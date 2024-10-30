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رئيس الفيفا يهنئ الأهلي المصري بفوزه على العين الإماراتي

10/30/2024 2:46:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هنأ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فريق الأهلي المصري بتتويجه بلقب كأس أفريقيا، آسيا، المحيط الهادي، والصعود للدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات للأندية كأس إنتركونتيننتال.

وحقق الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، انتصارا كبيرا 3 - 0 على ضيفه العين الإماراتي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف إنفانتينو "هذا الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة من كأس إنتركونتيننتال وهي بطولة كأس التحدي التي ستقام يوم 14 ديسمبر القادم على ستاد 974 بالدوحة. يسعد بكل تأكيد جمهور الأهلي الشغوف بفريقه".


ونشر حساب الأهلي الرسمي على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، تهنئة إنفانتينو، الذي قال "أبارك للنادي الأهلي على الفوز الرائع على العين والفوز بكأس فيفا أفريقيا سيا المحيط الهادئ أمام 60 ألف متفرج على ستاد القاهرة الدولي".

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