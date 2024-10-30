وجهان لعملة واحدة.. كيف ينظر فلسطينيو الضفة إلى ترامب وهاريس؟

يقول فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إنهم لا يعيرون أي اهتمام للانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولا ينتظرون منها أي شيء.



ويرجع هؤلاء موقفهم، في أحاديث مع الأناضول، إلى انحياز الولايات المتحدة وشراكتها في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكثر من عام.



ويشددون على أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتسابقان لتقديم الدعم العسكري والسياسي والاستخباري لحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



** شراكة في الجريمة



وقال المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل "BDS" محمود نواجعة: "لا ننتظر أي شيء من الإدارة الأمريكية القادمة أو من المرشح الذي سيفوز بالانتخابات".



وأوضح للأناضول: "لأننا نرى أن جريمة الإبادة الجماعية التي تحدث ضد أهلنا في قطاع غزة، وكل الإجرام الذي يحدث في فلسطين ولبنان، لا يمكن أن يتم لولا الدعم الأمريكي".



وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.



وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و792 قتيلا و12 ألفا و772 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء.



وأضاف نواجعة: "نرى إسرائيل رأس الحربة في المشروع الإمبريالي والانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا".



وأكد أن "المؤسسة الأمريكية متواطئة وشريكة في جريمة الإبادة وكل ما يحدث في لبنان وكل قصف ودمار في العراق واليمن".



و"لا نرى أن الانتخابات ستحدث فارقا، الفارق الوحيد (هو) إمكانيات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بالضغط على الأنظمة الاستعمارية لتغيير توجهاتها والعمل (من أجل) انهيار والتخلص من النظام الاستعماري"، حسب نواجعة.



** وجهان لعملة واحدة



"لا نعول إطلاقا بأي شكل على الانتخابات الأمريكية"، هكذا بدأ جمال جمعة منسق للحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري "أوقفوا الجدار" حديثه للأناضول.



وأضاف جمعة: "منذ سنوات أثبت الحزبان الأمريكيان أنهما وجهان لعملة واحدة".

وأردف: "واضح أن الصهاينة (هم) مَن يتحكمون بالقرار في الولايات المتحدة جراء سيطرتهم على مركزي الأموال والإعلام".



و"الحرب أثبتت أن المعارك أمريكية بالأساس، سواء كان رأس الحكم جمهوريا أو ديمقراطيا"، كما تابع جمعة.



وزاد: "رأينا اعتراف (الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب في 2017/ جمهوري) بالقدس عاصمة لإسرائيل، و(الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو) بايدن فعل ما هو أسوأ من ذلك حيث سوغ الإبادة الجماعية وما زال يسوغها".



وخلص جمعة إلى القول: "مشكلتنا بالأساس مع الولايات المتحدة وتعاملها العنصري والفوقي وغير الإنساني مع قضية الشعب الفلسطيني".



** المشروع الصهيوني



وحسب الناشط السياسي الفلسطيني عمر عساف، فإن "الشعب الفلسطيني لا يعول على الانتخابات الأمريكية، وأعتقد أنه واهم كل مَن يعول عليها، لأن أمريكا تعمل كمؤسسات ومنحازة للعدوان".



وأضاف عساف للأناضول أن "الولايات المتحدة شريكة بطائراتها وقنابلها في الإبادة، وبالتالي هم يتفاوضون ويتسابقون مَن يقدم الدعم الأكبر للاحتلال، سواء ترامب أو (المرشحة الديمقراطية كامالا) هاريس. أعتقد أنهم ينظرون للمشروع الصهيوني على أنه جزءا من مصالحهم ومشروعهم".



وتابع: "علينا أن نعول على أنفسنا ومقاومتنا، لا نعول على الانتخابات الأمريكية.

سيواصلون دعمهم للعدوان ولا يترددون في توفير غطاء سياسي له".



** الوجه الحقيقي



المواطن الفلسطيني أسامة عبد الكريم (مهندس) قال للأناضول: "في الحقيقية لا ننتظر أي شيء إيجابي من الإدارة الأمريكية القادمة ولا نعول على أي من المرشحين".



وشدد على أن "كل الإدارات، سواء جمهورية أو ديمقراطية، لديها إيمان وخط سياسي يدعم الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وعسكريا ويوفر له الحماية والمظلة في مختلف المحافل الدولية، لذلك لا شأن لنا في تلك الانتخابات".



وأكد أن "الولايات المتحدة شريك ومتورط رئيسي في حرب الإبادة على قطاع غزة وقبلها في الضفة الغربية من دعم وتشريع الاستيطان وتهويد القدس وضمها لدولة الاحتلال".



ووفق الشاب عبادة محيسن الطالب في جامعة بيت لحم جنوب الضفة، فإن "الحرب الإسرائيلية بدعم وتمويل أمريكي على قطاع غزة كشفت الوجه الحقيقي للولايات المتحدة التي تدعي الأخلاق والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان".



و"لا أظن أن هناك فلسطينيا أو عربيا يعول على الإدارات الأمريكية أو ينتظر منها أي موقف إيجابي بشأن القضية الفلسطينية، أو وقف الدعم لدولة الاحتلال"، كما ختم محيسن للأناضول.-(الأناضول)