إدانات عربية ودولية لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر الأونروا

دانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وجددت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي الليلة الماضية، دعمها وتضامنها مع "الأونروا" في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، محذرة من خطورة تداعيات هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والتي تقوض كل الجهود المبذولة لإنهاء المآسي على الأراضي الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل.



من جهتها، دانت وزارة الخارجية السعودية إقدام الكنيست الإسرائيلية على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



واعتبرت الخارجية السعودية في بيان الليلة الماضية، أن هذه القوانين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



وأكدت رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.



وجددت السعودية دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، لا سيما وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948 الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.



وعلى صعيد متصل ، أكدت وزارة الخارجية الروسية، الليلة الماضية، أن وقف عمل "الأونروا" سيكون له عواقب سلبية للغاية على منطقة الشرق الأوسط.



وقالت "الخارجية الروسية"، في بيان، "إن قرار إسرائيل حظر الأونروا يقوّض أسس التعاون الدولي متعدد الأطراف. روسيا تحذر من القرار الإسرائيلي وتداعياته السلبية للغاية على الشرق الأوسط".



ومساء الاثنين الماضي أقرت الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا في إسرائيل.-(بترا)