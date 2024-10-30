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الأردن يشارك في اجتماع الرياض لتنفيذ حل الدولتين

10/30/2024 2:47:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تشارك المملكة الأردنية الهاشمية في اجتماعٍ لمسؤولين لمتابعة مبادرة“التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم، ويهدف إلى حشد الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن الأردن من الدول الرئيسية التي ساهمت في إطلاق هذه المبادرة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أيلول الماضي، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج.

مؤكداً دعم الأردن الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

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