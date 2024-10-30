«أطباء بلا حدود»: الحظر الإسرائيلي لـ«الأونروا» آثاره كارثية على الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذّرت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، من أن تنفيذ الحظر، الذي فرضه الكنيست الإسرائيلي على عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا))، ستكون له آثار كارثية على الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية الآن وللأجيال القادمة.
ونقل بيان لـ((أطباء بلا حدود)) عن الأمين العام للمنظمة كريستوفر لوكير قوله: ((الأونروا هي شريان حياة للفلسطينيين... ندين بشدةٍ هذا القرار الذي هو تتويج لحملة طويلة الأمد ضد المنظمة)).
وأوضح البيان أن حظر ((الأونروا)) سيكون له أثر يمتد إلى ما وراء غزة، مشيراً إلى أن ((الخدمات الضرورية، بما في ذلك إدارة مخيمات اللاجئين والخدمات الصحية والتعليم والبرامج الاجتماعية في جميع أنحاء الضفة الغربية، قد تتزعزع بسبب هذا التشريع)).
كما عَدَّت منظمة أطباء بلا حدود أن التشريع الإسرائيلي يشكل ((سابقة خطيرة لحالات النزاع الأخرى التي قد ترغب فيها الحكومات بإنهاء وجود الأمم المتحدة إذا كان غير ملائم لها)).
ووفق ((وكالة الصحافة الفرنسية))، الاثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر على ((الأونروا)) العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وأقرّ النواب المشروع بتأييد 92 عضواً، ومعارضة 10 أعضاء، بعد انتقادات إسرائيلية حادة لـ((الأونروا)) متواصلة منذ سنوات، وقد تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة، في أعقاب هجوم ((حماس)) داخل إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتُقدم ((الأونروا))، منذ أكثر من 7 عقود، مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء ((الفاضح)) في حقّها.
وقال المتحدث باسم الوكالة في القدس، جوناثان فاولر، إن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة.
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