العمل: ما تم تداوله حول عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك عار عن الصحة

أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن ما تم تداوله حول عدم وجود أردنيين يشتغلون بأحد أكبر الأسواق التجارية "مول تجاري" في محافظة الكرك عار عن الصحة.



وبين الزيود أن فرق التفتيش في مديرية عمل الكرك قامت بجولة تفتيشية مفاجئة لأكبر ستة أسواق تجارية بالمحافظة للتأكد من صحة هذه المعلومات.

موضحا أنه تبين من خلال الجولة التفتيشية الموثقة بالكاميرات المثبتة على صدور المفتشين أن هذه الأسواق تُشغل 98 موظفا من أبناء المحافظة منهم 15 موظفة من الإناث.



وأشار إلى أنه تبين خلال جولة المفتشين أن عدد العمالة غير الأردنية التي تعمل في هذه الأسواق 5 عمال غير أردنيين فقط وجميعهم يحملون تصاريح سارية المفعول.



ودعا أصحاب العمل في كافة المحافظات إلى الاستفادة من دعم الأجور الذي يقدمه البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تحفيز القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين ومقداره 130 دينار من أجر العامل الشهري لمدة 6 أشهر و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة باشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل.