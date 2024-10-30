اختبار للعلاقات بين بكين وبيونغ يانغ بسبب روسيا

فيما تتسارع التقارير التي تؤكد إرسال كوريا الشمالية جنود إلى إقليم كورسك الروسي المحاذي للحدود مع أوكرانيا، ليدعموا قوات الكرملين في غزوها لأوكرانيا، قد تترك هذه التطورات أثراً على علاقة بيونغ يانغ ببكين، خاصة أنها تثير قلق الصين.



وأوضح خبراء تحدثوا إلى موقع "صوت أميركا" الإخباري، أن الصين قد تشعر بالقلق من إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، بسبب أن حلف شمالي الأطلسي "الناتو" ينظر إلى بيونغ يانغ على أنها "منطقة نفوذ مهمة لبكين".



وأفاد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روت، الإثنين، بأن كوريا الشمالية نشرت وحدات عسكرية في منطقة كورسك، وذلك بعد جاء أن أطلعت وفود كورية جنوبية أعضاء الناتو وأستراليا واليابان ونيوزيلندا على تورط كوريا الشمالية في حرب الكرملين على أوكرانيا.



واعتبر روت أن نشر القوات الكورية الشمالية إلى جانب إرسالها شحنات ذخيرة وصواريخ باليستية، يمثل "توسعًا خطيرًا في حرب روسيا"، ويشكل تهديدًا لأمن منطقتي المحيطين الهندي والهادي والأطلسي الأوروبي.



وتُقدر الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 10,000 جندي للتدريب في شرق روسيا.

وأعرب محللون عن قلقهم من أن هذا التطور قد يزيد الضغط على الصين، خاصة أن تحالف كوريا الشمالية مع روسيا قد يدفع الناتو لتعزيز علاقاته مع كوريا الجنوبية، مما يضع بكين في موقف حساس.



وفي هذا الصدد، صرح رامون باشيكو باردو، أستاذ العلاقات الدولية في كلية كينغز في لندن، الذي سبق أن شارك في وفود الاتحاد الأوروبي لمحادثات مع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين واليابان، بأن "على الصين أن تكون قلقة من زيادة تركيز الناتو على كوريا الشمالية، خاصة أن العديد من أعضاء الحلف يرون أن بكين تقدم دعمًا غير مباشر لبيونغ يانغ".



وأوضح باشيكو باردو أن نشر قوات كوريا الشمالية في روسيا، "قد يدفع الناتو لمتابعة أنشطة بيونغ يانغ في مجالات الأمن السيبراني وبرامج الأسلحة النووية، مما قد يؤثر أيضًا على الصين".



من جانبها، ترى بكين ترى في كوريا الشمالية منطقة عازلة بينها وبين القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية، وتعتبر بيونغ يانغ شريكًا اقتصاديًا مهمًا لها، حيث تعمل على دعم النظام الكوري الشمالي اقتصاديًا على الرغم من العقوبات الدولية المشددة.



ووسط هذه التطورات، عبّرت الصين على لسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن، عن رغبتها في "تهدئة الأوضاع والسعي لحل سياسي"، بينما حث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس" في روسيا يوم 23 أكتوبر، على "التوقف عن تأجيج النيران" في أزمة أوكرانيا.



وفيما يتعلق بتأثير العلاقات المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ، علّق الباحث في الأمن الصيني بالمكتب الوطني للبحوث الآسيوية، روي كامفوزن، بالقول إن ذلك "قد يعقد خطط بكين التي تحاول دعم روسيا بشكل محدود، بحيث لا يثير ذلك ردود فعل دولية عنيفة، أو يفرض عقوبات اقتصادية عليها".



وأوضح كامفوزن أن "الصين تريد مساعدة روسيا كي تفوز في الحرب تدريجيًا، لكنها تسعى في الوقت ذاته لتجنب العقوبات عليها".

من جانبه، علّق المحلل الأمني في مؤسسة راند، بروس بينيت، بأن بكين قد تكون منزعجة من تنامي النفوذ الروسي في المنطقة عبر التعاون العسكري مع بيونغ يانغ، مشيرًا إلى أن الصين "سمحت بإرسال كوريا الشمالية للذخائر إلى روسيا، على اعتبار أنها خطوة محدودة المدة، بيد أن إرسال قوات كورية شمالية قد يزيد من المخاوف الصينية بشأن تعاظم النفوذ الروسي في شرق آسيا"، على حساب "بلاد التنين".



وفي سياق آخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الشهر على شركات صينية تتعاون مع روسيا لإنتاج طائرات مسيرة تستخدم ضد أوكرانيا، مما يعزز الضغوط الاقتصادية على الصين، وسط تصاعد القلق الدولي من التحالف الروسي الكوري الشمالي.



واعتبر الباحث في مؤسسة "هيريتيج" لدراسات شمال شرق آسيا، بروس كلينغر، أن الصين "قد لا ترى فائدة كبيرة في تشكيل تحالف ثلاثي رسمي مع روسيا وكوريا الشمالية؛ لأن ذلك قد يعرضها لعقوبات قد تؤثر على اقتصادها".