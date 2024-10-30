القضاة يلتقي ائتلاف مربي الإبقار ويؤكد أهمية القطاع في تعزيز الأمن الغذائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.
وأكد القضاة خلال اللقاء الذي حضره عضو الجمعية هيثم شاهين أهمية هذا القطاع ضمن ملف تعزيز الأمن الغذائي ،مبديا استعداد الوزارة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.
من جهته اكد الحاج ان اعادة تفعيل معادلات التصنيع يعتبر الاساس لضبط عمليات تصنيع مادة الالبان والاجبان.
وأشار الحاج إلى نجاح قطاع مربي الأبقار في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود الوزارة في تشديد الرقابة وتحديد المعادلات الفنية وتصنيعية بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.
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