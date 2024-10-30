ضبط سائق صهريج تخلص من مخلفات مناشير الحجر بالشارع العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضبط نشامى قوات البادية الملكية في مركز أمن الموقر ظهر اليوم أحد الصهاريج بعد أن قام سائقه بتفريغ مادة (الكمخه ) على شارع الخدمات المحاذي للطريق التنموي (شارع الـ100 ) متسببا بإعاقة حركة المرور.
وأضاف ضابط عمليات شرطة البادية الملكية في حديثه لأمن إف إم أنه وعلى الفور وبعد تلقي غرفة العمليات بلاغا حول قيام سائق الصهريج بتفريغ حمولته من الماده المذكورة، وبالتنسيق مع قسم سير البادية وكوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة تم ضبط السائق بالموقع.
وأشار إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق السائق والتنسيق مع بلدية الموقر والتي سارعت كوادرها في إزالة حمولة الصهريج عن الشارع العام وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
من جانبها أكدت الإدارة الملكية لحماية البيئة أن التخلص من بقايا مناشير الحجر السائل (الكمخة) تتم في مناطق وطرق محددة والتخلص منها في غير تلك المناطق يوجب المسؤولية، لافتة إلى متابعتها الدائمة لأي من هذه التجاوزات وبالتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات المختصة في سبيل الحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة.
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