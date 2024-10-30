السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية مشتركة في 11 نوفمبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة بالمملكة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لبحث استمرار "العدوان الإسرائيلي "على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن القمة المرتقبة تُمثّل امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023.
وأعربت الخارجية السعودية مجدداً عن "إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية".
وكانت القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023 "أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاستعماري في الضفة الغربية".
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