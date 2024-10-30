مصر تبهر العالم بتجربة تقنية 5D الرائدة خلال الاحتفال الوطني بنصر أكتوبر المجيد

MENAFN - AETOSWire) أبهرت مصر العالم بعرض سينمائي مذهل باستخدام تقنية 5D خلال الاحتفال الوطني بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد والذي أُقيم في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي نظمه اتحاد القبائل والعائلات المصرية. وقد تميز الحدث بدمج أحدث التقنيات التكنولوجية مع الإبداع الفني، ليتيح الفرصة لنحو 60 ألف من الحضور للتعرف على تاريخ مصر من خلال تجارب بصرية وحسية أذهلت الحضور.

وأبرز ما تضمنه الحدث استخدام شاشة ضخمة خماسية الأبعاد حوّلت الاستاد إلى ساحة عرض شاملة ومتعددة الحواس. وقد أسهمت هذه التقنية في خلق تجربة لم تقتصر فحسب على تقليب صفحات التاريخ، بل والغوص بين طياتها أيضًا. وباستخدام صور عالية الوضوح إلى جانب المؤثرات الصوتية والحركية، أُعيد إحياء اللحظات التاريخية بصورة واضحة وحية تركت أثرا عميقا داخل الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الحدث عرض فيلمين استثنائيين. أولهما وثائقي يوضح قدرة مصر على الصمود خلال فترات مهمة من تاريخها، بدءاً من الفتوحات القديمة وصولاً إلى الانتصارات الحديثة، وكان من شأن المزج بين الصور المذهلة والمؤثرات الغامرة أن جعل الفيلم أكثر من مجرد إعادة سرد للأحداث التاريخية؛ فقد خلق رابطاً عاطفياً مع الجمهور وجذبهم إلى قلب القصة التي تركز على القوة المصرية الراسخة.

أما الفيلم الثاني، فعرض قصصاً لم تُروَ من قبل عن أبطال من الشعب المصري؛ وهم الأفراد الذين تروا بصمة في لحظات محورية في تاريخ مصر. فكان عرض هذه القصص للمرة الأولى بمثابة تحية إكبار لمجهودات هؤلاء الأبطال.

علاوة على ذلك، شهد الحفل عروض فنية حيّة، من ضمنها أوبريت "تحدي ورا تحدي"، والذي جمع بين أنماط مختلفة من الموسقى المصرية. واختتمت الأمسية بعرض بصري مذهل بثّ الحيوية في الاستاد من خلال الأضواء الساطعة والأصوات المبهجة وترك انطباعاً دائماً في نفوس الحاضرين. وقد أثبت هذا العرض القوي قدرة مصر على تنظيم أحداث عالمية المستوى تجمع بسلاسة بين الأسلوبين التقليدي والمعاصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث قد جذب اهتمام العالم سريعاً، واحتل هاشتاق #حكايات_الأبطال الصدارة على منصة "تويتر". وهذا الاحتفال لم يكن إحياءاً لذكرى انتصار أكتوبر فحسب، بل وضع معياراً جديداً للفعاليات الاحتفالية في المنطقة من خلال تجربة فريدة تجمع بين الإرث والتكنولوجيا المتطورة.