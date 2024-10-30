Motive تعمل على تمكين خدمة Starlink الأولى في أمريكا اللاتينية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Motive Software Solutions, Inc ، الشركة الرائدة في السوق في مجال خدمات الاستحقاق، عن شراكتها مع إحدى شركات الاتصالات المحمولة الرائدة في أمريكا الجنوبية لتقديم خدمة Starlink للاتصال المباشر بالهاتف الخلوي (D2C) الأولى. وسيسمح هذا التعاون المبتكر لمشغل الهاتف المحمول بتوسيع الخدمات في جميع أنحاء البلاد والمناطق النائية في القارة القطبية الجنوبية، حيث لا تتوفر الشبكات التقليدية.

سيكون خادم IMPACT Entitlement Server والاستضافة والخدمات المُدارة من Motive مفيدًا في إدارة وتقديم خدمة Starlink. يتضمن البرنامج التجريبي الترقية إلى أحدث إصدار من IMPACT Entitlement Server، واستضافة الحل، والتخصيص المخصص لبيئة المشغل. تخدم شركة الاتصالات المتنقلة حاليًا أكثر من 6 ملايين مشترك في خدمات الاتصالات اللاسلكية وتشتهر باستثماراتها المستمرة في الابتكار، مما يجعلها رائدة في سوق الاتصالات في المنطقة.

قال Nick Wennekers، نائب الرئيس الأول والمدير العام لإدارة الأجهزة في شركة Motive: "من خلال هذا التحالف الجديد المثير، أصبح عميلنا هو أول مشغل للهاتف المحمول في أمريكا الجنوبية يقدم خدمة الهاتف المحمول باستخدام أقمار Starlink منخفضة المدار، مما يضع معيارًا جديدًا في مجال الاتصال للمنطقة". "ستسمح خدمة الاتصال المباشر بالهاتف الخلوي، التي تعمل بالأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، للمشغل بتوسيع منطقة تغطيته بشكل كبير، مما يلغي الحاجة إلى البنية التحتية المكثفة لهوائيات الهاتف الخلوي، ويوفر اتصالات سلسة حتى في أكثر المناطق النائية في البلاد".

إمكانيات خادم الاستحقاق الخاص بـ Motive

يوفر خادم IMPACT Mobile Entitlement Server من Motive وظائف شاملة تلبي احتياجات الأعمال المتطورة للأجهزة المحمولة الأساسية والثانوية باستخدام مواصفات ACME وTS.43 وAiD.02 للسيارات. ويدعم الخادم أيضًا بطاقات SIM المتعددة، ونقل الخطة، والتسوير الجغرافي، وتعزيز أداء 5G، ووضع الاستعداد المزدوج لبطاقتي SIM ‏(DSDS)، وتنشيط الخدمة على الجهاز (ODSA).

بفضل المراقبة في الوقت الفعلي وميزات الأمان المحسّنة، يدعم IMPACT Mobile Entitlement Server كلاً من الشبكات الخلوية التقليدية وتقنيات الأقمار الصناعية من الجيل التالي، مثل Starlink، مما يضمن تقديم الخدمة بسلاسة ودون انقطاع. هذه الميزات تجعلها مكونًا حاسمًا لخدمات D2C في دعم توسيع تغطية الهاتف المحمول في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.

حول Motive

Motive هي الشركة الرائدة في مجال حلول إدارة الأجهزة والخدمات، مع تغطية تمتد لأكثر من 150 عملية نشر على مستوى العالم، وأكثر من مليار جهاز تحت الإدارة. إنها تمكن مزودي خدمات الاتصالات العالمية من إدارة الأجهزة في الشبكات الثابتة والمتنقلة وشبكات إنترنت الأشياء، مما يساعد مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء العالم على تعظيم بنيتهم التحتية وتقديم خدمات الجيل التالي.

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