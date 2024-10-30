الفايز: الأردن بفضل قيادته يحول التحديات إلى فرص

أدى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس فيصل الفايز اليوم الاربعاء في المجلس ، اليمين الدستورية ، سندا لاحكام المادة 80 من الدستور، والمادة الرابعة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، التي تقول "على كل عين وقبل الشروع بعمله، أن يقسم اليمين الدستورية أمام المجلس بالصيغة التالية " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور ، وأن أخدم الأمة ، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام " .



وكان الامين العام لمجلس الاعيان علي الزيود ، قد تلا بداية الاجتماع نص الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان، والإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس الأعيان ، والإرادة الملكية السامية بتعيين فيصل عاكف الفايز رئيسًا لمجلس الأعيان.



وخلال الاجتماع قدم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الشكر والامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني على ثقته الملكية السامية ، وقال انها ثقة ملكية نعتز بها ، وتحملنا في مجلس الاعيان مسؤولية كبيرة ، بان نواصل العمل بكل جهد مخلص لرفعة الوطن ، تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة ، مستنرين برؤية جلالة الملك الحكيمة وتوجيهاته السديدة ، من اجل اردن قادر على مواجهة التحديات ، ويواصل مسيرة البناء بمختلف المجالات .



وقال اننا في المجلس ، كلنا فخر واعتزاز بمليكنا المفدى ، وهو يقود سفينة الوطن بحكمة واقتدار ، وسط هذه الصراعات والفوضى من حولنا ، لتبقى راية الوطن خفاقة شامخة ، وليبقى الاردن حراً كريماً سيدا ، تتواصل فيه الإنجازات الممتدة لاكثر من مئة عاما ، على مختلف الصعد وفي كافة الميادين .



وأكد أن الأردن استطاع بفضل حكمة وشجاعة جلالة الملك ، ووعي أبناء الوطن ومنعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة ومؤسساتنا الوطنية الراسخة، الحفاظ على امن الوطن واستقراره ، والسير نحو المستقبل بخطى ثابتة.



وعرض الفايز الأوضاع الراهنة في المنطقة ، والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الأردن ، بسبب صراعات المنطقة والعدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ، في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، وعلى لبنان الشقيق .



وأشار إلى أن قوة الأردن ومنعته وقدرته على مواجهة التحديات والأخطار، تتمثل بقوة تماسك جبهته الداخلية، والتصدي لمحاولات النيل من وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي، داعيا اعضاء مجلس الأعيان ، إلى تعزيز التواصل مع مختلف مكونات المجتمع، من أجل ترسيخ قيم الانتماء للوطن، والولاء لقيادتنا الهاشمية المظفرة.



وشدد الفايز على أهمية أن نكون دائما متسلحين بالأمل وبقدرتنا على تجاوز تحدياتنا المختلفة، مبينا ان الأردن واجه تحديات كبيرة ومختلفة منذ التأسيس، لكنه كان يخرج منها أكثر قوة وصلابة، لافتا النظر إلى أنه في كل مرة وبفضل قيادتنا الهاشمية كان الاردن يحول هذه التحديات إلى فرص حقيقية للبناء واستمرار مسيرة الوطن نحو الازدهار والتقدم.



وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني يقود اليوم مسيرة الاصلاح الشامل ، بابعاده السياسية والاقتصادية والادارية ، من اجل تعزيز العمل البرلماني ، والنهوض بدور الاحزاب السياسية ، والوصول الى الحكومات البرلمانية البرامجية ، ومن اجل تجاوز التحديات الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، وتقديم افضل الخدمات لهم بمختلف القطاعات ، كما ان جلالته يؤكد على ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولا عودة عنها ، ولن توقفها التحديات المحيطة بالاردن وما يعصف بدول الاقليم من صراعات امنية وعسكرية .



وبخصوص الاوضاع الراهنة قال الفايز ، ان جلالة الملك ما زال مسكونا بالقضايا العربية العادلة يدافع عنها بكل قوة ، وما زال جلالته يبذل كل جهد ممكن ، من اجل عودة الامن والاستقرار لمنطقتنا ، كما ان القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحرية والحياة ، كانت على الدوام في مقدمة اولويات جلالته ، وصوت جلالته هو الاقوى دفاعا عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ، وعن حق الشعب الفلسطيني ، في اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف ، مبينا ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، عملت على حمايتها واعمارها وصيانتها ومنع تهويدها .

وبين ان جلالة الملك لا يدخر اليوم ، اي جهدا من اجل وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ، في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، فجهود جلالته ومساعيه المتواصلة ما زالت تلفت انظار العالم وهو يعمل بقوة ، من اجل وقف جرائم الحرب ومجازر الابادة التي ترتكبها اسرائيل في غزه ، كما ان جهود جلالته لم تتوقف ايضا ، من اجل رفع الحصار البشع المفروض الشعب الفلسطيني في القطاع .



وبين الفايز ان العالم لن ينسى ، ان جلالته هو القائد الوحيد في العالم ، الذي خاطر بحياته وقام بايصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع ، من خلال انزال المساعدات الانسانية والاغاثية لهم بيديه الطاهرتين ، من على طائرات سلاح الجو الملكي ، التي تنقل المساعدات يوميا الى الاهل في القطاع ، متحديا جلالته خطورة الاوضاع.

