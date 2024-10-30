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خامات أساسية لصناعات واعدة.. فكيف نستثمرها؟

10/30/2024 2:47:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- اتفق خبراء على أن الثروات المعدنية التي تزخز بها أرض المملكة يمكن أن تكون أساسا لصناعات ذات قيمة مضافة عالية إذا ما تم استلالها بالطريقة الأمثل.
وقال الخبراء إن ازالة العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين وثبات التشريعات الاستثمارية أهم ركائز تطوير صناعة تعدينية واعدة تقوم على توظيف واستغلال هذه الخامات وتحويلها إلى مورد اقتصادي ذي قيمة مضافة عالية.
الحكومة أعلنت سابقا أنها تستهدف تحويل الأردن إلى دولة تعدين عام 2033، وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار دينار من 700 مليون دينار حاليا ورفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن تحرير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعملية الاستثمارية في قطاع التعدين من القيود والعوائق البيروقراطية أهم خطوات تحفيز المستثمرين لدخول هذا المجال وإقامة صناعات تستغل الثروات الطبيعية وتحويلها لصناعات ترفد الناتج المحلي.
وذلك يتطلب أيضا، بحسب مدادحة، ثبات واستقرار في التشريعات الاستثمارية والإدارية بما يتيح للمستثمرين بناء مشاريعهم على أساس ثابت، بالإضافة إلى ضرورة توسعة نطاق تسويق هذه الخامات على المستوى الدولي.
كما أكد مدادحة على أمر مهم، وهو وجود دراسات جدوى أولية مسبقة وبنك معلومات مفتوح يوفر البيانات حول الخامات وكمياتها التقديرية ومناطق تموضعها، ليسهل على المستثمرين اتخاذ قرار ببدء مشاريع تقوم عليها وتحويلها صناعات تكون أكثر جدوى من تسويقها أو تصديرها على شكل خامات.
وتبلغ مخصصات التنقيب عن الثروات المعدنية في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام الحالي، مليون دينار مقارنة مع 1.25 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، فيما تبلغ مخصصات التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية 1.5 مليون دينار للعام الحالي وهي القيمة نفسها المعاد تقديرها عن العام الماضي.
من جهته، قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة إن الخامات التي تتواجد في مناطق عديدة في أرض المملكة يمكن أن تكون أساسا لصناعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، مبينا أن دراسات منذ ستينيات القرن الماضي وخلال فترة تواجد سلطة المصادر الطبيعية أدت إلى اكتشاف العديد من الخامات وأثبتت أنه يمكن أن تكون لها جدوى كبيرة.
وأضاف إنه حين اجريت الدراسات في ذلك الوقت لم تكن هناك التكنولوجيا المناسبة لتطويرها أو كانت بكلف مرتفعة جدا، أما الآن فقد تراجعت أسعار هذه التكنولوجيا بما يتيح استخدامها وتوظيفها في استثمار الثروات الواعدة وأهمها الصخر الزيتي والنحاس والسيليكا والفلدسبار وغيرها من الثروات الطبيعية.
وقال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن الموارد الطبيعية واستثمار الثروات المعدنية من القطاعات المهمة التي يمكن أن تزيد من الدخل القومي للأردن، وتزيد من توفير فرص العمل بما يساعد بالتخفيف من أزمة البطالة.
وأضاف الحموري أن في الأردن يتمتع بثروات كثيرة إما غير مستثمرة أو تستثمر بطريقة غير كفؤة بحيث إن القيمة المضافة فيها قليلة.
وأشار الحموري إلى مسؤولية القطاع الخاص بالدخول في شراكات مع الحكومة لاستثمار هذه الثروات المعدنية بحيث يكون تمويل هذه المشاريع داخليا عوضا عن دخول شراكات أجنبية.
وقال المختص في إدارة الثروات الطبيعية صخر النسور إن استثمار الثروات الطبيعية وتعظيم القيمة المضافة وتحويل هذه الصناعات يحتاج إلى إرادة وإدارة في الوقت ذاته سواء من القطاع الحكومي أو الخاص فكل عليه دور مهم جدا لتحقيق قيمة مضافة ورفد الاقتصاد الوطني وتحويل هذه الثروات إلى صناعات، مثل خامات النحاس النحاس ورمال السيليكا والذهب.
وأضاف أنه "لم يعد هناك أي ترف اقتصادي لإهمال الثروات الطبيعية وترك استثمارها، وآن الأوان لتحويلها إلى صناعات وأن يكون هناك عمل مؤسسي مدروس وليس "على نظام الفزعة" من خلال تشكيل مجمع الصناعات كما هو معمول في دول الجوار".
واشار إلى أن كل ذلك يسوق إلى أهمية وضع خريطة طريق وخطة تنفيذية للولوج إلى هذه الصناعات التحويلية خصوصا وأن القطاع الخاص ما يزال مترددا في الدخول إلى هذا المجال بسبب عدم ثبات التشريعات ولذلك فإن الحكومة تتحمل مسؤولية تعزيز ثقة المستثمر في هذا المجال.
وأطلقت الوزارة في وقت سابق من هذا العام الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين، وتضمنت إنشاء هيئة مسح جيولوجي وطني تتولى مهمة تعزيز قاعدة البيانات، من خلال تخصيص موارد متخصصة لتسهيل جميع البيانات الجيولوجية وتحليلها وتعزيزها.
ووقعت الوزارة منذ العام الماضي وحتى الآن 11 مذكرة تفاهم مع 7 شركات عالمية للعمل في استكشاف واستثمار خامات رئيسية، مبينا أن قطاع التعدين يعتبر من القطاعات طويلة الأمد، يقدر أن يتم الدخول في المرحلة الثانية من هذه المذكرات بداية العام 2025 إذ تشمل هذه المرحلة المفاوضات وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية.

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