد أهمية الدور التنموي لهم وإدامة التواصل مع المواطنين



رئيس الوزراء: مأسسة المجالس التنفيذية في المحافظات أمر أساسي لرفع التنسيق والتكامل بين المؤسسات وضمان تأدية المطلوب بكفاءة.



رئيس الوزراء: تطبيق القانون بكل حزم أمر أساسي لحماية الشَّباب والمجتمع من آفة المخدِّرات إلى جانب التَّوعية بمخاطرها.

اجتمع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، مع المحافظين في وزارة الداخلية، وشدَّد خلال الاجتماع على الدور التنموي لهم وضرورة إدامة التواصل مع المواطنين والتنسيق مع المؤسسات الرسمية لضمان تأدية خدماتها ومشاريعها بالصورة المطلوبة.



وأثنى رئيس الوزراء، بحضور وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، على دور المحافظين في خدمة المواطنين وترسيخ سيادة القانون وتحفيز الاستثمارات ودعمها في المحافظات، مشدِّداً في هذا الصدد، على أهمية مأسسة المجالس التنفيذية في المحافظات؛ لرفع التنسيق والتكامل بين المؤسسات.



وقال حسَّان" واجبنا أن نخدم المواطنين وألا نتأخر فيما يجب أن نقدِّمه لهم".



وأشار رئيس الوزراء إلى أهميَّة المتابعة الميدانية لنتائج جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، التي بدأت من الكرك وستشمل باقي المحافظات، وكذلك الأمر بالنسبة للجولات الميدانيَّة لمختلف مناطق المملكة لضمان المتابعة وحسن التنفيذ لما التزمت به الحكومة.



وقال إنَّ توجيهات جلالة الملك تؤكِّد أهميَّة الدَّور التَّنموي للمحافظين، وأنَّ توجُّهات الحكومة لعقد جلسة مجلس الوزراء شهريَّاً في المحافظات تهدف إلى وضع الرُّؤية التَّنمويَّة لكلِّ محافظة للأعوام المقبلة.



وفيما يتعلَّق بحماية الشباب والمجتمع من آفة المخدرات، قال رئيس الوزراء "يجب تطبيق القانون بكل حزم وهذا موضوع أساسي"، مؤكِّداً ضرورة التفاعل مع الأهالي والمجتمعات المحلية للتوعية بشكل استباقي من مخاطرها والتمكين من معالجتها.



وأشار إلى أهميَّة إدامة اللِّقاءات مع المحافظين، بحضور وزراء من الحكومة؛ من أجل التَّباحث في العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.



بدوره، قدَّم وزير الدَّاخليَّة مازن الفراية إيجازاً تناول المهام الأساسية للوزارة التي تتمحور حول الأمن والإدارة والتَّنمية، مستعرضاً أهم ما أنجزته في هذه المجالات مثل: تسهيل إجراءات الإقامة للمستثمرين والسُّيَّاح وكذلك القادمين للسِّياحة العلاجيَّة في ضوء متابعة الوزارة لمخرجات اللِّقاءات التي عقدها رئيس الوزراء مع النَّقابات الصحيَّة والجهات المعنيَّة.



كما لفت إلى أنَّ الوزارة تمكَّنت من أتمتة جميع خدمات الوزارة التي استفاد منها قُرابة ثلاثة ملايين شخص، إلى جانب دورها الرَّئيس في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الإجراءات التي تضمن أمن المواطنين وسلامتهم.



وجرى خلال الاجتماع نقاش موسَّع، عرض خلاله المحافظون عددا من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالمهام المناطة بهم في المحافظات، حيث أكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تمكينهم وتقديم كلِّ التَّسهيلات الممكنة لضمان أداء دورهم في خدمة المواطنين والارتقاء بالواقع التَّنموي للمحافظات.