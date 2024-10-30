التصريحات.. وذاكرة السمكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
"ذاكرة السمكة" عند الكثير من الجماهير الرياضية المحلية، هي التي تشجع إدارات أندية أو مسؤولين رياضيين، على ممارسة التضليل والخداع في التصريحات، بهدف دغدغة مشاعر الجماهير.
المسؤول المضلل للحقائق، يعول في تصريحاته "الشعبوية"، على الذاكرة الضعيفة عند الجمهور الذي يتفاعل مع تلك التصريحات في وقتها ويعتبرها كلاما مقدسا لا لبس فيه، حيث إن هذا النوع من المسؤولين، "ينام قرير العين" معتمدا على أن الجمهور لن يتذكر تلك التصريحات لاحقا، بعد ثبوت كذبها أو عدم دقتها.
ويستند أصحاب نظرية " اكذب اكذب حتى يصدقك الجميع"، إلى أن الهدف من هذا الأسلوب، هو دغدغة المشاعر لأهداف شخصية، لأنه لن يأتي أحد ويحاسبهم عليها لاحقا، لأن "ذاكرة السمكة"، هي سبيلهم للهروب والإفلات من المحاسبة.
على سبيل المثال لا الحصر، يخرج مسؤول في ناد، ليؤكد أن ناديه يبحث عن صفقات مؤثرة من محترفين أجانب، ويسعى لتعزيز الفريق بمدرب متميز وأن الفريق لا يعاني من أي مشاكل، حتى يتخيل المشجع أن فريقه اقترب من ملامسة أندية عالمية... يخرج مسؤول آخر لينفي أي ديون أو شكاوى على ناديه، ليكتشف الجمهور لاحقا، أن سيلا من الشكاوى في "فيفا" والاتحاد الأردني تم تقديمها ضد النادي.. يخرج مسؤول ثالث ويصرح للإعلام أن الإدارة منسجمة ومتفاهمة، قبل أن يكتشف المشجع المسكين متأخرا، أن معارك طاحنة تخوضها الإدارة بشكل دائم لأهداف مختلفة أغلبها شخصية.. .. مسؤول رابع يخرج للإعلام مستلا سيفه ويقول: "إنه لن يرضى بما فرضه اتحاد اللعبة من تعليمات مهما كلف الأمر"، لكنه سرعان ما يعود أدراجه لاحقا راضخا وضاربا "بعنترياته" عرض الحائط.
"عنتريات" بعض الإدارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت مرحلة متقدمة، مستفيدين من هذا الفضاء الإلكتروني لاكتساب الشعبية وتحقيق أجندة خاصة، من خلال تصريحات رنانة كاذبة الهدف منها، "الشعبوية"، معتمدين على "ذاكرة السمكة" عند الجمهور.
في كل الحالات المذكورة، يخرج الجمهور المسكين منتشيا بالتصريحات "العنترية" التي توهمه أنه أمام فريق مثالي وإدارة واعية ونتائج واعدة، ليعيش المشجع المسكين الدور، قبل أن يسقط لاحقا في خطأ الإيمان بتصريحات مسؤولي فريقه أو ناديه... والمشكلة أن هذا المشجع لا يتذكر تصريحات مسؤوليه السابقة والمضللة حتى يحاسبهم عليها، لأن الوقت يكون في تلك الحالة كفيل بشطب تلك التصريحات من ذاكرته.
الجمهور مطالب بالتخلص من "ذاكرة السمكة"، وضرورة رصد تصريحات مسؤولي فرقه وتخزينها، ومن ثم إعادة تدبرها وتقييم مصداقيتها، حتى يتمكن من محاسبة أصحابها، وهو الأمر الذي سيجبر المسؤول على عدم التشدق بغير الحقيقة.
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