الصين تفعل استجابة طارئة لمواجهة إعصار ترامي

(MENAFN
- Al Watan)
أصدرت وزارة الموارد المائية الصينية، استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات بسبب التأثير المستمر للإعصار "ترامي" في مقاطعة هاينان الجزرية في أقصى جنوبي الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم، أن معظم مناطق هاينان، المتأثرة بإعصار "ترامي"، ستشهد أمطارًا غزيرة اليوم، مع ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة، وقد يشهد نهر وانتشيوان فيضانات تتجاوز مستوى التحذير، فيما أرسلت الوزارة مجموعة عمل إلى الخطوط الأمامية لتوجيه الاستجابة للفيضانات، مع التركيز على إجلاء الناس من المناطق الخطرة.
وأضافت أن في الوقت نفسه، سيتم بذل جهود أيضًا لتعزيز الإنذار المبكر، وتعزيز الاستجابة للكوارث في الخزانات والأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز عمليات التفتيش والدفاع في الأجزاء المهمة والروابط الضعيفة مثل السدود.
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