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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الخميس

10/30/2024 2:44:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية الخميس؛ لغايات الصيانة السنوية.


وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق الحراوية وتل الأربعين ووادي أبو زياد وبصيلة والزمالية وسد زقلاب.

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