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حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال بالصواريخ والمسيرات

10/30/2024 2:47:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن حزب الله اليوم الأربعاء، أنه نفذ هجوما بصواريخ نوعية ومسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة وتجمعات بمعسكر إلياكيم جنوب حيفا.


وأضاف أنه استهدف قاعدة شراغا شمال عكا وأنه حقق إصابات دقيقة بعد عجز الاحتلال عن التصدي للصواريخ والمسيرات.


وقال حزب الله أن الاحتلال الإسرائيلي عجز عن التصدي للصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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