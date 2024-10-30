الصناعات الغذائية.. كيف نعزز التنافسية ونرفع الصادرات؟

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني يتطلب قيام الحكومة بخطوات سريعة تتعلق بدعم هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها، وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي.

القطاع يلعب دورا مهما واستراتيجيا في الاقتصاد الوطني، ورغم تميز القطاع في المملكة الا أنه بإمكانه مضاعفة قدراته الانتاجية والتشغيلية، والتوسع محلياً ودولياً في حال تحقيق العديد من اولوياته وأهدافه الاستراتيجية.

قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الصناعية بالمملكة، نظرا لميزاته وتنوع منتجاته المطروحة داخل الأسواق المحلية، وتأثيره المباشر والكبير على الاقتصاد الوطني نظراً لتشابكاته وترابطاته المباشرة وغير المباشرة مع القطاعات الأخرى، حيث إن كل دينار انفاق في القطاع، يسهم في إنتاج أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني.

ورغم الظروف الجيوسياسية المحيطة في المنطقة، الا صادرات القطاع ارتفعت خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 7 % لتصل الى 1.056 مليار دولار، مقارنة مع 987 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد أول من أمس ضرورة تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني، لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات والإسراع بالموافقة على تعليمات التتبع الغذائي، والتي توفر معلومات عن الغذاء من مرحلة الإنتاج حتى البيع، كمتطلب لتعزيز وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية.

وأشار جلالته، لدى اجتماعه بمعنيين في القطاعين العام والخاص بقصر الحسينية، إلى ضرورة تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة بما يدعم نمو القطاع، ويسهم في ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية، خصوصا بالدول الأوروبية والولايات المتحدة.

ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع في الأردن 2500 منشأة توظف قرابة 55 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين وبنسبة تصل إلى أكثر من 90 % من إجمالي عمالته وبإجمالي رأس مال مسجل يصل الى حوالي مليار دولار.

ويتمتع القطاع بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 5 مليارات دينار سنوياً فيما تصل نسب التغطية للصناعات الغذائية اكثر من 65 % من حجم السوق المحلي، فيما وصل بعضها لحد الاكتفاء كمنتجات "الألبان والأجبان، اللحوم، الدواجن وبيض المائدة، وصناعة المشروبات، والمواد الغذائية والبقولية المعلبة وغيرها.

ممثل قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان أكد لـ"الغد" أن تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني يتطلب قيام الحكومة بخطوات سريعة في مقدمتها خفض كلف الانتاج من خلال مد المنشآت بالغاز الطبيعي ومنحه الاولوية لها في مشاريع الطاقة الشمسية بهدف تعزيز تنافسيتها محليا وفي اسواق التصدير.

واشار الجيطان إلى خطوات أخرى تتعلق بالإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان واللحوم المصنعة والألبان)، الذي تكمن أهميته في تسجيل مختلف البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة ما يتيح توفير فرصة للمنتجات الغذائية للدخول إلى عدد أكبر من الأسواق وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ والتي تشترط وجود نظام وطني لتتتبع مستورداتها حيث تعتبر هذه الأسواق مدخلاً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك.

وبحسب الجيطان، يعتبر نظام التتبع الوطني لمنتجات الأجبان واللحوم والألبان عنصرًا حيويًا في تعزيز سلامة وجودة الغذاء، وله أهمية تتجاوز مجرد مراقبة المنتجات حيث يساهم النظام في تحقيق مستويات عالية من الشفافية، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والمنتجين ما يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وبما يعزز صادرات الأردن الغذائية.

وأضاف أن النظام يساعد في تحسين قدرة الجهات الرقابية على رصد وتحليل أي مشاكل قد تظهر في سلسلة الإمداد فعند اكتشاف أي منتج غير مطابق للمواصفات، يمكن اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، مثل سحب المنتج من الأسواق أو تنفيذ استدعاءات سريعة، مما يقلل من المخاطر الصحية المحتملة، كما يعزز نظام التتبع من الكفاءة التشغيلية للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية من خلال تحسين إدارة الموارد وتنسيق العمليات. يساعد ذلك في تقليل الفاقد وتجنب الهدر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وشدد الجيطان على ضرورة انشاء وتنظيم سوق التجزئة المحلي، ورفع القدرات التصديرية للشركات العاملة بالقطاع من خلال توفير برامج دعم تمكنها من دخول واختراق اسواق جديدة بالإضافة الى تطبيق اجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية في بلد المنشأ لتحقيق المنافسة العادلة وبما يسهم في رفع حصة المنتج الوطني محلياً، ورفع درجة الأمن الغذائي، ويعزز الميزان التجاري للمملكة.

ولفت الى اهمية الاسراع في انشاء مركز متخصص للابتكار بالصناعات الغذائية، قادر على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة من خلال البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز عمليات التصنيع وتطوير المنتجات، وبما يعزز من امكانية وصوله للأسواق العالمية المختلفة وتلبية احتياج المستهلكين من جانب، وتنوع سلة المنتجات الغذائية الأردنية من جانب آخر اضافة للاسراع في اعداد استراتيجية للقطاع ووضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذها.

وقال الجيطان ان لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، ومتابعته الحثيثة لسير عملية الانجاز في الرؤى الاستراتيجية والأولويات الخاصة بالقطاع، شكل حافزاً مهماً في هذا التوقيت لدفع عملية توسعة وتنمية القطاع من مختلف جوانبه، وبما يضمن تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

واشار الى اهمية مبادرة هوية الأردن لتسويق المنتجات الغذائية التي يتم العمل عليها بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة، وبما يضمن الترويج للمنتج الغذائي الاردني والتعريف به بمختلف الاسواق العالمية وفق منهجيات عالمية تعزز مكانة الهوية الاردنية كمصدر للغذاء الشرقي المتميز.

وأشار الى أن القطاع استطاع خلال العام الحالي استحداث أكثر من 1500 فرصة عمل للأردنيين وبارتفاع 5 % مقارنة بعدد العمالة الأردنية العام الماضي، ما يؤكد على قدراته التشغيلية.

وأوضح أن صادرات القطاع وصلت إلى ما يقارب 100 سوق حول العالم، وجاءت أبرزها داخل السوق السعودية والتي استحوذت على ربع صادرات القطاع، تليها العراق باستحواذها على ما يقارب 17 %، الإمارات بنسبة 9 %، وفلسطين بنسبة 6 %.

ولفت الى أبرز التحديات التي تواجه نمو وتطور القطاع محليا وفي أسواق التصدير منها رتفاع تكاليف الانتاج وخاصة فيما يتعلق بـ(كلف الطاقة)، حيث تصل الفروق الانتاجية مع دوول بالمنطقة الى أكثر من 40 %، بالإضافة الى تنامي المستوردات ذات المثيل المحلي بسبب الافتقار إلى سياسات الحماية وعدم فاعلية اليات حماية الانتاج الوطني والمعاملة بالمثل إذ يقدر حجم المستوردات الأجنبية بحوالي 1.5 مليار دينار لها بديل من الصناعة الوطنية الغذائية.

وبين أن التحديات تشمل ايضا ضعف عمليات التسويق والترويج، إذ يبلغ حجم فرص التصدير الضائعة لأكثر من 100 مليون دينار في ظل نفس حجم الإنتاج الحالي، بالإضافة الى الفحوصات والمطابقات التي تطبق على المنتج الوطني دون المنتج المستورد، الأمر الذي يؤدي للمنافسة غير العادلة بين المنتج الوطني والمستورد بالإضافة الى ضعف التكامل مع القطاع الزراعي، والذي يؤثر بشكل مباشر على ضياع فرصة كبيرة من الممكن إستغلالها داخل القطاع، والتغير المستمر في التشريعات، وتغول المراكز التجارية الكبرى والمولات، وغيرها من التحديات الاجرائية.







