السياسة والمجتمع يشهر كتاب الإنتقال الديمقراطي وتجربة الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية الأخيرة..غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستعد معهد السياسة والمجتمع يوم غد الخميس لإشهار دراسته الجديدة (الانتقال الديمقراطي في الأردن: تجربة الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية 2024) بدعم من برنامج تمكين التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
ويعد الكتاب الذي ألفه كل من أستاذ النظرية السياسية والمستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع محمد أبو رمان والباحث في الاجتماع السياسي محمد الأمين عساف، محاولة لمواكبة الحركة المتسارعة على الساحة السياسية الأردنية واستشراف المرحلة القادمة خاصة بعد ما شهدته البلاد من تعديلات دستورية وانتخابات شهدت حراكًا حزبيًّا غير مسبوق في الالفية الجديدة، ونتائج عُدت من أوساط سياسية عديدة مفاجئة.
ويركز الكتاب الذي جاء مخرجًا لمشروع "الطيف السياسي الحزبي في الأردن بالتزامن مع الانتخابات النيابية 2024: دراسة مسحية ميدانية" في فصوله الأولى على نقاشات نظرية متعلقة بالتحديث السياسية ومحاولات ترسيخ حالة الديمقراطية، إلى جانب تقديم صورة تاريخية عما آلت إليه الساحة الحزبية الأردنية بعد عملية التحديث السياسي.
كما يحاول الكتاب تصنيف الأحزاب وفقًا لتوجهاتها السياسية من خلال مقابلات ميدانية أجريت مع معظم الأحزاب السياسية.
ويسلط الكتاب الضوء على التحولات التي وقعت داخل الأحزاب السياسية خلال العامين الفائتين بعد نفاذ التعديلات القانونية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت وفق قواعد جديدة.
كما يختتم الكتاب بقراءة نتائج الانتخابات الأخيرة وتحليلها ومحاولة استشراف مستقبل مشروع التحول الديمقراطي في الأردن عبر تقديم مجموعة من السيناريوهات والإضاءة على المؤثرات على كل من تلك السيناريوهات.
يُعقد حفل الإشهار في فندق انتركونتننتال-عمان في الساعة 11 من صباح يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول.
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