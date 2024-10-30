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الغذاء العالمي: 90% من سكان غزة سيواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي

10/30/2024 2:47:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة سيواجهون بحلول شهر تشرين الثاني المقبل انعداما حادا في الأمن الغذائي.


وعبر البرنامج في بيان عبر موقعه الرسمي الليلة الماضية، عن قلقه العميق إزاء التشريعات الإسرائيلية الجديدة التي تؤثر على "أونروا"، تلك المنظمة التي لا غنى عنها في مجال توفير المساعدات المنقذة للحياة في غزة.


وأضاف البيان "أنظمة الغذاء في غزة انهارت إلى حد بعيد بسبب تدمير المصانع والأراضي الزراعية، بينما أصبحت المتاجر والأسواق شبه خاوية"، مشيرا إلى أن البرنامج يحذر من تحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة قريبًا، مع اقتراب فصل الشتاء.


وأكد أن "لدينا حاليا نحو 94 ألف طن متري من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر، جاهزة للتوجه إلى غزة، نحن على أهبة الاستعداد لإيصال الإمدادات العاجلة إلى غزة، لكننا بحاجة إلى فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية وتأمينها"، محذرا من عواقب وخيمة على الأشخاص الأكثر ضعفا إذا تم تنفيذ قرار حظر "أونروا".-(بترا)

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