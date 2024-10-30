تقدم ينظم ندوة حول دور الأحزاب بتعزيز مسيرة التحديث السياسي في الزرقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظم حزب تقدم، فرع الزرقاء، بجهود من اللجنة الشبابية، ندوةً حول دور الأحزاب والعمل الحزبي في تعزيز مسيرة التحديث السياسي والإصلاح التي أرادها جلالة الملك.
وعُقدت الندوة في مقر الحزب بحضور 25 شاباً وشابة، وألقى المحاضرة رئيس الفرع السيد محمد البوريني، حيث استعرض تاريخ العمل الحزبي في الأردن، مشيراً إلى سلبياته وإيجابياته السابقة، ومسلطاً الضوء على القوانين الجديدة التي جاءت بتوجيهات ملكية ضمن مخرجات التحديث السياسي، وخاصة قانون الأحزاب.
وأكد البوريني أن القانون أسهم في تأسيس عدد من الأحزاب الوطنية الوسطية التي خاضت الانتخابات النيابية بإيجابية، ما يعكس وعي الشعب الأردني وثقافته وحبه للعمل الجماعي لخدمة الوطن.
وتخللت الندوة حوارات حول أهمية انخراط الشباب في الأحزاب ذات البرامج الوطنية، باعتبارها ركائز لترسيخ الديمقراطية وتحقيق الأهداف النبيلة للمجتمع الأردني. وأبدى عدد من الحضور رغبتهم في الانتساب إلى حزب تقدم إثر الندوة.
كما أكدت الندوة على ضرورة استمرار الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز وعي الأعضاء ببرامج الحزب وأهدافه ليكونوا شركاء فاعلين في صنع القرار.
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