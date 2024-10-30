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نعيم قاسم: وصلنا إلى غرفة نوم نتنياهو لكن أجله لم يأت بعد

10/30/2024 2:47:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم أن المقاومة وصلت إلى غرفة نوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من خلال مسيرة.


وأضاف قاسم في أول كلمة له بعد انتخابه أمينا عاما للحزب خلفا لحسن نصر الله: "أجل نتنياهو لم يأت بعد ويمكن أن يأتي على يد شخص إسرائيلي".


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