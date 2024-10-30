ضبط سائق صهريج تخلص من مخلفات مناشير الحجر بالشارع العام



ضبط نشامى قوات البادية الملكية في مركز أمن الموقر ظهر اليوم أحد الصهاريج بعد أن قام سائقه بتفريغ مادة (الكمخه ) على شارع الخدمات المحاذي للطريق التنموي (شارع الـ100 ) متسببا بإعاقة حركة المرور.



وأضاف ضابط عمليات شرطة البادية الملكية في حديثه لأمن إف إم أنه وعلى الفور وبعد تلقي غرفة العمليات بلاغا حول قيام سائق الصهريج بتفريغ حمولته من الماده المذكورة، وبالتنسيق مع قسم سير البادية وكوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة تم ضبط السائق بالموقع.



وأشار إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق السائق والتنسيق مع بلدية الموقر والتي سارعت كوادرها في إزالة حمولة الصهريج عن الشارع العام وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.



من جانبها أكدت الإدارة الملكية لحماية البيئة أن التخلص من بقايا مناشير الحجر السائل (الكمخة) تتم في مناطق وطرق محددة والتخلص منها في غير تلك المناطق يوجب المسؤولية، لافتة إلى متابعتها الدائمة لأي من هذه التجاوزات وبالتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات المختصة في سبيل الحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة.

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