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تقدم ينظم ندوة حول دور الأحزاب بتعزيز مسيرة التحديث السياسي في الزرقاء

10/30/2024 2:44:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نظم حزب تقدم، فرع الزرقاء، بجهود من اللجنة الشبابية، ندوةً حول دور الأحزاب والعمل الحزبي في تعزيز مسيرة التحديث السياسي والإصلاح التي أرادها جلالة الملك.

وعُقدت الندوة في مقر الحزب بحضور 25 شاباً وشابة، وألقى المحاضرة رئيس الفرع السيد محمد البوريني، حيث استعرض تاريخ العمل الحزبي في الأردن، مشيراً إلى سلبياته وإيجابياته السابقة، ومسلطاً الضوء على القوانين الجديدة التي جاءت بتوجيهات ملكية ضمن مخرجات التحديث السياسي، وخاصة قانون الأحزاب.


وأكد البوريني أن القانون أسهم في تأسيس عدد من الأحزاب الوطنية الوسطية التي خاضت الانتخابات النيابية بإيجابية، ما يعكس وعي الشعب الأردني وثقافته وحبه للعمل الجماعي لخدمة الوطن.


وتخللت الندوة حوارات حول أهمية انخراط الشباب في الأحزاب ذات البرامج الوطنية، باعتبارها ركائز لترسيخ الديمقراطية وتحقيق الأهداف النبيلة للمجتمع الأردني. وأبدى عدد من الحضور رغبتهم في الانتساب إلى حزب تقدم إثر الندوة.


كما أكدت الندوة على ضرورة استمرار الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز وعي الأعضاء ببرامج الحزب وأهدافه ليكونوا شركاء فاعلين في صنع القرار.

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