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نقابة الصحفيين تعلن موعد انتخابات المجلس في نيسان المقبل

10/30/2024 2:47:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب راكان السعايدة، وبحضور عدد من أعضاء المجلس، إجراء انتخابات المجلس في نيسان 2025.

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