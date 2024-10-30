الغذاء العالمي: 90% من سكان غزة سيواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة سيواجهون بحلول شهر تشرين الثاني المقبل انعداما حادا في الأمن الغذائي.
وعبر البرنامج في بيان عبر موقعه الرسمي الليلة الماضية، عن قلقه العميق إزاء التشريعات الإسرائيلية الجديدة التي تؤثر على "أونروا"، تلك المنظمة التي لا غنى عنها في مجال توفير المساعدات المنقذة للحياة في غزة.
وأضاف البيان "أنظمة الغذاء في غزة انهارت إلى حد بعيد بسبب تدمير المصانع والأراضي الزراعية، بينما أصبحت المتاجر والأسواق شبه خاوية"، مشيرا إلى أن البرنامج يحذر من تحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة قريبًا، مع اقتراب فصل الشتاء.
وأكد أن "لدينا حاليا نحو 94 ألف طن متري من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر، جاهزة للتوجه إلى غزة، نحن على أهبة الاستعداد لإيصال الإمدادات العاجلة إلى غزة، لكننا بحاجة إلى فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية وتأمينها"، محذرا من عواقب وخيمة على الأشخاص الأكثر ضعفا إذا تم تنفيذ قرار حظر "أونروا".-(بترا)
MENAFN30102024000072011014ID1108834955
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.