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التصريحات.. وذاكرة السمكة

10/30/2024 2:46:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








"ذاكرة السمكة" عند الكثير من الجماهير الرياضية المحلية، هي التي تشجع إدارات أندية أو مسؤولين رياضيين، على ممارسة التضليل والخداع في التصريحات، بهدف دغدغة مشاعر الجماهير.
المسؤول المضلل للحقائق، يعول في تصريحاته "الشعبوية"، على الذاكرة الضعيفة عند الجمهور الذي يتفاعل مع تلك التصريحات في وقتها ويعتبرها كلاما مقدسا لا لبس فيه، حيث إن هذا النوع من المسؤولين، "ينام قرير العين" معتمدا على أن الجمهور لن يتذكر تلك التصريحات لاحقا، بعد ثبوت كذبها أو عدم دقتها.
ويستند أصحاب نظرية " اكذب اكذب حتى يصدقك الجميع"، إلى أن الهدف من هذا الأسلوب، هو دغدغة المشاعر لأهداف شخصية، لأنه لن يأتي أحد ويحاسبهم عليها لاحقا، لأن "ذاكرة السمكة"، هي سبيلهم للهروب والإفلات من المحاسبة.
على سبيل المثال لا الحصر، يخرج مسؤول في ناد، ليؤكد أن ناديه يبحث عن صفقات مؤثرة من محترفين أجانب، ويسعى لتعزيز الفريق بمدرب متميز وأن الفريق لا يعاني من أي مشاكل، حتى يتخيل المشجع أن فريقه اقترب من ملامسة أندية عالمية... يخرج مسؤول آخر لينفي أي ديون أو شكاوى على ناديه، ليكتشف الجمهور لاحقا، أن سيلا من الشكاوى في "فيفا" والاتحاد الأردني تم تقديمها ضد النادي.. يخرج مسؤول ثالث ويصرح للإعلام أن الإدارة منسجمة ومتفاهمة، قبل أن يكتشف المشجع المسكين متأخرا، أن معارك طاحنة تخوضها الإدارة بشكل دائم لأهداف مختلفة أغلبها شخصية.. .. مسؤول رابع يخرج للإعلام مستلا سيفه ويقول: "إنه لن يرضى بما فرضه اتحاد اللعبة من تعليمات مهما كلف الأمر"، لكنه سرعان ما يعود أدراجه لاحقا راضخا وضاربا "بعنترياته" عرض الحائط.
"عنتريات" بعض الإدارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت مرحلة متقدمة، مستفيدين من هذا الفضاء الإلكتروني لاكتساب الشعبية وتحقيق أجندة خاصة، من خلال تصريحات رنانة كاذبة الهدف منها، "الشعبوية"، معتمدين على "ذاكرة السمكة" عند الجمهور.
في كل الحالات المذكورة، يخرج الجمهور المسكين منتشيا بالتصريحات "العنترية" التي توهمه أنه أمام فريق مثالي وإدارة واعية ونتائج واعدة، ليعيش المشجع المسكين الدور، قبل أن يسقط لاحقا في خطأ الإيمان بتصريحات مسؤولي فريقه أو ناديه... والمشكلة أن هذا المشجع لا يتذكر تصريحات مسؤوليه السابقة والمضللة حتى يحاسبهم عليها، لأن الوقت يكون في تلك الحالة كفيل بشطب تلك التصريحات من ذاكرته.
الجمهور مطالب بالتخلص من "ذاكرة السمكة"، وضرورة رصد تصريحات مسؤولي فرقه وتخزينها، ومن ثم إعادة تدبرها وتقييم مصداقيتها، حتى يتمكن من محاسبة أصحابها، وهو الأمر الذي سيجبر المسؤول على عدم التشدق بغير الحقيقة.

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