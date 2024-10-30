فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الخميس

وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق الحراوية وتل الأربعين ووادي أبو زياد وبصيلة والزمالية وسد زقلاب.

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