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القضاة يلتقي ائتلاف مربي الإبقار ويؤكد أهمية القطاع في تعزيز الأمن الغذائي

10/30/2024 2:47:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.


وأكد القضاة خلال اللقاء الذي حضره عضو الجمعية هيثم شاهين أهمية هذا القطاع ضمن ملف تعزيز الأمن الغذائي ،مبديا استعداد الوزارة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.


من جهته اكد الحاج ان اعادة تفعيل معادلات التصنيع يعتبر الاساس لضبط عمليات تصنيع مادة الالبان والاجبان.


وأشار الحاج إلى نجاح قطاع مربي الأبقار في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود الوزارة في تشديد الرقابة وتحديد المعادلات الفنية وتصنيعية بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.

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