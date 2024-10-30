كندا تتهم وزير الداخلية الهندي التورط في مؤامرة تستهدف انفصاليين سيخ على أراضيها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجهت الحكومة الكندية اتهامات جديدة يوم الثلاثاء إلى وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، المقرب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بتورطه في مؤامرات لاستهداف انفصاليين سيخ داخل الأراضي الكندية.
وجاءت هذه الاتهامات في إطار توترات مستمرة بين البلدين بعد مقتل زعيم انفصالي سيخي في كندا، حيث تتهم كندا الحكومة الهندية بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وفي أول تقرير حول القضية، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن المسؤولين الكنديين اتهموا شاه، الذي يُعتبر الشخصية الثانية في حكومة مودي، بالضلوع في حملة من العنف والترهيب ضد الانفصاليين السيخ في كندا. وأكد نائب وزير الخارجية الكندي، ديفيد موريسون، خلال جلسة برلمانية، أنه كان المصدر الذي أكد لهذه المعلومات للصحيفة.
ورغم الطلبات المتكررة للتعليق، لم تقدم السفارة الهندية في أوتاوا أو وزارة الخارجية الهندية أي تصريح فوري حول هذه الادعاءات، فيما أحالت وزارة الداخلية الهندية الاستفسارات إلى وزارة الخارجية. وحسب مصادر في الحكومة الهندية، فقد أبلغت كندا نيودلهي بشأن مزاعم تورط شاه في المؤامرات منذ أكتوبر 2023، إلا أن الحكومة الهندية ترفض هذه الادعاءات وتصفها بأنها ضعيفة وغير مدعومة بأدلة قوية.
يُذكر أن الصراع التاريخي بين الهند والسيخ يعود إلى الثمانينيات والتسعينيات، عندما قُتل عشرات الآلاف خلال تمرد استهدف إنشاء دولة مستقلة تعرف باسم "خاليستان". وتعتبر الهند الانفصاليين السيخ تهديداً لأمنها القومي، وتصفهم بـ"الإرهابيين".
كما يأتي هذا الاتهام وسط توترات دبلوماسية بعد قيام كندا بطرد دبلوماسيين هنود في أكتوبر 2023، على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل زعيم انفصالي سيخي، هارديب سينغ نيجار، على الأراضي الكندية، لترد الهند بالمثل وتقوم بطرد دبلوماسيين كنديين.
وتمتد القضية إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت واشنطن اتهاماً لضابط استخبارات هندي سابق يُدعى فيكاش ياداف، بتوجيه مؤامرة فاشلة لاغتيال زعيم انفصالي سيخي، جورباتوانت سينغ بانون، الحامل للجنسيتين الأميركية والكندية. وأعرب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن قلقه من استهداف مواطنين أميركيين ضمن هذه العمليات الانتقامية.
أثارت هذه التطورات ضغوطاً جديدة على العلاقات بين واشنطن وأوتاوا من جهة ونيودلهي من جهة أخرى، حيث يُنظر إلى الهند من قبل الغرب كشريك استراتيجي في مواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة، بحسب رويترز.
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