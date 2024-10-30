كندا تتهم وزير الداخلية الهندي التورط في مؤامرة تستهدف انفصاليين سيخ على أراضيها

وجهت الحكومة الكندية اتهامات جديدة يوم الثلاثاء إلى الداخلية الهندي، أميت شاه، المقرب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بتورطه في مؤامرات لاستهداف انفصاليين سيخ داخل الأراضي الكندية.

وجاءت هذه الاتهامات في إطار توترات مستمرة بين البلدين بعد مقتل زعيم انفصالي سيخي في كندا، حيث تتهم كندا الحكومة الهندية بالتدخل في شؤونها الداخلية.



وفي أول تقرير حول القضية، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن المسؤولين الكنديين اتهموا شاه، الذي يُعتبر الشخصية الثانية في حكومة مودي، بالضلوع في حملة من العنف والترهيب ضد الانفصاليين السيخ في كندا. وأكد نائب وزير الخارجية الكندي، ديفيد موريسون، خلال جلسة برلمانية، أنه كان المصدر الذي أكد لهذه المعلومات للصحيفة.



ورغم الطلبات المتكررة للتعليق، لم تقدم السفارة الهندية في أوتاوا أو وزارة الخارجية الهندية أي تصريح فوري حول هذه الادعاءات، فيما أحالت وزارة الداخلية الهندية الاستفسارات إلى وزارة الخارجية. وحسب مصادر في الحكومة الهندية، فقد أبلغت كندا نيودلهي بشأن مزاعم تورط شاه في المؤامرات منذ أكتوبر 2023، إلا أن الحكومة الهندية ترفض هذه الادعاءات وتصفها بأنها ضعيفة وغير مدعومة بأدلة قوية.



يُذكر أن الصراع التاريخي بين الهند والسيخ يعود إلى الثمانينيات والتسعينيات، عندما قُتل عشرات الآلاف خلال تمرد استهدف إنشاء دولة مستقلة تعرف باسم "خاليستان". وتعتبر الهند الانفصاليين السيخ تهديداً لأمنها القومي، وتصفهم بـ"الإرهابيين".



كما يأتي هذا الاتهام وسط توترات دبلوماسية بعد قيام كندا بطرد دبلوماسيين هنود في أكتوبر 2023، على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل زعيم انفصالي سيخي، هارديب سينغ نيجار، على الأراضي الكندية، لترد الهند بالمثل وتقوم بطرد دبلوماسيين كنديين.



وتمتد القضية إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت واشنطن اتهاماً لضابط استخبارات هندي سابق يُدعى فيكاش ياداف، بتوجيه مؤامرة فاشلة لاغتيال زعيم انفصالي سيخي، جورباتوانت سينغ بانون، الحامل للجنسيتين الأميركية والكندية. وأعرب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن قلقه من استهداف مواطنين أميركيين ضمن هذه العمليات الانتقامية.



أثارت هذه التطورات ضغوطاً جديدة على العلاقات بين واشنطن وأوتاوا من جهة ونيودلهي من جهة أخرى، حيث يُنظر إلى الهند من قبل الغرب كشريك استراتيجي في مواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة، بحسب رويترز.



