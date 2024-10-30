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السياسة والمجتمع يشهر كتاب الإنتقال الديمقراطي وتجربة الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية الأخيرة..غدا

10/30/2024 2:47:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يستعد معهد السياسة والمجتمع يوم غد الخميس لإشهار دراسته الجديدة (الانتقال الديمقراطي في الأردن: تجربة الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية 2024) بدعم من برنامج تمكين التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.


ويعد الكتاب الذي ألفه كل من أستاذ النظرية السياسية والمستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع محمد أبو رمان والباحث في الاجتماع السياسي محمد الأمين عساف، محاولة لمواكبة الحركة المتسارعة على الساحة السياسية الأردنية واستشراف المرحلة القادمة خاصة بعد ما شهدته البلاد من تعديلات دستورية وانتخابات شهدت حراكًا حزبيًّا غير مسبوق في الالفية الجديدة، ونتائج عُدت من أوساط سياسية عديدة مفاجئة.


ويركز الكتاب الذي جاء مخرجًا لمشروع "الطيف السياسي الحزبي في الأردن بالتزامن مع الانتخابات النيابية 2024: دراسة مسحية ميدانية" في فصوله الأولى على نقاشات نظرية متعلقة بالتحديث السياسية ومحاولات ترسيخ حالة الديمقراطية، إلى جانب تقديم صورة تاريخية عما آلت إليه الساحة الحزبية الأردنية بعد عملية التحديث السياسي.

كما يحاول الكتاب تصنيف الأحزاب وفقًا لتوجهاتها السياسية من خلال مقابلات ميدانية أجريت مع معظم الأحزاب السياسية.

ويسلط الكتاب الضوء على التحولات التي وقعت داخل الأحزاب السياسية خلال العامين الفائتين بعد نفاذ التعديلات القانونية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت وفق قواعد جديدة.


كما يختتم الكتاب بقراءة نتائج الانتخابات الأخيرة وتحليلها ومحاولة استشراف مستقبل مشروع التحول الديمقراطي في الأردن عبر تقديم مجموعة من السيناريوهات والإضاءة على المؤثرات على كل من تلك السيناريوهات.


يُعقد حفل الإشهار في فندق انتركونتننتال-عمان في الساعة 11 من صباح يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول.

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