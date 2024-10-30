محور الشر بستهدف الانتخابات الامريكية بالتضليل الإعلامي

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر، تصاعدت التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق، حيث تتوسع حملات التضليل لتستهدف شرائح واسعة من المجتمع الأميركي عبر منصات متعددة.



وبحسب عقدت حول تأثير الذكاء الاصطناعي على نزاهة الانتخابات، استضافها معهد نيويورك في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالشراكة مع السفارة الأميركية، فإن هذه الحملات أصبحت أكثر تعقيدا ودقة من السابق، إذ تُدار بشكل منهجي، ما يصعّب على السلطات تتبعها أو مكافحتها بشكل فعّال.



وفي مقابلة مع قناة "الحرة" على هامش الندوة، ترى عالمة النفس السيبراني الأميركية، مايرا رويز مكفيرسون، أن "أحد التحديات في هذا الموسم الانتخابي هو تغير سياسات إدارة المحتوى حيث أدى تقليل الرقابة لدعم حرية التعبير إلى زيادة التحديات مقارنة بالانتخابات السابقة".



وأوضحت أنه "تم تقليص فرق متابعة المحتوى في بعض منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعل هذه الانتخابات مختلفة".



وأشارت دراسة من جامعة ستانفورد عُرضت خلال الندوة إلى أن نحو 90 في المئة من الناخبين الأميركيين، يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات السياسية، ما يجعلهم أكثر عرضة للتأثيرات السيبرانية الخارجية.



وكشفت تقارير استخباراتية أميركية، نُشرت مؤخرا، عن أن التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية قد تطور بشكل كبير منذ عام 2016، حين كانت روسيا تنشر منشورات استفزازية على الإنترنت مليئة بالأخطاء اللغوية، وتروج للانقسام بين الأميركيين. اليوم، أصبح هذا التدخل أكثر تعقيدا ومنهجيا، ما يصعب تتبعه أو مقاومته.



تشير التقارير إلى أن روسيا تعمل بجانب إيران والصين، وكل منها يتبع استراتيجيات متطورة تهدف للتأثير على فئات بعينها من الشعب الأميركي.



وفي حين تقول التقارير إن روسيا تسعى لدعم ترامب، فإن إيران تسعى إلى تقويضه ودعم منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما تراقب الصين الموقف بدون دعم طرف محدد.



وأوضح مدير برنامج التقنيات الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جيمس لويس، خلال الندوة، أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم حاليا لإنتاج محتوى مخصص يعزز الانقسامات الداخلية.



وقال إن "التكنولوجيا تمكّن من إنشاء رسائل دقيقة ومؤثرة تزيد من انقسامات المجتمع وتجعل من الصعب تتبع مصدرها".



وفي ضوء هذه التطورات، حثّت الحكومة الأميركية الإدارات الفيدرالية على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كجزء من أنظمة الدفاع السيبراني، للحد من المخاطر المحتملة.



وسهل الانتشار الواسع لتقنيات مثل "التزييف العميق"، إنشاء محتوى مزيف يبدو واقعيا تماما، ما يزيد من احتمالية استغلاله في التأثير على نتائج الانتخابات.



وقال لويس إن "الذكاء الاصطناعي سيسرع الاتجاهات في الهجمات السيبرانية، ويخلق أدوات جديدة، ما يتطلب من الدفاع السيبراني التكيف معه".



وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع حالة السخط، حيث إن نسبة كبيرة من الرسائل التي نشاهدها في الانتخابات الأميركية غير صحيحة، و تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو تحول ملحوظ مقارنة بالوضع قبل عشر سنوات".



ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث، يُعتقد أن حوالي 60 في المئة من الأميركيين يرون أن الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل مباشر في نشر المعلومات المضللة.



ويدعو الخبراء إلى وضع ضوابط أخلاقية واضحة للحد من استغلال هذه التقنيات في حملات التضليل الانتخابي، مشددين على أهمية العمل الجماعي بين المؤسسات الحكومية والشركات التكنولوجية لتوفير بيئة رقمية أكثر أمانا وموثوقية.