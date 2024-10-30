فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الخميس

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الخميس
التاريخ
10/30/2024 2:44:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية الخميس؛ لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق الحراوية وتل الأربعين ووادي أبو زياد وبصيلة والزمالية وسد زقلاب.
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