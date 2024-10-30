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ترجيح استقرار أسعار المدافئ خلال فصل الشتاء

10/30/2024 2:47:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان-مع بدء تدني درجات الحرارة في ظل قرب حلول فصل الشتاء يرجح عاملون في قطاع تجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية أن تستقر أسعار أجهزة التدفئة في السوق المحلية خلال الموسم المقبل.
ويؤكد العاملون لـ"الغد " أن حالة من الركود تسيطر على محال ومعارض بيع أجهزة التدفئة المختلفة، نظرا لتراجع القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين فضلا عن تراجع الرغبة الشرائية لدى المواطنين معنويا بالعدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة.
وبين العاملون أن الأردنيين يميلون إلى استخدام "المدافئ" الكهربائية أو التي تعمل بالمحروقات كونها تعد أقل مصروفا من المكيفات.
وتوقع رئيس النقابة العامة لتجار أجهزة الكهرباء والاتصالات رياض القيسي أن تستقر أسعار أجهزة التدفئة في السوق المحلية خلال موسم الشتاء المقبل وأن لا يطرأ أي ارتفاع على الأسعار في الموسم الجديد.
وبين القيسي أن أغلب التجار في القطاع يتوفر لديهم كميات من الأجهزة في المخازن والمستودعات منذ العام الماضي، نتيجة للركود الذي شهده القطاع في ذاك الموسم.
وأكد القيسي أن حالة من الركود تسيطر على القطاع بشكل عام، نظرا لتراجع القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين، فضلا عن تأثر الرغبة الشرائية لدى المواطنين معنويا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على المنطقة.
وأوضح القيسي أن العروض المعلنة على أجهزة التدفئة من قبل التجار واقعية وحقيقية، إذ يقبل التجار على أعلانها لمواجهة حالة الركود وتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء الأجهزة الجديدة.
وتوقع القيسي أن يتحسن الإقبال على شراء أجهزة التدفئة في الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مع انطلاق موسم "الجمعة البيضاء".
بدوره، أكد المستثمر في قطاع تجارة الكهربائيات والإلكترونيات فواز القطان أن أسعار أجهزة التدفئة بمختلف أنواعها من المستبعد ارتفاعها خلال الموسم الجديد، ومن المتوقع أن تستقر عند مستويات أسعارها في العام الماضي.
ورجح القطان الذي يشغل منصب نائب رئيس النقابة العامة لتجار أجهزة الكهرباء والاتصالات، أن تميل أسعار أجهزة التدفئة مع اقتراب أسبوع "الجمعة البيضاء " اواخر الشهر المقل إلى الانخفاض قليلا، وأن تستقر الأسعار عند هذا الانخفاض حتى نهاية الموسم.
وحول النشاط على أجهزة التدفئة في القطاع حاليا، أوضح قطان أن حالة من الركود تسود في السوق المحلية، مشيرا إلى أن المواطنين يفضلون استخدام "الصوبات الكهربائية، وكذلك العاملة بالمحروقات "على استخدام أجهزة التكييف لهذه الغاية، إذ تعد أقل استهلاكا ومصروفا من المكيفات.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الرسمية تبين أن مصدر التدفئة الرئيسي للأسر الأردنية هو الغاز بنسبة 47.6 %، يليه الكاز بنسبة تصل إلى حوالي 32 %، ثم الحطب والفحم والجفت بنسبة 7.5 % ثم الكهرباء بنسبة 6 % وأخيرا، التدفئة المركزية بنسبة 3.7 %.
إلى ذلك، اتفقت مديرة التسويق والمبيعات لأحد سلاسل معارض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية الكبرى في المملكة نور أبو عزام، على استقرار أسعار كافة أجهزة التدفئة وبمختلف أنواعها (كهربائية، تقليدية) في السوق المحلية للموسم الجديد.
وبينت أبو عزام أن الإقبال من قبل المواطنين على اقتناء أجهزة التدفئة ما يزال محدودا، مرجعة ذلك إلى تأخر دخول الموسم الشتوي، عدا عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفتت إلى تفضيل كثير من المواطنين أجهزة التدفئة من الصوبات باختلاف طريقة عملها كهربائية أو تقليدية على أجهزة التكييف التي تنعدم مبيعاتها بشكل كبير في هذا الوقت من الموسم.
وحول مستويات الأسعار في السوق المحلية، أوضحت العزام أن متوسط أسعار أجهزة التدفئة الكهربائية من الحجم الصغير تبلغ نحو 20 دينارا وتزيد قليلا وفق جودتها، بينما يبلغ متوسط أسعار أجهزة تدفئة الكهرباء المتوسطة نحو 35 دينارا، في حين تتراوح أسعار أجهزة التدفئة الكهربائية الكبيرة ما بين 100 و 140 دينارا، في المقابل يتراوح سعر صوبة الغاز 90-130 دينارا وفقا لجودتها وحجمها، فيما يناهز متوسط سعر صوبة الكاز في السوق المحلية حوالي 45 دينارا.

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