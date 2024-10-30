رئيس الفيفا يهنئ الأهلي المصري بفوزه على العين الإماراتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،
فريق الأهلي المصري بتتويجه بلقب كأس أفريقيا، آسيا، المحيط الهادي،
والصعود للدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات للأندية كأس إنتركونتيننتال.
وحقق الأهلي،
الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، انتصارا كبيرا 3 - 0 على ضيفه العين الإماراتي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، الثلاثاء باستاد
القاهرة الدولي.
وأضاف إنفانتينو "هذا الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة
من كأس إنتركونتيننتال وهي بطولة كأس التحدي التي ستقام يوم 14 ديسمبر
القادم على ستاد 974 بالدوحة. يسعد بكل تأكيد جمهور الأهلي الشغوف بفريقه".
ونشر حساب الأهلي الرسمي على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، تهنئة إنفانتينو،
الذي قال "أبارك للنادي الأهلي على الفوز الرائع على العين والفوز بكأس
فيفا أفريقيا سيا المحيط الهادئ أمام 60 ألف متفرج على ستاد القاهرة
الدولي".
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