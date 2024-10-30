Motive تعمل على تمكين خدمة Starlink الأولى في أمريكا اللاتينية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Motive Software Solutions, Inc ، الشركة الرائدة في السوق في مجال خدمات الاستحقاق، عن شراكتها مع إحدى شركات الاتصالات المحمولة الرائدة في أمريكا الجنوبية لتقديم خدمة Starlink للاتصال المباشر بالهاتف الخلوي (D2C) الأولى. وسيسمح هذا التعاون المبتكر لمشغل الهاتف المحمول بتوسيع الخدمات في جميع أنحاء البلاد والمناطق النائية في القارة القطبية الجنوبية، حيث لا تتوفر الشبكات التقليدية.
سيكون خادم IMPACT Entitlement Server والاستضافة والخدمات المُدارة من Motive مفيدًا في إدارة وتقديم خدمة Starlink. يتضمن البرنامج التجريبي الترقية إلى أحدث إصدار من IMPACT Entitlement Server، واستضافة الحل، والتخصيص المخصص لبيئة المشغل. تخدم شركة الاتصالات المتنقلة حاليًا أكثر من 6 ملايين مشترك في خدمات الاتصالات اللاسلكية وتشتهر باستثماراتها المستمرة في الابتكار، مما يجعلها رائدة في سوق الاتصالات في المنطقة.
قال Nick Wennekers، نائب الرئيس الأول والمدير العام لإدارة الأجهزة في شركة Motive: "من خلال هذا التحالف الجديد المثير، أصبح عميلنا هو أول مشغل للهاتف المحمول في أمريكا الجنوبية يقدم خدمة الهاتف المحمول باستخدام أقمار Starlink منخفضة المدار، مما يضع معيارًا جديدًا في مجال الاتصال للمنطقة". "ستسمح خدمة الاتصال المباشر بالهاتف الخلوي، التي تعمل بالأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، للمشغل بتوسيع منطقة تغطيته بشكل كبير، مما يلغي الحاجة إلى البنية التحتية المكثفة لهوائيات الهاتف الخلوي، ويوفر اتصالات سلسة حتى في أكثر المناطق النائية في البلاد".
إمكانيات خادم الاستحقاق الخاص بـ Motive
يوفر خادم IMPACT Mobile Entitlement Server من Motive وظائف شاملة تلبي احتياجات الأعمال المتطورة للأجهزة المحمولة الأساسية والثانوية باستخدام مواصفات ACME وTS.43 وAiD.02 للسيارات. ويدعم الخادم أيضًا بطاقات SIM المتعددة، ونقل الخطة، والتسوير الجغرافي، وتعزيز أداء 5G، ووضع الاستعداد المزدوج لبطاقتي SIM (DSDS)، وتنشيط الخدمة على الجهاز (ODSA).
بفضل المراقبة في الوقت الفعلي وميزات الأمان المحسّنة، يدعم IMPACT Mobile Entitlement Server كلاً من الشبكات الخلوية التقليدية وتقنيات الأقمار الصناعية من الجيل التالي، مثل Starlink، مما يضمن تقديم الخدمة بسلاسة ودون انقطاع. هذه الميزات تجعلها مكونًا حاسمًا لخدمات D2C في دعم توسيع تغطية الهاتف المحمول في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
حول Motive
Motive هي الشركة الرائدة في مجال حلول إدارة الأجهزة والخدمات، مع تغطية تمتد لأكثر من 150 عملية نشر على مستوى العالم، وأكثر من مليار جهاز تحت الإدارة. إنها تمكن مزودي خدمات الاتصالات العالمية من إدارة الأجهزة في الشبكات الثابتة والمتنقلة وشبكات إنترنت الأشياء، مما يساعد مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء العالم على تعظيم بنيتهم التحتية وتقديم خدمات الجيل التالي.
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