ترجيح استقرار أسعار المدافئ خلال فصل الشتاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة
عمان-مع بدء تدني درجات الحرارة في ظل قرب حلول فصل الشتاء يرجح عاملون في قطاع تجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية أن تستقر أسعار أجهزة التدفئة في السوق المحلية خلال الموسم المقبل.
ويؤكد العاملون لـ"الغد " أن حالة من الركود تسيطر على محال ومعارض بيع أجهزة التدفئة المختلفة، نظرا لتراجع القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين فضلا عن تراجع الرغبة الشرائية لدى المواطنين معنويا بالعدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة.
وبين العاملون أن الأردنيين يميلون إلى استخدام "المدافئ" الكهربائية أو التي تعمل بالمحروقات كونها تعد أقل مصروفا من المكيفات.
وتوقع رئيس النقابة العامة لتجار أجهزة الكهرباء والاتصالات رياض القيسي أن تستقر أسعار أجهزة التدفئة في السوق المحلية خلال موسم الشتاء المقبل وأن لا يطرأ أي ارتفاع على الأسعار في الموسم الجديد.
وبين القيسي أن أغلب التجار في القطاع يتوفر لديهم كميات من الأجهزة في المخازن والمستودعات منذ العام الماضي، نتيجة للركود الذي شهده القطاع في ذاك الموسم.
وأكد القيسي أن حالة من الركود تسيطر على القطاع بشكل عام، نظرا لتراجع القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين، فضلا عن تأثر الرغبة الشرائية لدى المواطنين معنويا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على المنطقة.
وأوضح القيسي أن العروض المعلنة على أجهزة التدفئة من قبل التجار واقعية وحقيقية، إذ يقبل التجار على أعلانها لمواجهة حالة الركود وتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء الأجهزة الجديدة.
وتوقع القيسي أن يتحسن الإقبال على شراء أجهزة التدفئة في الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مع انطلاق موسم "الجمعة البيضاء".
بدوره، أكد المستثمر في قطاع تجارة الكهربائيات والإلكترونيات فواز القطان أن أسعار أجهزة التدفئة بمختلف أنواعها من المستبعد ارتفاعها خلال الموسم الجديد، ومن المتوقع أن تستقر عند مستويات أسعارها في العام الماضي.
ورجح القطان الذي يشغل منصب نائب رئيس النقابة العامة لتجار أجهزة الكهرباء والاتصالات، أن تميل أسعار أجهزة التدفئة مع اقتراب أسبوع "الجمعة البيضاء " اواخر الشهر المقل إلى الانخفاض قليلا، وأن تستقر الأسعار عند هذا الانخفاض حتى نهاية الموسم.
وحول النشاط على أجهزة التدفئة في القطاع حاليا، أوضح قطان أن حالة من الركود تسود في السوق المحلية، مشيرا إلى أن المواطنين يفضلون استخدام "الصوبات الكهربائية، وكذلك العاملة بالمحروقات "على استخدام أجهزة التكييف لهذه الغاية، إذ تعد أقل استهلاكا ومصروفا من المكيفات.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الرسمية تبين أن مصدر التدفئة الرئيسي للأسر الأردنية هو الغاز بنسبة 47.6 %، يليه الكاز بنسبة تصل إلى حوالي 32 %، ثم الحطب والفحم والجفت بنسبة 7.5 % ثم الكهرباء بنسبة 6 % وأخيرا، التدفئة المركزية بنسبة 3.7 %.
إلى ذلك، اتفقت مديرة التسويق والمبيعات لأحد سلاسل معارض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية الكبرى في المملكة نور أبو عزام، على استقرار أسعار كافة أجهزة التدفئة وبمختلف أنواعها (كهربائية، تقليدية) في السوق المحلية للموسم الجديد.
وبينت أبو عزام أن الإقبال من قبل المواطنين على اقتناء أجهزة التدفئة ما يزال محدودا، مرجعة ذلك إلى تأخر دخول الموسم الشتوي، عدا عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفتت إلى تفضيل كثير من المواطنين أجهزة التدفئة من الصوبات باختلاف طريقة عملها كهربائية أو تقليدية على أجهزة التكييف التي تنعدم مبيعاتها بشكل كبير في هذا الوقت من الموسم.
وحول مستويات الأسعار في السوق المحلية، أوضحت العزام أن متوسط أسعار أجهزة التدفئة الكهربائية من الحجم الصغير تبلغ نحو 20 دينارا وتزيد قليلا وفق جودتها، بينما يبلغ متوسط أسعار أجهزة تدفئة الكهرباء المتوسطة نحو 35 دينارا، في حين تتراوح أسعار أجهزة التدفئة الكهربائية الكبيرة ما بين 100 و 140 دينارا، في المقابل يتراوح سعر صوبة الغاز 90-130 دينارا وفقا لجودتها وحجمها، فيما يناهز متوسط سعر صوبة الكاز في السوق المحلية حوالي 45 دينارا.
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