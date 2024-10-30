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نعيم قاسم: هذه حرب عالمية هدفها القضاء على المقاومة بالمنطقة

10/30/2024 2:47:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم في أول كلمة له بعد توليه زعامة الحزب، إنه" أمامنا تضحيات كثيرة لكننا واثقون أن النصر سيكون حليفنا".


وقال في كلمة متلفزة: الشهيد يحيى السنوار أيقونة البطولة لفلسطين وأحرار العالم وقاوم حتى آخر رمق.


وأَضاف: أشكر ثقة قيادة شورى حزب الله لاختياري لهذا الحمل الثقيل، مشيرا إلى أن برنامج عملي هو استمرار لنهج أميننا العام السابق الشهيد حسن نصر الله.

وتابع قاسم: سنبقى في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة، منوها إلى أن هذه حرب عالمية بهدف القضاء على المقاومة بالمنطقة.


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