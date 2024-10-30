حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال بالصواريخ والمسيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله اليوم الأربعاء، أنه نفذ هجوما بصواريخ نوعية ومسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة وتجمعات بمعسكر إلياكيم جنوب حيفا.
وأضاف أنه استهدف قاعدة شراغا شمال عكا وأنه حقق إصابات دقيقة بعد عجز الاحتلال عن التصدي للصواريخ والمسيرات.
وقال حزب الله أن الاحتلال الإسرائيلي عجز عن التصدي للصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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