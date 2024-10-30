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«أطباء بلا حدود»: الحظر الإسرائيلي لـ«الأونروا» آثاره كارثية على الفلسطينيين

10/30/2024 2:47:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذّرت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، من أن تنفيذ الحظر، الذي فرضه الكنيست الإسرائيلي على عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا))، ستكون له آثار كارثية على الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية الآن وللأجيال القادمة.
ونقل بيان لـ((أطباء بلا حدود)) عن الأمين العام للمنظمة كريستوفر لوكير قوله: ((الأونروا هي شريان حياة للفلسطينيين... ندين بشدةٍ هذا القرار الذي هو تتويج لحملة طويلة الأمد ضد المنظمة)).
وأوضح البيان أن حظر ((الأونروا)) سيكون له أثر يمتد إلى ما وراء غزة، مشيراً إلى أن ((الخدمات الضرورية، بما في ذلك إدارة مخيمات اللاجئين والخدمات الصحية والتعليم والبرامج الاجتماعية في جميع أنحاء الضفة الغربية، قد تتزعزع بسبب هذا التشريع)).
كما عَدَّت منظمة أطباء بلا حدود أن التشريع الإسرائيلي يشكل ((سابقة خطيرة لحالات النزاع الأخرى التي قد ترغب فيها الحكومات بإنهاء وجود الأمم المتحدة إذا كان غير ملائم لها)).
ووفق ((وكالة الصحافة الفرنسية))، الاثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر على ((الأونروا)) العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وأقرّ النواب المشروع بتأييد 92 عضواً، ومعارضة 10 أعضاء، بعد انتقادات إسرائيلية حادة لـ((الأونروا)) متواصلة منذ سنوات، وقد تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة، في أعقاب هجوم ((حماس)) داخل إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتُقدم ((الأونروا))، منذ أكثر من 7 عقود، مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء ((الفاضح)) في حقّها.
وقال المتحدث باسم الوكالة في القدس، جوناثان فاولر، إن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة.

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