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الصين تفعل استجابة طارئة لمواجهة إعصار ترامي

10/30/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة الموارد المائية الصينية، استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات بسبب التأثير المستمر للإعصار "ترامي" في مقاطعة هاينان الجزرية في أقصى جنوبي الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم، أن معظم مناطق هاينان، المتأثرة بإعصار "ترامي"، ستشهد أمطارًا غزيرة اليوم، مع ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة، وقد يشهد نهر وانتشيوان فيضانات تتجاوز مستوى التحذير، فيما أرسلت الوزارة مجموعة عمل إلى الخطوط الأمامية لتوجيه الاستجابة للفيضانات، مع التركيز على إجلاء الناس من المناطق الخطرة.
وأضافت أن في الوقت نفسه، سيتم بذل جهود أيضًا لتعزيز الإنذار المبكر، وتعزيز الاستجابة للكوارث في الخزانات والأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز عمليات التفتيش والدفاع في الأجزاء المهمة والروابط الضعيفة مثل السدود.

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