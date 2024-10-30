نعيم قاسم: وصلنا إلى غرفة نوم نتنياهو لكن أجله لم يأت بعد

نعيم قاسم: وصلنا إلى غرفة نوم نتنياهو لكن أجله لم يأت بعد
التاريخ
10/30/2024 2:47:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم أن المقاومة وصلت إلى غرفة نوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من خلال مسيرة.
وأضاف قاسم في أول كلمة له بعد انتخابه أمينا عاما للحزب خلفا لحسن نصر الله: "أجل نتنياهو لم يأت بعد ويمكن أن يأتي على يد شخص إسرائيلي".
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