نعيم قاسم: هذه حرب عالمية هدفها القضاء على المقاومة بالمنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم في أول كلمة له بعد توليه زعامة الحزب، إنه" أمامنا تضحيات كثيرة لكننا واثقون أن النصر سيكون حليفنا".
وقال في كلمة متلفزة: الشهيد يحيى السنوار أيقونة البطولة لفلسطين وأحرار العالم وقاوم حتى آخر رمق.
وأَضاف: أشكر ثقة قيادة شورى حزب الله لاختياري لهذا الحمل الثقيل، مشيرا إلى أن برنامج عملي هو استمرار لنهج أميننا العام السابق الشهيد حسن نصر الله.
وتابع قاسم: سنبقى في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة، منوها إلى أن هذه حرب عالمية بهدف القضاء على المقاومة بالمنطقة.
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